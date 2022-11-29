https://ria.ru/20221129/natsizm-1835010350.html

Сбор доказательств зверств нацистов продолжается, заявил Путин

Сбор доказательств зверств нацистов продолжается, заявил Путин - РИА Новости, 29.11.2022

Сбор доказательств зверств нацистов продолжается, заявил Путин

Сбор доказательств о зверствах нацистов в годы Великой Отечественной войны продолжается, и впредь нужно таким фактам давать оценку, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T13:49

2022-11-29T13:49

2022-11-29T14:03

владимир путин

россия

общество

ссср

великая отечественная война (1941-1945)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830359786_0:231:3144:2000_1920x0_80_0_0_6f380f78e4795744ff7e5e125af10355.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Сбор доказательств о зверствах нацистов в годы Великой Отечественной войны продолжается, и впредь нужно таким фактам давать оценку, заявил президент РФ Владимир Путин.Десятый всероссийский съезд судей во вторник открылся в Государственном Кремлевском дворце. В мероприятии также принимает участие глава государства."Особо сегодня отмечу и то огромное значение, которое имеет работа, которую проводят областные и районные суды по признанию фактов геноцида мирных граждан в период Великой Отечественной войны. Сбор доказательств о зверствах и преступлениях нацистов продолжается. И впредь каждому такому факту нужно обязательно давать правовую судебную оценку", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220921/natsisty-1818542767.html

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, россия, общество, ссср, великая отечественная война (1941-1945)