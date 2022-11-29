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Мужчина, похитивший в Тамбове девушку, убеждал суд в любви к ней - РИА Новости, 29.11.2022
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Мужчина, похитивший в Тамбове девушку, убеждал суд в любви к ней
Мужчина, похитивший в Тамбове девушку, убеждал суд в любви к ней - РИА Новости, 29.11.2022
Мужчина, похитивший в Тамбове девушку, убеждал суд в любви к ней
Молодой человек, который при помощи отца и старшего брата похитил в Тамбове 18-летнюю девушку, отказавшуюся выйти за него замуж, на заседании по избранию ему... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T18:49
2022-11-29T18:49
происшествия
тамбов
россия
тамбовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Молодой человек, который при помощи отца и старшего брата похитил в Тамбове 18-летнюю девушку, отказавшуюся выйти за него замуж, на заседании по избранию ему меры пресечения убеждал суд в своей любви к похищенной, сообщили РИА Новости в прокуратуре Советского района Тамбова.Ранее СУ СК РФ по региону сообщило, что днем 18 ноября 20-летний мужчина, его отец и старший брат ворвались в квартиру, где проживала их знакомая 18-летняя девушка, схватили ее, вынесли на улицу и без ее согласия увезли в машине в Нижегородскую область. Мотивом совершения преступления, по данным следователей, стал отказ родственников девушки выдать ее замуж за 20-летнего подозреваемого."Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу было поддержано прокуратурой, так как совершено особо тяжкое преступление. Потерпевшая опасается за свою жизнь и здоровье. Кроме того, подозреваемый мог скрыться, так как был задержан в Нижнем Новгороде. При избрании меры пресечения он говорил, что любит эту девушку", - рассказали в прокуратуре Советского района Тамбова.По данным следствия, девушка сумела сбежать и обратиться в полицию. Возбуждено дело о похищении. На данный момент молодой человек арестован, а его отец и старший брат объявлены в федеральный розыск.В прокуратуре подчеркнули, что ведомство осуществляет надзор за расследованием возбужденного уголовного дела о похищении.Источник в силовых структурах региона уточнил РИА Новости, что произошедшее связано с национальной традицией похищения невесты.
https://ria.ru/20211118/pokhischenie-1759639211.html
https://ria.ru/20210903/proisshestvie-1748543560.html
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происшествия, тамбов, россия, тамбовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тамбов, Россия, Тамбовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
18:49 29.11.2022
 
Мужчина, похитивший в Тамбове девушку, убеждал суд в любви к ней

Мужчина, похитивший в Тамбове девушку за отказ выходить замуж, убеждал суд в любви к ней

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоток судьи. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Молодой человек, который при помощи отца и старшего брата похитил в Тамбове 18-летнюю девушку, отказавшуюся выйти за него замуж, на заседании по избранию ему меры пресечения убеждал суд в своей любви к похищенной, сообщили РИА Новости в прокуратуре Советского района Тамбова.
Ранее СУ СК РФ по региону сообщило, что днем 18 ноября 20-летний мужчина, его отец и старший брат ворвались в квартиру, где проживала их знакомая 18-летняя девушка, схватили ее, вынесли на улицу и без ее согласия увезли в машине в Нижегородскую область. Мотивом совершения преступления, по данным следователей, стал отказ родственников девушки выдать ее замуж за 20-летнего подозреваемого.
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На Кубани участники похищения невесты получили реальные сроки
"Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу было поддержано прокуратурой, так как совершено особо тяжкое преступление. Потерпевшая опасается за свою жизнь и здоровье. Кроме того, подозреваемый мог скрыться, так как был задержан в Нижнем Новгороде. При избрании меры пресечения он говорил, что любит эту девушку", - рассказали в прокуратуре Советского района Тамбова.
По данным следствия, девушка сумела сбежать и обратиться в полицию. Возбуждено дело о похищении. На данный момент молодой человек арестован, а его отец и старший брат объявлены в федеральный розыск.
В прокуратуре подчеркнули, что ведомство осуществляет надзор за расследованием возбужденного уголовного дела о похищении.
Источник в силовых структурах региона уточнил РИА Новости, что произошедшее связано с национальной традицией похищения невесты.
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ПроисшествияТамбовРоссияТамбовская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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