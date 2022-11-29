https://ria.ru/20221129/lamoda-1835023654.html

ФАС получила ходатайство о приобретении немецкой компанией бизнеса Lamoda

ФАС получила ходатайство о приобретении немецкой компанией бизнеса Lamoda - РИА Новости, 29.11.2022

ФАС получила ходатайство о приобретении немецкой компанией бизнеса Lamoda

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ получила ходатайство от немецкой компании Eastrealty Beteiligungs- Und Verwaltungs Gmbh о приобретении российского... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T14:12

2022-11-29T14:12

2022-11-29T14:12

экономика

белоруссия

россия

lamoda

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

казахстан

снг

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ получила ходатайство от немецкой компании Eastrealty Beteiligungs- Und Verwaltungs Gmbh о приобретении российского бизнеса Lamoda, сообщает ведомство."ФАС получила от компании "Истриэлти Бетайлигунгс-унд Фервальтунгс ГмбХ" ходатайство о приобретении российского бизнеса "Ламода". Немецкая компания планирует приобрести права на ООО "Купишуз", ООО "Пик-Ап", ООО "Иком Солюшн", ООО "Мода с доставкой", ООО "Ламода Тех", - говорится в сообщении.Отмечается, что служба "в установленном порядке оценит влияние сделки на российский рынок розничной онлайн-торговли фэшн-товарами".При этом в начале октября сообщалось, что сингапурский холдинг электронной коммерции Global Fashion Group (GFG) договорился о продаже бизнеса Lamoda в России, Белоруссии и Казахстане владельцу российского "Стокманна" Якову Панченко.Lamoda – один из крупнейших интернет-магазинов в России и СНГ. Компания также осуществляет свою деятельность в Казахстане и Белоруссии. С 2014 года входит в состав Global Fashion Group.

https://ria.ru/20221124/shtraf-1834072182.html

https://ria.ru/20221125/kfc-1834113864.html

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экономика, белоруссия, россия, lamoda, федеральная антимонопольная служба (фас россии), казахстан, снг