https://ria.ru/20221129/nevesta-1835110583.html

Мужчина, похитивший в Тамбове девушку, убеждал суд в любви к ней

Мужчина, похитивший в Тамбове девушку, убеждал суд в любви к ней - РИА Новости, 29.11.2022

Мужчина, похитивший в Тамбове девушку, убеждал суд в любви к ней

Молодой человек, который при помощи отца и старшего брата похитил в Тамбове 18-летнюю девушку, отказавшуюся выйти за него замуж, на заседании по избранию ему... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T18:49

2022-11-29T18:49

2022-11-29T18:49

происшествия

тамбов

россия

тамбовская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Молодой человек, который при помощи отца и старшего брата похитил в Тамбове 18-летнюю девушку, отказавшуюся выйти за него замуж, на заседании по избранию ему меры пресечения убеждал суд в своей любви к похищенной, сообщили РИА Новости в прокуратуре Советского района Тамбова.Ранее СУ СК РФ по региону сообщило, что днем 18 ноября 20-летний мужчина, его отец и старший брат ворвались в квартиру, где проживала их знакомая 18-летняя девушка, схватили ее, вынесли на улицу и без ее согласия увезли в машине в Нижегородскую область. Мотивом совершения преступления, по данным следователей, стал отказ родственников девушки выдать ее замуж за 20-летнего подозреваемого."Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу было поддержано прокуратурой, так как совершено особо тяжкое преступление. Потерпевшая опасается за свою жизнь и здоровье. Кроме того, подозреваемый мог скрыться, так как был задержан в Нижнем Новгороде. При избрании меры пресечения он говорил, что любит эту девушку", - рассказали в прокуратуре Советского района Тамбова.По данным следствия, девушка сумела сбежать и обратиться в полицию. Возбуждено дело о похищении. На данный момент молодой человек арестован, а его отец и старший брат объявлены в федеральный розыск.В прокуратуре подчеркнули, что ведомство осуществляет надзор за расследованием возбужденного уголовного дела о похищении.Источник в силовых структурах региона уточнил РИА Новости, что произошедшее связано с национальной традицией похищения невесты.

https://ria.ru/20211118/pokhischenie-1759639211.html

https://ria.ru/20210903/proisshestvie-1748543560.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, тамбов, россия, тамбовская область, следственный комитет россии (ск рф)