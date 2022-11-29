https://ria.ru/20221129/lamoda-1835086721.html

В Lamoda прокомментировали сообщения о покупке ее бизнеса компанией из ФРГ

В Lamoda прокомментировали сообщения о покупке ее бизнеса компанией из ФРГ - РИА Новости, 29.11.2022

В Lamoda прокомментировали сообщения о покупке ее бизнеса компанией из ФРГ

Немецкая компания, покупающая российский бизнес Lamoda, принадлежит владельцу "Стокманна" Якову Панченко, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T17:18

2022-11-29T17:18

2022-11-29T17:18

экономика

россия

белоруссия

казахстан

lamoda

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

снг

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Немецкая компания, покупающая российский бизнес Lamoda, принадлежит владельцу "Стокманна" Якову Панченко, рассказали РИА Новости в пресс-службе интернет-магазина.Ранее во вторник Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сообщила, что получила ходатайство от немецкой Eastrealty Beteiligungs-Und Verwaltungs Gmbh о приобретении российского бизнеса Lamoda. Уточнялось, что компания планирует приобрести права на "Купишуз", "Пик-Ап", "Иком Солюшн", "Мода с доставкой" и "Ламода Тех"."Это компания Якова Панченко", - сообщили в пресс-службе Lamoda.В начале октября сингапурский холдинг электронной коммерции Global Fashion Group (GFG) рассказал, что договорился о продаже бизнеса Lamoda в России, Белоруссии и Казахстане владельцу российского "Стокманна" Якову Панченко. Тогда речь шла о том, что соглашение зависит от определенных условий, включая одобрение регулирующих органов, а закрытие сделки ожидается в ближайшие месяцы. GFG прогнозировал выручку в размере около 100 миллионов евро в дополнение к сумме денежных средств, находящихся в бизнесе Lamoda по состоянию на 30 сентября 2022 года.В апреле GFG заявила, что она не планирует осуществлять дополнительные финансовые инвестиции в Lamoda, пока длится ситуация вокруг Украины.Lamoda – один из крупнейших интернет-магазинов в России и СНГ. Компания также осуществляет свою деятельность в Казахстане и Белоруссии. С 2014 года входит в состав Global Fashion Group.

https://ria.ru/20221129/pochta-1834960044.html

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белоруссия

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, белоруссия, казахстан, lamoda, федеральная антимонопольная служба (фас россии), снг