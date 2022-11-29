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Москвичи завоевали четыре золота на Международном турнире по информатике - РИА Новости, 29.11.2022
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Москвичи завоевали четыре золота на Международном турнире по информатике
Москвичи завоевали четыре золота на Международном турнире по информатике - РИА Новости, 29.11.2022
Москвичи завоевали четыре золота на Международном турнире по информатике
Московские школьники Антон Степанов, Алексей Васильев, Петр Лосев и Иван Пискарев получили золото на Международном турнире по информатике в Болгарии, сообщается РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T08:58
2022-11-29T09:22
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
антон степанов
алексей васильев
иван ященко
болгария
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Московские школьники Антон Степанов, Алексей Васильев, Петр Лосев и Иван Пискарев получили золото на Международном турнире по информатике в Болгарии, сообщается на сайте мэра столицы."Подведены итоги XIV Международного турнира по информатике в Болгарии. Соревнование проходило с 23 по 27 ноября. Московские школьники завоевали четыре золотые медали. Наград удостоились одиннадцатиклассники Антон Степанов из лицея "Вторая школа" и Алексей Васильев из школы № 57, девятиклассник Петр Лосев из школы № 57, а также ученик десятого класса школы № 2086 Иван Пискарев", - говорится в сообщении.Отмечается, что ребята соревновались в двух категориях: старшей и юниорской. Российские сборные участвовали в турнире дистанционно с использованием системы прокторинга. Было необходимо решить шесть задач на языке программирования C/C++.Как уточняется, команды формировались в рамках национальных сборов, на которые школьники попадали по результатам заключительного этапа всероссийской олимпиады по информатике. Подготовка проходила в ноябре в центре "Сириус" с опытными преподавателями, в том числе из Центра педагогического мастерства столичного Департамента образования и науки."Московские ребята каждый год входят в состав российской сборной и демонстрируют высокий уровень знаний. Мы видим, что школьники действительно интересуются предметом, хорошо учатся и заслуженно получают свои награды. Турнир в Болгарии — это отличная возможность для москвичей посоревноваться с другими командами и насладиться решением интересных задач", — приводятся на сайте слова руководителя центра Ивана Ященко.Сообщается, что Международный турнир по информатике проходит в Болгарии с 2009 года. Российские школьники участвуют в нем с 2014 года. Турнир проводится для двух возрастных групп: учащихся младше 16 лет и старшеклассников.
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общество, антон степанов, алексей васильев, иван ященко, болгария, социальный навигатор, сн_образование
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Антон Степанов, Алексей Васильев, Иван Ященко, Болгария, Социальный навигатор, СН_Образование
08:58 29.11.2022 (обновлено: 09:22 29.11.2022)
 
Москвичи завоевали четыре золота на Международном турнире по информатике

Москвичи завоевали четыре золота на XIV Международном турнире по информатике в Болгарии

© Fotolia / lenetsnikolaiРабочий стол
Рабочий стол - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© Fotolia / lenetsnikolai
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Московские школьники Антон Степанов, Алексей Васильев, Петр Лосев и Иван Пискарев получили золото на Международном турнире по информатике в Болгарии, сообщается на сайте мэра столицы.
"Подведены итоги XIV Международного турнира по информатике в Болгарии. Соревнование проходило с 23 по 27 ноября. Московские школьники завоевали четыре золотые медали. Наград удостоились одиннадцатиклассники Антон Степанов из лицея "Вторая школа" и Алексей Васильев из школы № 57, девятиклассник Петр Лосев из школы № 57, а также ученик десятого класса школы № 2086 Иван Пискарев", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что ребята соревновались в двух категориях: старшей и юниорской. Российские сборные участвовали в турнире дистанционно с использованием системы прокторинга. Было необходимо решить шесть задач на языке программирования C/C++.
Как уточняется, команды формировались в рамках национальных сборов, на которые школьники попадали по результатам заключительного этапа всероссийской олимпиады по информатике. Подготовка проходила в ноябре в центре "Сириус" с опытными преподавателями, в том числе из Центра педагогического мастерства столичного Департамента образования и науки.
"Московские ребята каждый год входят в состав российской сборной и демонстрируют высокий уровень знаний. Мы видим, что школьники действительно интересуются предметом, хорошо учатся и заслуженно получают свои награды. Турнир в Болгарии — это отличная возможность для москвичей посоревноваться с другими командами и насладиться решением интересных задач", — приводятся на сайте слова руководителя центра Ивана Ященко.
Сообщается, что Международный турнир по информатике проходит в Болгарии с 2009 года. Российские школьники участвуют в нем с 2014 года. Турнир проводится для двух возрастных групп: учащихся младше 16 лет и старшеклассников.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоАнтон СтепановАлексей ВасильевИван ЯщенкоБолгарияСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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