https://ria.ru/20221129/kudrin-1834939208.html

Сенатор подтвердила планы рассмотреть вопрос об отставке Кудрина 30 ноября

Сенатор подтвердила планы рассмотреть вопрос об отставке Кудрина 30 ноября - РИА Новости, 29.11.2022

Сенатор подтвердила планы рассмотреть вопрос об отставке Кудрина 30 ноября

Совфед на заседании 30 ноября рассмотрит вопрос об освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счётной палаты, заявила РИА Новости первый зампредседателя... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T10:05

2022-11-29T10:05

2022-11-29T10:53

политика

совет федерации рф

алексей кудрин

счетная палата рф

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Совфед на заседании 30 ноября рассмотрит вопрос об освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счётной палаты, заявила РИА Новости первый зампредседателя бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.Комитет рассмотрел этот вопрос во вторник."Рассмотрим 30-го", - сказала Перминова, отвечая на соответствующий вопрос агентства.Ранее глава бюджетного комитета СФ Анатолий Артамонов сообщил РИА Новости, что представление президента об освобождении Кудрина поступило в палату.

https://ria.ru/20220923/yandeks-1818968398.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, совет федерации рф, алексей кудрин, счетная палата рф