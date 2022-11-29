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В Черном море выявили превышение содержания тяжелых металлов
В Черном море выявили превышение содержания тяжелых металлов - РИА Новости, 29.11.2022
В Черном море выявили превышение содержания тяжелых металлов
Ученые турецкого Черноморского технического университета (KTU) в ходе исследования проб воды выявили превышение содержания тяжелых металлов в Черном море у... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T12:08
2022-11-29T12:08
2022-11-29T12:08
черное море
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Ученые турецкого Черноморского технического университета (KTU) в ходе исследования проб воды выявили превышение содержания тяжелых металлов в Черном море у берегов Турции, сообщает агентство DHA.В рамках исследования ученые изъяли пробы на побережье протяженностью в 1100 километров и обнаружили порядка десяти различных тяжелых металлов в воде. Содержание свинца и меди выше нормы установлено в районе города Сюрмене, а в районе Орду превышено содержание мышьяка.Также в толще воды содержатся такие токсичные металлы как стронций, ванадий, алюминий, никель, кобальт, лантан.Профессор Корай Озшекер из университета отметил в комментарии агентству, что в близких к Грузии районах Хопа, Чамбурну и Чаели превышено содержание меди и свинца в связи с обилием шахт, хотя и предпринимаются усилия по уменьшению выбросов.Он подчеркнул, что из-за содержания металлов в толще воды и в иле в итоге наносится ущерб человеку, так как металлы имеют свойство накапливаться в организме рыб и других морских животных.
https://ria.ru/20221123/bespilotnik-1833655579.html
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черное море, турция, грузия, в мире, экология
Черное море, Турция, Грузия, В мире, Экология
В Черном море выявили превышение содержания тяжелых металлов
Ученые выявили превышение содержания тяжелых металлов в Черном море у берегов Турции
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Ученые турецкого Черноморского технического университета (KTU) в ходе исследования проб воды выявили превышение содержания тяжелых металлов в Черном море у берегов Турции, сообщает агентство DHA.
В рамках исследования ученые изъяли пробы на побережье протяженностью в 1100 километров и обнаружили порядка десяти различных тяжелых металлов в воде. Содержание свинца и меди выше нормы установлено в районе города Сюрмене, а в районе Орду превышено содержание мышьяка.
Также в толще воды содержатся такие токсичные металлы как стронций, ванадий, алюминий, никель, кобальт, лантан.
Профессор Корай Озшекер из университета отметил в комментарии агентству, что в близких к Грузии
районах Хопа, Чамбурну и Чаели превышено содержание меди и свинца в связи с обилием шахт, хотя и предпринимаются усилия по уменьшению выбросов.
Он подчеркнул, что из-за содержания металлов в толще воды и в иле в итоге наносится ущерб человеку, так как металлы имеют свойство накапливаться в организме рыб и других морских животных.