https://ria.ru/20221129/nato-1835028030.html

НАТО будет усиливать присутствие от Черного до Балтийского моря

НАТО будет усиливать присутствие от Черного до Балтийского моря - РИА Новости, 29.11.2022

НАТО будет усиливать присутствие от Черного до Балтийского моря

Североатлантический альянс будет усиливать присутствие от Черного до Балтийского моря, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T14:21

2022-11-29T14:21

2022-11-29T16:06

нато

в мире

энтони блинкен

балтийское море

сша

румыния

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Североатлантический альянс будет усиливать присутствие от Черного до Балтийского моря, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Румынии.С 29 по 30 ноября в Бухаресте проходит заседание глав МИД стран — членов военного блока."Мы будем усиливать присутствие НАТО от Черного до Балтийского моря", — сказал чиновник.Ранее во вторник генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что институциональный диалог, который, как он утверждает, альянс многие годы выстраивал с Москвой для укрепления Совета Россия — НАТО, сейчас не работает. В то же время он указал на необходимость поддерживать военные линии контактов для снижения риска инцидентов.Россия не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В последние годы отмечается беспрецедентная активность блока у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. В Кремле указывали, что Россия не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20221129/nato-1834933725.html

https://ria.ru/20221121/nato-1833214773.html

https://ria.ru/20221127/oruzhie-1834519548.html

балтийское море

сша

румыния

россия

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нато, в мире, энтони блинкен, балтийское море, сша, румыния, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, йенс столтенберг