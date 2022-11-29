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В Lamoda прокомментировали сообщения о покупке ее бизнеса компанией из ФРГ - РИА Новости, 29.11.2022
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В Lamoda прокомментировали сообщения о покупке ее бизнеса компанией из ФРГ
В Lamoda прокомментировали сообщения о покупке ее бизнеса компанией из ФРГ - РИА Новости, 29.11.2022
В Lamoda прокомментировали сообщения о покупке ее бизнеса компанией из ФРГ
Немецкая компания, покупающая российский бизнес Lamoda, принадлежит владельцу "Стокманна" Якову Панченко, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T17:18
2022-11-29T17:18
экономика
россия
белоруссия
казахстан
lamoda
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
снг
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Немецкая компания, покупающая российский бизнес Lamoda, принадлежит владельцу "Стокманна" Якову Панченко, рассказали РИА Новости в пресс-службе интернет-магазина.Ранее во вторник Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сообщила, что получила ходатайство от немецкой Eastrealty Beteiligungs-Und Verwaltungs Gmbh о приобретении российского бизнеса Lamoda. Уточнялось, что компания планирует приобрести права на "Купишуз", "Пик-Ап", "Иком Солюшн", "Мода с доставкой" и "Ламода Тех"."Это компания Якова Панченко", - сообщили в пресс-службе Lamoda.В начале октября сингапурский холдинг электронной коммерции Global Fashion Group (GFG) рассказал, что договорился о продаже бизнеса Lamoda в России, Белоруссии и Казахстане владельцу российского "Стокманна" Якову Панченко. Тогда речь шла о том, что соглашение зависит от определенных условий, включая одобрение регулирующих органов, а закрытие сделки ожидается в ближайшие месяцы. GFG прогнозировал выручку в размере около 100 миллионов евро в дополнение к сумме денежных средств, находящихся в бизнесе Lamoda по состоянию на 30 сентября 2022 года.В апреле GFG заявила, что она не планирует осуществлять дополнительные финансовые инвестиции в Lamoda, пока длится ситуация вокруг Украины.Lamoda – один из крупнейших интернет-магазинов в России и СНГ. Компания также осуществляет свою деятельность в Казахстане и Белоруссии. С 2014 года входит в состав Global Fashion Group.
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экономика, россия, белоруссия, казахстан, lamoda, федеральная антимонопольная служба (фас россии), снг
Экономика, Россия, Белоруссия, Казахстан, Lamoda, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), СНГ
17:18 29.11.2022
 
В Lamoda прокомментировали сообщения о покупке ее бизнеса компанией из ФРГ

Покупающая бизнес Lamoda в России компания принадлежит владельцу "Стокманна" Панченко

© РИА НовостиСайт интернет-магазина LaModa на экране монитора
Сайт интернет-магазина LaModa на экране монитора - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости
Сайт интернет-магазина LaModa на экране монитора. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Немецкая компания, покупающая российский бизнес Lamoda, принадлежит владельцу "Стокманна" Якову Панченко, рассказали РИА Новости в пресс-службе интернет-магазина.
Ранее во вторник Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сообщила, что получила ходатайство от немецкой Eastrealty Beteiligungs-Und Verwaltungs Gmbh о приобретении российского бизнеса Lamoda. Уточнялось, что компания планирует приобрести права на "Купишуз", "Пик-Ап", "Иком Солюшн", "Мода с доставкой" и "Ламода Тех".
"Это компания Якова Панченко", - сообщили в пресс-службе Lamoda.
В начале октября сингапурский холдинг электронной коммерции Global Fashion Group (GFG) рассказал, что договорился о продаже бизнеса Lamoda в России, Белоруссии и Казахстане владельцу российского "Стокманна" Якову Панченко. Тогда речь шла о том, что соглашение зависит от определенных условий, включая одобрение регулирующих органов, а закрытие сделки ожидается в ближайшие месяцы. GFG прогнозировал выручку в размере около 100 миллионов евро в дополнение к сумме денежных средств, находящихся в бизнесе Lamoda по состоянию на 30 сентября 2022 года.
В апреле GFG заявила, что она не планирует осуществлять дополнительные финансовые инвестиции в Lamoda, пока длится ситуация вокруг Украины.
Lamoda – один из крупнейших интернет-магазинов в России и СНГ. Компания также осуществляет свою деятельность в Казахстане и Белоруссии. С 2014 года входит в состав Global Fashion Group.
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ЭкономикаРоссияБелоруссияКазахстанLamodaФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)СНГ
 
 
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