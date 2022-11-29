https://ria.ru/20221129/obuchenie-1834963444.html

В новом центре "Солярис" в Иванове начали обучение 450 ребят

В новом центре "Солярис" в Иванове начали обучение 450 ребят - РИА Новости, 29.11.2022

В новом центре "Солярис" в Иванове начали обучение 450 ребят

В Центре выявления и поддержки одаренных детей "Солярис" в Иванове стартовали занятия для 450 детей из 13 муниципалитетов Ивановской области, сообщил РИА... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T11:50

2022-11-29T11:50

2022-11-29T11:50

ивановская область

станислав воскресенский

ивановская область

образование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1d/1834961777_0:228:2953:1889_1920x0_80_0_0_fd6a67d6422a1537b835aa4c3730d538.jpg

ИВАНОВО, 29 ноя – РИА Новости. В Центре выявления и поддержки одаренных детей "Солярис" в Иванове стартовали занятия для 450 детей из 13 муниципалитетов Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."По итогам открытого набора зачислили 450 ребят из 13 муниципалитетов. Сейчас в центре реализуют 24 программы допобразования. В дальнейшем планируются профильные смены для одаренных детей и сессионные школы, различные просветительские и образовательные события, конкурсы и олимпиады", – сказал собеседник агентства.Он добавил, что на базе "Соляриса" ребята также смогут заниматься школьными дисциплинами на углубленном уровне и готовиться к олимпиадам.Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский накануне посетил центр и пообщался с ученикам школ, которые проходят здесь углубленный курс по биологии, графическому дизайну и химии.Центр выявления и поддержки одаренных детей "Солярис" создан в рамках нацпроекта "Образование" по модели федерального центра "Сириус". В центре оборудованы кабинеты математики и информатики, физики и актуальной энергетики, химии, нанотехнологий и новых материалов, биологии, экологии и генетики, компьютерного и промышленного дизайна, создана лаборатория современных агропромышленных и биотехнологий. Также работают студии моды и дизайна, изобразительного и прикладного искусства, движения и пластики, вокальная и цирковая студии. Планируется, что ежегодно в образовательных мероприятиях центра "Солярис" будут принимать участие порядка четырех тысяч ребят из Ивановской области.

https://ria.ru/20220927/ivanovo-1819724510.html

ивановская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

станислав воскресенский, ивановская область, образование