Столтенберг заявил, что двери НАТО остаются открытыми для Украины
Столтенберг надеется, что главы МИД стран НАТО подтвердят право Украины на членство
© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что двери организации остаются открытыми для Украины, однако на данном этапе приоритетом альянса является сохранение единства и продолжение оказания помощи Киеву.
"Я ожидаю, что министры иностранных дел на встрече в Бухаресте сегодня и завтра подтвердят, что двери НАТО остаются открытыми. Это демонстрировалось в последние годы: Северная Македония и Черногория смогли стать членами НАТО, теперь очередь Финляндии и Швеции", - сказал Столтенберг в Бухаресте. Его выступление транслировалось на сайте альянса.
По словам Столтенберга, в отношении Украины приоритетом остается оказание помощи в противостоянии с Россией, в том числе военной. "Что касается Украины, то мы заявили, что она станет членом НАТО. Я ожидаю, что союзники подтвердят эту позицию. В то же время сейчас усилия сосредоточены на поддержке Украины", - добавил он.
По словам Столтенберга, сейчас нельзя делать ничего, что могло бы подорвать единство альянса в вопросах оказания военной, гуманитарной и финансовой помощи Украине. "Мы должны обеспечить сохранение Украины как суверенной и независимой нации", - сказал генсек альянса.
Страны НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на членство в альянсе, отодвинув решение вопроса на неопределенное время. В июне лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе поддержали право обеих стран на присоединение к альянсу. Также они заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.