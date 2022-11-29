20:12 29.11.2022 (обновлено: 20:42 29.11.2022)
"Как маленький ребенок". Наглость Кулебы шокировала Запад
Просьба Кулебы к Столтенбергу ускорить отправку оружия шокировала пользователей Twitter
© AP Photo / Valentyn OgirenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Valentyn Ogirenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали очередное обращение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу во время совместной пресс-конференции в Бухаресте с требованием ускорить поставки вооружений и отправить трансформаторы и генераторы.
"Как маленький ребенок: я хочу это, я хочу то. Я не буду кушать, пока не получу то-то", — прокомментировал один из подписчиков.
"Приближается Рождество. Маленькому мальчику нужно много игрушек. Еще какие пожелания?" — добавил Imaginary Folklore.
"Санта Клаус, вероятно, не одобряет того, что Киев творил с Донбассом на протяжении восьми лет", — написал в ответ комментатор под ником Arten's.
"Со временем им будет нужно все больше и больше вещей. Очень скоро это будут лекарства и топливо. Единственное, чего они не хотят, — мирных переговоров", — отметили ниже.
"Можно предложить телефон с прямым набором в Кремль", — сыронизировал Steve Ennever.
В Бухаресте 29-30 ноября проходит очередное заседание глав МИД НАТО, на которое также пригласили представителей стран-партнеров.
Глава МИД Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что накачивание ВСУ оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.