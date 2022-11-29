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В ЛНР рассказали о потерях среди воюющих за Киев польских наемников - РИА Новости, 29.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221129/naemniki-1835005221.html
В ЛНР рассказали о потерях среди воюющих за Киев польских наемников
В ЛНР рассказали о потерях среди воюющих за Киев польских наемников - РИА Новости, 29.11.2022
В ЛНР рассказали о потерях среди воюющих за Киев польских наемников
Польские наемники, воюющие на стороне украинской армии, несут колоссальные потери, сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T13:34
2022-11-29T14:19
специальная военная операция на украине
в мире
польша
луганская народная республика
андрей марочко
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Польские наемники, воюющие на стороне украинской армии, несут колоссальные потери, сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко в эфире телеканала "Россия 24".Так, скопление представителей Польши фиксировали в районах Кременной, Лисичанска, Сватово, на других направлениях.В начале ноября официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что после начала специальной военной операции на Украину прибыли свыше восьми тысяч наемников из более чем 60 стран. Самые многочисленные группы представляли Польшу, США, Канаду, Румынию и Великобританию. Более трех тысяч боевиков удалось уничтожить, еще столько же приняли решение вернуться домой.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221124/naemniki-1833817509.html
польша
луганская народная республика
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в мире, польша, луганская народная республика, андрей марочко, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Украина, Вооруженные силы Украины
13:34 29.11.2022 (обновлено: 14:19 29.11.2022)
 
В ЛНР рассказали о потерях среди воюющих за Киев польских наемников

Офицер ЛНР Марочко сообщил о колоссальных потерях среди воюющих за Киев польских наемников

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники во время тренировки на военном полигоне в Польше
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне в Польше - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне в Польше. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Польские наемники, воюющие на стороне украинской армии, несут колоссальные потери, сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко в эфире телеканала "Россия 24".
Так, скопление представителей Польши фиксировали в районах Кременной, Лисичанска, Сватово, на других направлениях.
"Мы также получаем разведданные, радиоперехваты, и уже есть косвенные подтверждения, что данные военнослужащие несут колоссальные потери, поскольку есть уже заявления чиновников из Польши, что прибывают тела польских солдат на территорию Польши и их где-то нужно захоранивать. У них сейчас возникла проблема с этим", — сказал Марочко.
В начале ноября официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что после начала специальной военной операции на Украину прибыли свыше восьми тысяч наемников из более чем 60 стран. Самые многочисленные группы представляли Польшу, США, Канаду, Румынию и Великобританию. Более трех тысяч боевиков удалось уничтожить, еще столько же приняли решение вернуться домой.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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