ФАС получила ходатайство о приобретении немецкой компанией бизнеса Lamoda
ФАС получила ходатайство о приобретении немецкой компанией бизнеса Lamoda в России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкТабличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ получила ходатайство от немецкой компании Eastrealty Beteiligungs- Und Verwaltungs Gmbh о приобретении российского бизнеса Lamoda, сообщает ведомство.
"ФАС получила от компании "Истриэлти Бетайлигунгс-унд Фервальтунгс ГмбХ" ходатайство о приобретении российского бизнеса "Ламода". Немецкая компания планирует приобрести права на ООО "Купишуз", ООО "Пик-Ап", ООО "Иком Солюшн", ООО "Мода с доставкой", ООО "Ламода Тех", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что служба "в установленном порядке оценит влияние сделки на российский рынок розничной онлайн-торговли фэшн-товарами".
При этом в начале октября сообщалось, что сингапурский холдинг электронной коммерции Global Fashion Group (GFG) договорился о продаже бизнеса Lamoda в России, Белоруссии и Казахстане владельцу российского "Стокманна" Якову Панченко.
Lamoda – один из крупнейших интернет-магазинов в России и СНГ. Компания также осуществляет свою деятельность в Казахстане и Белоруссии. С 2014 года входит в состав Global Fashion Group.
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