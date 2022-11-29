https://ria.ru/20221129/nato-1835001445.html

Генсек НАТО назвал тему встречи глав МИД стран альянса

Генсек НАТО назвал тему встречи глав МИД стран альянса - РИА Новости, 29.11.2022

Генсек НАТО назвал тему встречи глав МИД стран альянса

Главы МИД стран НАТО на встрече в Румынии 29-30 ноября обсудят помощь Украине по восстановлению критической инфраструктуры, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T13:27

2022-11-29T13:27

2022-11-29T18:32

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БРЮССЕЛЬ, 29 ноя — РИА Новости. Главы МИД стран НАТО на встрече в Румынии 29-30 ноября обсудят помощь Украине по восстановлению критической инфраструктуры, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг."Мы видим попытку использовать зиму как оружие против Украины. <…> Союзники по НАТО уже оказывают беспрецедентную поддержку Украине, они продолжат оказывать такую поддержку, включая помощь в восстановлении газовой и энергетической инфраструктуры, а также продолжат поставку систем ПВО", — сказал Столтенберг перед началом заседания.Он добавил, что встреча в Бухаресте важна, поскольку это "платформа, которая позволит сделать шаг вперед в поддержке Украины". "Надо понимать, что эти атаки имеют огромные последствия. <…> Задача по восстановлению всего этого очень масштабная. Сегодняшняя встреча представляет платформу для того, чтобы привлечь еще больше помощи. Я уверен, что глава МИД Украины поднимет вопрос об оказании помощи для восстановления инфраструктуры", — сказал Столтенберг, выступление которого транслировалось на сайте альянса.Он также предположил, что удары по критической инфраструктуре Украины будут продолжены. "Мы можем ожидать еще больше атак, но не знаем сколько", — констатировал генсек. "Другие страны, в том числе Иран, не должны передавать России беспилотники, ракеты, что позволило бы продолжить агрессивную войну против Украины", — добавил он."НАТО уже сделала ряд поставок критических товаров, которые помогают бороться с последствиями ударов по критической инфраструктуре", — отметил Столтенберг. Он, в частности, упомянул электрогенераторы и запчасти к ним.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221129/nato-1834988648.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, румыния, нато, йенс столтенберг, украина, бухарест