https://ria.ru/20221129/nato-1835129672.html

МИД Венгрии: стране важно, чтобы НАТО оставалась вне конфликта на Украине

МИД Венгрии: стране важно, чтобы НАТО оставалась вне конфликта на Украине - РИА Новости, 29.11.2022

МИД Венгрии: стране важно, чтобы НАТО оставалась вне конфликта на Украине

Венгрии важно, чтобы НАТО по-прежнему оставалась вне конфликта на Украине, это было главной целью встречи министров иностранных дел стран альянса в Бухаресте,... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T20:33

2022-11-29T20:33

2022-11-29T20:33

специальная военная операция на украине

в мире

петер сийярто

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россия

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БУДАПЕШТ, 29 ноя - РИА Новости. Венгрии важно, чтобы НАТО по-прежнему оставалась вне конфликта на Украине, это было главной целью встречи министров иностранных дел стран альянса в Бухаресте, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто по итогам первого дня заседания."Для нас, венгров, цель этого совещания в том, чтобы мы сохранили в силе принятые ранее общие решения НАТО, которые гласят, что, с одной стороны, НАТО не является стороной этого конфликта, а, с другой стороны, мы делаем все для того, чтобы избежать непосредственного конфликта между НАТО и Россией", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляция выступления велась в соцсетях.По его словам, генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг на встрече в Бухаресте "дал понять, что НАТО - не сторона конфликта". Сийярто также подчеркнул, что после инцидента с падением ракет в Польше вечером 15 ноября мир балансировал на грани Третьей мировой войны, и предотвратить ее смогло "ответственное поведение польского руководства".Главы МИД стран НАТО на встрече в Румынии 29-30 ноября обсуждают помощь Украине по восстановлению критической инфраструктуры. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО будет усиливать присутствие от Черного до Балтийского моря. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что двери организации остаются открытыми для Украины, однако на данном этапе приоритетом альянса является сохранение единства и продолжение оказания помощи Киеву.Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.В конце прошлого года МИД России опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы, в частности, исключали дальнейшее расширение альянса на восток и вступление в него Украины, размещение дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года, а также предусматривали отказ от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии. Москва также заявила, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств – участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.США и НАТО 26 января передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В них, в частности, говорилось, что Вашингтон и Североатлантический альянс не готовы отказаться от расширения НАТО, но при этом не хотят конфронтации и согласны обсуждать с Москвой некоторые аспекты безопасности. Вашингтон был готов обсуждать с Москвой следующие вопросы: механизм для неразмещения крылатых ракет "Томагавк" в Румынии и Польше; взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине; альтернативное СНВ-3 соглашение, затрагивающие и новые виды ядерного оружия, а также контроль за ракетами средней и меньшей дальности; дополнительные меры для предотвращения инцидентов на море и в воздухе. Запад также подчеркнул, что воздерживается от размещения ядерного оружия в Восточной Европе.В начале марта 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не получила гарантий безопасности от США и НАТО. Захарова уточнила, что Россия получила отказ по вопросам, которые для страны являются "не просто ключевыми, а важными, сущностными, жизненными, экзистенциальными".

https://ria.ru/20221129/konflikt-1835129210.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20221129/medvedev-1835127924.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, петер сийярто, йенс столтенберг, мария захарова, москва, украина, россия, нато, обсе