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Генсек НАТО назвал тему встречи глав МИД стран альянса - РИА Новости, 29.11.2022
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Генсек НАТО назвал тему встречи глав МИД стран альянса
Генсек НАТО назвал тему встречи глав МИД стран альянса - РИА Новости, 29.11.2022
Генсек НАТО назвал тему встречи глав МИД стран альянса
Главы МИД стран НАТО на встрече в Румынии 29-30 ноября обсудят помощь Украине по восстановлению критической инфраструктуры, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T13:27
2022-11-29T18:32
в мире
румыния
нато
йенс столтенберг
украина
бухарест
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БРЮССЕЛЬ, 29 ноя — РИА Новости. Главы МИД стран НАТО на встрече в Румынии 29-30 ноября обсудят помощь Украине по восстановлению критической инфраструктуры, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг."Мы видим попытку использовать зиму как оружие против Украины. &lt;…&gt; Союзники по НАТО уже оказывают беспрецедентную поддержку Украине, они продолжат оказывать такую поддержку, включая помощь в восстановлении газовой и энергетической инфраструктуры, а также продолжат поставку систем ПВО", — сказал Столтенберг перед началом заседания.Он добавил, что встреча в Бухаресте важна, поскольку это "платформа, которая позволит сделать шаг вперед в поддержке Украины". "Надо понимать, что эти атаки имеют огромные последствия. &lt;…&gt; Задача по восстановлению всего этого очень масштабная. Сегодняшняя встреча представляет платформу для того, чтобы привлечь еще больше помощи. Я уверен, что глава МИД Украины поднимет вопрос об оказании помощи для восстановления инфраструктуры", — сказал Столтенберг, выступление которого транслировалось на сайте альянса.Он также предположил, что удары по критической инфраструктуре Украины будут продолжены. "Мы можем ожидать еще больше атак, но не знаем сколько", — констатировал генсек. "Другие страны, в том числе Иран, не должны передавать России беспилотники, ракеты, что позволило бы продолжить агрессивную войну против Украины", — добавил он."НАТО уже сделала ряд поставок критических товаров, которые помогают бороться с последствиями ударов по критической инфраструктуре", — отметил Столтенберг. Он, в частности, упомянул электрогенераторы и запчасти к ним.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221129/nato-1834988648.html
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в мире, румыния, нато, йенс столтенберг, украина, бухарест
В мире, Румыния, НАТО, Йенс Столтенберг, Украина, Бухарест
13:27 29.11.2022 (обновлено: 18:32 29.11.2022)
 
Генсек НАТО назвал тему встречи глав МИД стран альянса

Генсек НАТО Столтенберг заявил об огромных последствиях ракетных ударов по Украине

© AP Photo / Olivier MatthysБаннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 ноя — РИА Новости. Главы МИД стран НАТО на встрече в Румынии 29-30 ноября обсудят помощь Украине по восстановлению критической инфраструктуры, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Мы видим попытку использовать зиму как оружие против Украины. <…> Союзники по НАТО уже оказывают беспрецедентную поддержку Украине, они продолжат оказывать такую поддержку, включая помощь в восстановлении газовой и энергетической инфраструктуры, а также продолжат поставку систем ПВО", — сказал Столтенберг перед началом заседания.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
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Столтенберг заявил, что диалог НАТО с Россией не работает
Он добавил, что встреча в Бухаресте важна, поскольку это "платформа, которая позволит сделать шаг вперед в поддержке Украины". "Надо понимать, что эти атаки имеют огромные последствия. <…> Задача по восстановлению всего этого очень масштабная. Сегодняшняя встреча представляет платформу для того, чтобы привлечь еще больше помощи. Я уверен, что глава МИД Украины поднимет вопрос об оказании помощи для восстановления инфраструктуры", — сказал Столтенберг, выступление которого транслировалось на сайте альянса.
Он также предположил, что удары по критической инфраструктуре Украины будут продолжены. "Мы можем ожидать еще больше атак, но не знаем сколько", — констатировал генсек. "Другие страны, в том числе Иран, не должны передавать России беспилотники, ракеты, что позволило бы продолжить агрессивную войну против Украины", — добавил он.
"НАТО уже сделала ряд поставок критических товаров, которые помогают бороться с последствиями ударов по критической инфраструктуре", — отметил Столтенберг. Он, в частности, упомянул электрогенераторы и запчасти к ним.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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