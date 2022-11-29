Рейтинг@Mail.ru
Атомный ледокол "Урал" пришел в порт приписки Мурманск - РИА Новости, 29.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221129/ledokol-1835152456.html
Атомный ледокол "Урал" пришел в порт приписки Мурманск
Атомный ледокол "Урал" пришел в порт приписки Мурманск - РИА Новости, 29.11.2022
Атомный ледокол "Урал" пришел в порт приписки Мурманск
Универсальный атомный ледокол "Урал" прибыл в порт приписки Мурманск через шесть суток после выхода из Санкт-Петербурга, сообщил отдел коммуникаций ФГУП... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T23:53
2022-11-29T23:53
экономика
технологии
санкт-петербург
мурманск
карское море
атомфлот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155491/18/1554911857_0:171:3034:1878_1920x0_80_0_0_c09504eb5f6bfaa09d49515442a9bb45.jpg
МУРМАНСК, 29 ноя – РИА Новости. Универсальный атомный ледокол "Урал" прибыл в порт приписки Мурманск через шесть суток после выхода из Санкт-Петербурга, сообщил отдел коммуникаций ФГУП "Атомфлот"."Универсальный атомный ледокол "Урал" проекта 22220 наглядно демонстрирует самодостаточность страны в технологической и промышленной отраслях. Более 90% оборудования на ледоколе произведено отечественными компаниями", - отметил и.о. генерального директора ФГУП "Атомфлот" Леонид Ирлица, слова которого приводятся в сообщении.Отдельно руководитель предприятия отметил систему электродвижения переменного тока с асинхронными гребными электродвигателями. По словам Ирлицы, это первая российская разработка, позволяющая получить пакетное решение для управления ледоколом в любых режимах.Планируется, что 3 декабря, в День атомного ледокольного флота универсальный атомный ледокол "Урал" выйдет в первый рабочий рейс. Экипажу атомохода предстоит работать в Обь-Енисейском районе Карского моря.Торжественная церемония поднятия государственного флага Российской Федерации на втором серийном универсальном атомном ледоколе (УАЛ) "Урал" состоялась 22 ноября 2022 года в Санкт-Петербурге.Отмечается, что выход в первый рабочий рейс нового атомного ледокола будет иметь важное значение для дальнейшего развития судоходства по Северному морскому пути, одному из наиболее перспективных глобальных транспортных коридоров. Активное использование этой транспортной артерии позволит России наладить эффективные логистические маршруты, полнее раскрыть свой экспортный потенциал, скажется на комплексном развитии арктического и дальневосточного регионов страны.
https://ria.ru/20221027/flot-1827207800.html
санкт-петербург
мурманск
карское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155491/18/1554911857_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_9e2559275298c6f42092f265435bb83a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, санкт-петербург, мурманск, карское море, атомфлот
Экономика, Технологии, Санкт-Петербург, Мурманск, Карское море, Атомфлот
23:53 29.11.2022
 
Атомный ледокол "Урал" пришел в порт приписки Мурманск

Универсальный атомный ледокол "Урал" прибыл из Петербурга в порт приписки Мурманск

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкНовый атомный ледокол класса ЛК-60Я (проект 22220) "Урал" во время церемонии спуска на воду в Санкт-Петербурге
Новый атомный ледокол класса ЛК-60Я (проект 22220) Урал во время церемонии спуска на воду в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Новый атомный ледокол класса ЛК-60Я (проект 22220) "Урал" во время церемонии спуска на воду в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 29 ноя – РИА Новости. Универсальный атомный ледокол "Урал" прибыл в порт приписки Мурманск через шесть суток после выхода из Санкт-Петербурга, сообщил отдел коммуникаций ФГУП "Атомфлот".
"Двадцать девятого ноября универсальный атомный ледокол "Урал" прибыл в порт приписки Мурманск. Переход из Санкт-Петербурга занял шесть суток", - говорится в сообщении.
"Универсальный атомный ледокол "Урал" проекта 22220 наглядно демонстрирует самодостаточность страны в технологической и промышленной отраслях. Более 90% оборудования на ледоколе произведено отечественными компаниями", - отметил и.о. генерального директора ФГУП "Атомфлот" Леонид Ирлица, слова которого приводятся в сообщении.
Отдельно руководитель предприятия отметил систему электродвижения переменного тока с асинхронными гребными электродвигателями. По словам Ирлицы, это первая российская разработка, позволяющая получить пакетное решение для управления ледоколом в любых режимах.
Планируется, что 3 декабря, в День атомного ледокольного флота универсальный атомный ледокол "Урал" выйдет в первый рабочий рейс. Экипажу атомохода предстоит работать в Обь-Енисейском районе Карского моря.
Торжественная церемония поднятия государственного флага Российской Федерации на втором серийном универсальном атомном ледоколе (УАЛ) "Урал" состоялась 22 ноября 2022 года в Санкт-Петербурге.
Отмечается, что выход в первый рабочий рейс нового атомного ледокола будет иметь важное значение для дальнейшего развития судоходства по Северному морскому пути, одному из наиболее перспективных глобальных транспортных коридоров. Активное использование этой транспортной артерии позволит России наладить эффективные логистические маршруты, полнее раскрыть свой экспортный потенциал, скажется на комплексном развитии арктического и дальневосточного регионов страны.
Торжественный спуск на воду нового краболовного судна им. С. Приходько на Верфи братьев Нобель в Рыбинске. 27 октября 2022 - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 15:00
Судно "Сергей Приходько" для рыболовного флота спустили на воду в Рыбинске
 
ЭкономикаТехнологииСанкт-ПетербургМурманскКарское мореАтомфлот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала