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В новом центре "Солярис" в Иванове начали обучение 450 ребят - РИА Новости, 29.11.2022
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Ивановская область
https://ria.ru/20221129/obuchenie-1834963444.html
В новом центре "Солярис" в Иванове начали обучение 450 ребят
В новом центре "Солярис" в Иванове начали обучение 450 ребят - РИА Новости, 29.11.2022
В новом центре "Солярис" в Иванове начали обучение 450 ребят
В Центре выявления и поддержки одаренных детей "Солярис" в Иванове стартовали занятия для 450 детей из 13 муниципалитетов Ивановской области, сообщил РИА... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T11:50
2022-11-29T11:50
ивановская область
станислав воскресенский
ивановская область
образование
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ИВАНОВО, 29 ноя – РИА Новости. В Центре выявления и поддержки одаренных детей "Солярис" в Иванове стартовали занятия для 450 детей из 13 муниципалитетов Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."По итогам открытого набора зачислили 450 ребят из 13 муниципалитетов. Сейчас в центре реализуют 24 программы допобразования. В дальнейшем планируются профильные смены для одаренных детей и сессионные школы, различные просветительские и образовательные события, конкурсы и олимпиады", – сказал собеседник агентства.Он добавил, что на базе "Соляриса" ребята также смогут заниматься школьными дисциплинами на углубленном уровне и готовиться к олимпиадам.Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский накануне посетил центр и пообщался с ученикам школ, которые проходят здесь углубленный курс по биологии, графическому дизайну и химии.Центр выявления и поддержки одаренных детей "Солярис" создан в рамках нацпроекта "Образование" по модели федерального центра "Сириус". В центре оборудованы кабинеты математики и информатики, физики и актуальной энергетики, химии, нанотехнологий и новых материалов, биологии, экологии и генетики, компьютерного и промышленного дизайна, создана лаборатория современных агропромышленных и биотехнологий. Также работают студии моды и дизайна, изобразительного и прикладного искусства, движения и пластики, вокальная и цирковая студии. Планируется, что ежегодно в образовательных мероприятиях центра "Солярис" будут принимать участие порядка четырех тысяч ребят из Ивановской области.
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станислав воскресенский, ивановская область, образование
Ивановская область, Станислав Воскресенский, Ивановская область, Образование
11:50 29.11.2022
 

В новом центре "Солярис" в Иванове начали обучение 450 ребят

© Фото : Правительство Ивановской области / Дмитрий РыжаковЦентр выявления и поддержки одаренных детей "Солярис" в Иванове
Центр выявления и поддержки одаренных детей Солярис в Иванове - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© Фото : Правительство Ивановской области / Дмитрий Рыжаков
Центр выявления и поддержки одаренных детей "Солярис" в Иванове
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 29 ноя – РИА Новости. В Центре выявления и поддержки одаренных детей "Солярис" в Иванове стартовали занятия для 450 детей из 13 муниципалитетов Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"По итогам открытого набора зачислили 450 ребят из 13 муниципалитетов. Сейчас в центре реализуют 24 программы допобразования. В дальнейшем планируются профильные смены для одаренных детей и сессионные школы, различные просветительские и образовательные события, конкурсы и олимпиады", – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на базе "Соляриса" ребята также смогут заниматься школьными дисциплинами на углубленном уровне и готовиться к олимпиадам.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский накануне посетил центр и пообщался с ученикам школ, которые проходят здесь углубленный курс по биологии, графическому дизайну и химии.
"Надеюсь, что этот центр будет работать 24/7. Чтобы здесь постоянно была жизнь для наших одаренных детей, для молодых ученых, на самом деле – для всех. Мы этот центр построили именно для тяги к знаниям и будем делать все, чтобы он развивался", - процитировали в пресс-службе слова Воскресенского.
Центр выявления и поддержки одаренных детей "Солярис" создан в рамках нацпроекта "Образование" по модели федерального центра "Сириус". В центре оборудованы кабинеты математики и информатики, физики и актуальной энергетики, химии, нанотехнологий и новых материалов, биологии, экологии и генетики, компьютерного и промышленного дизайна, создана лаборатория современных агропромышленных и биотехнологий. Также работают студии моды и дизайна, изобразительного и прикладного искусства, движения и пластики, вокальная и цирковая студии. Планируется, что ежегодно в образовательных мероприятиях центра "Солярис" будут принимать участие порядка четырех тысяч ребят из Ивановской области.
Центр выявления и поддержки одаренных детей Солярис в Ивановской области - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 11:12Ивановская область
Обучение в новом центре "Солярис" в Иванове стартует в октябре
 
Ивановская областьСтанислав ВоскресенскийИвановская областьОбразование
 
 
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