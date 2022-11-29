https://ria.ru/20221129/natsizm-1835010350.html
Сбор доказательств зверств нацистов продолжается, заявил Путин
Сбор доказательств зверств нацистов продолжается, заявил Путин - РИА Новости, 29.11.2022
Сбор доказательств зверств нацистов продолжается, заявил Путин
Сбор доказательств о зверствах нацистов в годы Великой Отечественной войны продолжается, и впредь нужно таким фактам давать оценку, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T13:49
2022-11-29T13:49
2022-11-29T14:03
владимир путин
россия
общество
ссср
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Сбор доказательств о зверствах нацистов в годы Великой Отечественной войны продолжается, и впредь нужно таким фактам давать оценку, заявил президент РФ Владимир Путин.Десятый всероссийский съезд судей во вторник открылся в Государственном Кремлевском дворце. В мероприятии также принимает участие глава государства."Особо сегодня отмечу и то огромное значение, которое имеет работа, которую проводят областные и районные суды по признанию фактов геноцида мирных граждан в период Великой Отечественной войны. Сбор доказательств о зверствах и преступлениях нацистов продолжается. И впредь каждому такому факту нужно обязательно давать правовую судебную оценку", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220921/natsisty-1818542767.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, общество, ссср, великая отечественная война (1941-1945)
Владимир Путин, Россия, Общество, СССР, Великая Отечественная война (1941-1945)
13:49 29.11.2022 (обновлено: 14:03 29.11.2022)
Сбор доказательств зверств нацистов продолжается, заявил Путин
Путин призвал и впредь давать оценку доказательствам зверств нацистов