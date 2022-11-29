https://ria.ru/20221129/mintsifry-1834962568.html

Минцифры ожидает подписания контрактов на российские базовые станции

Минцифры ожидает подписания контрактов на российские базовые станции - РИА Новости, 29.11.2022

Минцифры ожидает подписания контрактов на российские базовые станции

Минцифры ожидает, что российские мобильные операторы подпишут форвардные контракты с производителями телеком-оборудования до конца 2022 года, рассказал... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T11:48

2022-11-29T11:48

2022-11-29T11:48

мобильная связь

россия

ростелеком

максут шадаев

экономика

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Минцифры ожидает, что российские мобильные операторы подпишут форвардные контракты с производителями телеком-оборудования до конца 2022 года, рассказал журналистам в кулуарах форума TAdviser SummIT 2022 глава Минцифры Максут Шадаев.Шадаев в начале октября говорил, что российские операторы до декабря завершат подписание форвардных контрактов с отечественными производителями базовых станций на поставку оборудования. Министр подчеркнул, что под эти контракты Минцифры будет оказывать производителям точечную финансовую поддержку."Я так понимаю, что мы близки к результату. Я думаю, пока то, что операторы нам говорят, что они близки к тому, чтобы до конца года подписать форвардные контракты", - сообщил Шадаев в ответ на вопрос, когда операторы заключат форвардные контракты с российскими производителями телеком-оборудования.В конце августа Минцифры РФ сообщило, что "Ростелеком" подписал договор с отечественным разработчиком и производителем телекоммуникационного оборудования T8 о поставке оборудования, программного обеспечения и лицензий на сети оператора. Уточняется, что предельная цена договора составит около 2 миллиардов рублей, сам контракт будет действовать с даты его подписания до конца 2026 года.

https://ria.ru/20221129/fondy-1834939834.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

мобильная связь, россия, ростелеком, максут шадаев, экономика, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)