https://ria.ru/20221129/naemniki-1835005221.html

В ЛНР рассказали о потерях среди воюющих за Киев польских наемников

В ЛНР рассказали о потерях среди воюющих за Киев польских наемников - РИА Новости, 29.11.2022

В ЛНР рассказали о потерях среди воюющих за Киев польских наемников

Польские наемники, воюющие на стороне украинской армии, несут колоссальные потери, сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T13:34

2022-11-29T13:34

2022-11-29T14:19

специальная военная операция на украине

в мире

польша

луганская народная республика

андрей марочко

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Польские наемники, воюющие на стороне украинской армии, несут колоссальные потери, сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко в эфире телеканала "Россия 24".Так, скопление представителей Польши фиксировали в районах Кременной, Лисичанска, Сватово, на других направлениях.В начале ноября официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что после начала специальной военной операции на Украину прибыли свыше восьми тысяч наемников из более чем 60 стран. Самые многочисленные группы представляли Польшу, США, Канаду, Румынию и Великобританию. Более трех тысяч боевиков удалось уничтожить, еще столько же приняли решение вернуться домой.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221124/naemniki-1833817509.html

польша

луганская народная республика

украина

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Ольга Фомченкова

в мире, польша, луганская народная республика, андрей марочко, украина, вооруженные силы украины