https://ria.ru/20221129/mintsifry-1834991616.html
Минцифры одобрило список проектов по ИЦК
Минцифры одобрило список проектов по ИЦК - РИА Новости, 29.11.2022
Минцифры одобрило список проектов по ИЦК
Минцифры России одобрило список проектов по индустриальным центрам компетенций (ИЦК), гранты на них будут выделены уже в 2022 году, рассказал журналистам глава... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T13:01
2022-11-29T13:01
2022-11-29T13:04
экономика
технологии
максут шадаев
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Минцифры России одобрило список проектов по индустриальным центрам компетенций (ИЦК), гранты на них будут выделены уже в 2022 году, рассказал журналистам глава Минцифры Максут Шадаев."Список проектов по индустриальным центрам компетенций одобрен. До конца года должны быть подписаны соглашения. Гранты также будут выделены в этом году", - сообщил Шадаев в кулуарах форума TAdviser SummIT 2022.В России по поручению премьер-министра Михаила Мишустина созданы индустриальные центры компетенций для импортозамещения цифровых решений в ключевых отраслях экономики. ИЦК объединяют заказчиков и разработчиков в вопросах создания и внедрения новых цифровых продуктов. В рамках программы разработчики получают гранты от государства, которые компенсируют до 80% стоимости разработки программного обеспечения. Оставшиеся средства вкладывает сам заказчик. При этом права на продукт остаются у разработчика решения.Шадаев отметил, что зарубежные цифровые продукты до сих пор во многом превалируют на российском рынке, но лишь пятая их часть не имеет зрелых российских альтернатив. Минцифры надеется, что такие альтернативы появятся в течение пяти-семи лет."Во многих нишах до сих пор превалируют зарубежные продукты. Только 20% решений не имеют российских "зрелых" альтернатив, однако в течение пяти-семи лет мы надеемся получить российские альтернативные решения. Три, пять, семь лет - это срок, после которого мы получим достойную замену зарубежным продуктам", - сказал министр.
https://ria.ru/20221129/pochta-1834960044.html
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экономика, технологии, максут шадаев, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Экономика, Технологии, Максут Шадаев, Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
13:01 29.11.2022 (обновлено: 13:04 29.11.2022)
Минцифры одобрило список проектов по ИЦК
Шадаев: Минцифры одобрило список проектов по ИЦК, гранты будут выделены в 2022 году
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Минцифры России одобрило список проектов по индустриальным центрам компетенций (ИЦК), гранты на них будут выделены уже в 2022 году, рассказал журналистам глава Минцифры Максут Шадаев.
"Список проектов по индустриальным центрам компетенций одобрен. До конца года должны быть подписаны соглашения. Гранты также будут выделены в этом году", - сообщил Шадаев в кулуарах форума TAdviser SummIT 2022.
В России по поручению премьер-министра Михаила Мишустина
созданы индустриальные центры компетенций для импортозамещения цифровых решений в ключевых отраслях экономики. ИЦК объединяют заказчиков и разработчиков в вопросах создания и внедрения новых цифровых продуктов. В рамках программы разработчики получают гранты от государства, которые компенсируют до 80% стоимости разработки программного обеспечения. Оставшиеся средства вкладывает сам заказчик. При этом права на продукт остаются у разработчика решения.
Шадаев отметил, что зарубежные цифровые продукты до сих пор во многом превалируют на российском рынке, но лишь пятая их часть не имеет зрелых российских альтернатив. Минцифры надеется, что такие альтернативы появятся в течение пяти-семи лет.
"Во многих нишах до сих пор превалируют зарубежные продукты. Только 20% решений не имеют российских "зрелых" альтернатив, однако в течение пяти-семи лет мы надеемся получить российские альтернативные решения. Три, пять, семь лет - это срок, после которого мы получим достойную замену зарубежным продуктам", - сказал министр.