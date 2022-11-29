https://ria.ru/20221129/otstavka-1834934029.html

СФ рассмотрит представление об отставке Кудрина на заседании 30 ноября

СФ рассмотрит представление об отставке Кудрина на заседании 30 ноября - РИА Новости, 29.11.2022

СФ рассмотрит представление об отставке Кудрина на заседании 30 ноября

Совет Федерации рассмотрит представление президента РФ об освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счётной палаты на заседании 30 ноября, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T09:37

2022-11-29T09:37

2022-11-29T09:45

политика

совет федерации рф

алексей кудрин

счетная палата рф

анатолий артамонов

яндекс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753174474_0:58:2448:1435_1920x0_80_0_0_e4d1aaebf7b9fe35228fd61f1dcccd1e.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Совет Федерации рассмотрит представление президента РФ об освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счётной палаты на заседании 30 ноября, сообщил РИА Новости источник в верхней палате.Ранее во вторник председатель бюджетного комитета СФ Анатолий Артамонов сообщил РИА Новости, что представление президента поступило в Совфед."Вопрос планируется рассмотреть на заседании палаты 30 ноября", - сказала собеседница агентства.Ранее источник сообщил РИА Новости, что Кудрин намерен перейти на работу в "Яндекс".В соответствии с новой редакцией Конституции РФ, назначение на должность и освобождение от должности председателя Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов по представлению президента РФ относится к ведению Совета Федерации. Ранее это были полномочия Госдумы.

https://ria.ru/20221129/kudrin-1834929963.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

политика, совет федерации рф, алексей кудрин, счетная палата рф, анатолий артамонов, яндекс