https://ria.ru/20221129/mintsifry-1834962568.html
Минцифры ожидает подписания контрактов на российские базовые станции
Минцифры ожидает подписания контрактов на российские базовые станции - РИА Новости, 29.11.2022
Минцифры ожидает подписания контрактов на российские базовые станции
Минцифры ожидает, что российские мобильные операторы подпишут форвардные контракты с производителями телеком-оборудования до конца 2022 года, рассказал... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T11:48
2022-11-29T11:48
2022-11-29T11:48
мобильная связь
россия
ростелеком
максут шадаев
экономика
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Минцифры ожидает, что российские мобильные операторы подпишут форвардные контракты с производителями телеком-оборудования до конца 2022 года, рассказал журналистам в кулуарах форума TAdviser SummIT 2022 глава Минцифры Максут Шадаев.Шадаев в начале октября говорил, что российские операторы до декабря завершат подписание форвардных контрактов с отечественными производителями базовых станций на поставку оборудования. Министр подчеркнул, что под эти контракты Минцифры будет оказывать производителям точечную финансовую поддержку."Я так понимаю, что мы близки к результату. Я думаю, пока то, что операторы нам говорят, что они близки к тому, чтобы до конца года подписать форвардные контракты", - сообщил Шадаев в ответ на вопрос, когда операторы заключат форвардные контракты с российскими производителями телеком-оборудования.В конце августа Минцифры РФ сообщило, что "Ростелеком" подписал договор с отечественным разработчиком и производителем телекоммуникационного оборудования T8 о поставке оборудования, программного обеспечения и лицензий на сети оператора. Уточняется, что предельная цена договора составит около 2 миллиардов рублей, сам контракт будет действовать с даты его подписания до конца 2026 года.
https://ria.ru/20221129/fondy-1834939834.html
https://ria.ru/20221125/igry-1834182673.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мобильная связь, россия, ростелеком, максут шадаев, экономика, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
мобильная связь, Россия, Ростелеком, Максут Шадаев, Экономика, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Минцифры ожидает подписания контрактов на российские базовые станции
Минцифры ждет от мобильных операторов подписания контрактов на российские базовые станции