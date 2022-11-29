https://ria.ru/20221129/mintsifry-1834991616.html

Минцифры одобрило список проектов по ИЦК

Минцифры одобрило список проектов по ИЦК - РИА Новости, 29.11.2022

Минцифры одобрило список проектов по ИЦК

Минцифры России одобрило список проектов по индустриальным центрам компетенций (ИЦК), гранты на них будут выделены уже в 2022 году, рассказал журналистам глава... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T13:01

2022-11-29T13:01

2022-11-29T13:04

экономика

технологии

максут шадаев

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789449139_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_9ded8e884f188bfafdbe11a73ca52ef1.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Минцифры России одобрило список проектов по индустриальным центрам компетенций (ИЦК), гранты на них будут выделены уже в 2022 году, рассказал журналистам глава Минцифры Максут Шадаев."Список проектов по индустриальным центрам компетенций одобрен. До конца года должны быть подписаны соглашения. Гранты также будут выделены в этом году", - сообщил Шадаев в кулуарах форума TAdviser SummIT 2022.В России по поручению премьер-министра Михаила Мишустина созданы индустриальные центры компетенций для импортозамещения цифровых решений в ключевых отраслях экономики. ИЦК объединяют заказчиков и разработчиков в вопросах создания и внедрения новых цифровых продуктов. В рамках программы разработчики получают гранты от государства, которые компенсируют до 80% стоимости разработки программного обеспечения. Оставшиеся средства вкладывает сам заказчик. При этом права на продукт остаются у разработчика решения.Шадаев отметил, что зарубежные цифровые продукты до сих пор во многом превалируют на российском рынке, но лишь пятая их часть не имеет зрелых российских альтернатив. Минцифры надеется, что такие альтернативы появятся в течение пяти-семи лет."Во многих нишах до сих пор превалируют зарубежные продукты. Только 20% решений не имеют российских "зрелых" альтернатив, однако в течение пяти-семи лет мы надеемся получить российские альтернативные решения. Три, пять, семь лет - это срок, после которого мы получим достойную замену зарубежным продуктам", - сказал министр.

https://ria.ru/20221129/pochta-1834960044.html

https://ria.ru/20221128/medal-1834771958.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, максут шадаев, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)