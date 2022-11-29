https://ria.ru/20221129/ledokol-1835152456.html

Атомный ледокол "Урал" пришел в порт приписки Мурманск

Атомный ледокол "Урал" пришел в порт приписки Мурманск - РИА Новости, 29.11.2022

Атомный ледокол "Урал" пришел в порт приписки Мурманск

Универсальный атомный ледокол "Урал" прибыл в порт приписки Мурманск через шесть суток после выхода из Санкт-Петербурга, сообщил отдел коммуникаций ФГУП... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T23:53

2022-11-29T23:53

2022-11-29T23:53

экономика

технологии

санкт-петербург

мурманск

карское море

атомфлот

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МУРМАНСК, 29 ноя – РИА Новости. Универсальный атомный ледокол "Урал" прибыл в порт приписки Мурманск через шесть суток после выхода из Санкт-Петербурга, сообщил отдел коммуникаций ФГУП "Атомфлот"."Универсальный атомный ледокол "Урал" проекта 22220 наглядно демонстрирует самодостаточность страны в технологической и промышленной отраслях. Более 90% оборудования на ледоколе произведено отечественными компаниями", - отметил и.о. генерального директора ФГУП "Атомфлот" Леонид Ирлица, слова которого приводятся в сообщении.Отдельно руководитель предприятия отметил систему электродвижения переменного тока с асинхронными гребными электродвигателями. По словам Ирлицы, это первая российская разработка, позволяющая получить пакетное решение для управления ледоколом в любых режимах.Планируется, что 3 декабря, в День атомного ледокольного флота универсальный атомный ледокол "Урал" выйдет в первый рабочий рейс. Экипажу атомохода предстоит работать в Обь-Енисейском районе Карского моря.Торжественная церемония поднятия государственного флага Российской Федерации на втором серийном универсальном атомном ледоколе (УАЛ) "Урал" состоялась 22 ноября 2022 года в Санкт-Петербурге.Отмечается, что выход в первый рабочий рейс нового атомного ледокола будет иметь важное значение для дальнейшего развития судоходства по Северному морскому пути, одному из наиболее перспективных глобальных транспортных коридоров. Активное использование этой транспортной артерии позволит России наладить эффективные логистические маршруты, полнее раскрыть свой экспортный потенциал, скажется на комплексном развитии арктического и дальневосточного регионов страны.

https://ria.ru/20221027/flot-1827207800.html

санкт-петербург

мурманск

карское море

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, технологии, санкт-петербург, мурманск, карское море, атомфлот