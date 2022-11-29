Рейтинг@Mail.ru
ФАС получила ходатайство о приобретении немецкой компанией бизнеса Lamoda - РИА Новости, 29.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221129/lamoda-1835023654.html
ФАС получила ходатайство о приобретении немецкой компанией бизнеса Lamoda
ФАС получила ходатайство о приобретении немецкой компанией бизнеса Lamoda - РИА Новости, 29.11.2022
ФАС получила ходатайство о приобретении немецкой компанией бизнеса Lamoda
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ получила ходатайство от немецкой компании Eastrealty Beteiligungs- Und Verwaltungs Gmbh о приобретении российского... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T14:12
2022-11-29T14:12
экономика
белоруссия
россия
lamoda
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
казахстан
снг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153283/73/1532837341_0:0:2665:1499_1920x0_80_0_0_074139e58590a1f60e149f2883902888.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ получила ходатайство от немецкой компании Eastrealty Beteiligungs- Und Verwaltungs Gmbh о приобретении российского бизнеса Lamoda, сообщает ведомство."ФАС получила от компании "Истриэлти Бетайлигунгс-унд Фервальтунгс ГмбХ" ходатайство о приобретении российского бизнеса "Ламода". Немецкая компания планирует приобрести права на ООО "Купишуз", ООО "Пик-Ап", ООО "Иком Солюшн", ООО "Мода с доставкой", ООО "Ламода Тех", - говорится в сообщении.Отмечается, что служба "в установленном порядке оценит влияние сделки на российский рынок розничной онлайн-торговли фэшн-товарами".При этом в начале октября сообщалось, что сингапурский холдинг электронной коммерции Global Fashion Group (GFG) договорился о продаже бизнеса Lamoda в России, Белоруссии и Казахстане владельцу российского "Стокманна" Якову Панченко.Lamoda – один из крупнейших интернет-магазинов в России и СНГ. Компания также осуществляет свою деятельность в Казахстане и Белоруссии. С 2014 года входит в состав Global Fashion Group.
https://ria.ru/20221124/shtraf-1834072182.html
https://ria.ru/20221125/kfc-1834113864.html
белоруссия
россия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153283/73/1532837341_0:25:2665:2024_1920x0_80_0_0_0948d72012acf30eb7eb2e16e2b1af3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, белоруссия, россия, lamoda, федеральная антимонопольная служба (фас россии), казахстан, снг
Экономика, Белоруссия, Россия, Lamoda, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Казахстан, СНГ
14:12 29.11.2022
 
ФАС получила ходатайство о приобретении немецкой компанией бизнеса Lamoda

ФАС получила ходатайство о приобретении немецкой компанией бизнеса Lamoda в России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкТабличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ получила ходатайство от немецкой компании Eastrealty Beteiligungs- Und Verwaltungs Gmbh о приобретении российского бизнеса Lamoda, сообщает ведомство.
"ФАС получила от компании "Истриэлти Бетайлигунгс-унд Фервальтунгс ГмбХ" ходатайство о приобретении российского бизнеса "Ламода". Немецкая компания планирует приобрести права на ООО "Купишуз", ООО "Пик-Ап", ООО "Иком Солюшн", ООО "Мода с доставкой", ООО "Ламода Тех", - говорится в сообщении.
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября, 20:51
Арбитражный суд Москвы поддержал ФАС, оштрафовавшую Google
Отмечается, что служба "в установленном порядке оценит влияние сделки на российский рынок розничной онлайн-торговли фэшн-товарами".
При этом в начале октября сообщалось, что сингапурский холдинг электронной коммерции Global Fashion Group (GFG) договорился о продаже бизнеса Lamoda в России, Белоруссии и Казахстане владельцу российского "Стокманна" Якову Панченко.
Lamoda – один из крупнейших интернет-магазинов в России и СНГ. Компания также осуществляет свою деятельность в Казахстане и Белоруссии. С 2014 года входит в состав Global Fashion Group.
Вывеска ресторана KFC в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября, 09:03
ФАС разрешила франчайзи KFC приобрести бизнес Yum! Restaurants
 
ЭкономикаБелоруссияРоссияLamodaФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)КазахстанСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала