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Москвичи завоевали четыре золота на Международном турнире по информатике

Москвичи завоевали четыре золота на Международном турнире по информатике - РИА Новости, 29.11.2022

Москвичи завоевали четыре золота на Международном турнире по информатике

Московские школьники Антон Степанов, Алексей Васильев, Петр Лосев и Иван Пискарев получили золото на Международном турнире по информатике в Болгарии, сообщается РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T08:58

2022-11-29T08:58

2022-11-29T09:22

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Московские школьники Антон Степанов, Алексей Васильев, Петр Лосев и Иван Пискарев получили золото на Международном турнире по информатике в Болгарии, сообщается на сайте мэра столицы."Подведены итоги XIV Международного турнира по информатике в Болгарии. Соревнование проходило с 23 по 27 ноября. Московские школьники завоевали четыре золотые медали. Наград удостоились одиннадцатиклассники Антон Степанов из лицея "Вторая школа" и Алексей Васильев из школы № 57, девятиклассник Петр Лосев из школы № 57, а также ученик десятого класса школы № 2086 Иван Пискарев", - говорится в сообщении.Отмечается, что ребята соревновались в двух категориях: старшей и юниорской. Российские сборные участвовали в турнире дистанционно с использованием системы прокторинга. Было необходимо решить шесть задач на языке программирования C/C++.Как уточняется, команды формировались в рамках национальных сборов, на которые школьники попадали по результатам заключительного этапа всероссийской олимпиады по информатике. Подготовка проходила в ноябре в центре "Сириус" с опытными преподавателями, в том числе из Центра педагогического мастерства столичного Департамента образования и науки."Московские ребята каждый год входят в состав российской сборной и демонстрируют высокий уровень знаний. Мы видим, что школьники действительно интересуются предметом, хорошо учатся и заслуженно получают свои награды. Турнир в Болгарии — это отличная возможность для москвичей посоревноваться с другими командами и насладиться решением интересных задач", — приводятся на сайте слова руководителя центра Ивана Ященко.Сообщается, что Международный турнир по информатике проходит в Болгарии с 2009 года. Российские школьники участвуют в нем с 2014 года. Турнир проводится для двух возрастных групп: учащихся младше 16 лет и старшеклассников.

https://ria.ru/20221127/olimpiada-1834560274.html

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общество, антон степанов, алексей васильев, иван ященко, болгария, социальный навигатор, сн_образование