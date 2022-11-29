https://ria.ru/20221129/otstavka-1834934029.html
СФ рассмотрит представление об отставке Кудрина на заседании 30 ноября
СФ рассмотрит представление об отставке Кудрина на заседании 30 ноября - РИА Новости, 29.11.2022
СФ рассмотрит представление об отставке Кудрина на заседании 30 ноября
Совет Федерации рассмотрит представление президента РФ об освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счётной палаты на заседании 30 ноября, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T09:37
2022-11-29T09:37
2022-11-29T09:45
политика
совет федерации рф
алексей кудрин
счетная палата рф
анатолий артамонов
яндекс
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Совет Федерации рассмотрит представление президента РФ об освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счётной палаты на заседании 30 ноября, сообщил РИА Новости источник в верхней палате.Ранее во вторник председатель бюджетного комитета СФ Анатолий Артамонов сообщил РИА Новости, что представление президента поступило в Совфед."Вопрос планируется рассмотреть на заседании палаты 30 ноября", - сказала собеседница агентства.Ранее источник сообщил РИА Новости, что Кудрин намерен перейти на работу в "Яндекс".В соответствии с новой редакцией Конституции РФ, назначение на должность и освобождение от должности председателя Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов по представлению президента РФ относится к ведению Совета Федерации. Ранее это были полномочия Госдумы.
https://ria.ru/20221129/kudrin-1834929963.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, совет федерации рф, алексей кудрин, счетная палата рф, анатолий артамонов, яндекс
Политика, Совет Федерации РФ, Алексей Кудрин, Счетная палата РФ, Анатолий Артамонов, Яндекс
09:37 29.11.2022 (обновлено: 09:45 29.11.2022)
СФ рассмотрит представление об отставке Кудрина на заседании 30 ноября
Совфед рассмотрит представление об отставке Кудрина с поста главы Счетной палаты 30 ноября