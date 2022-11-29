https://ria.ru/20221129/kudrin-1834939208.html
Сенатор подтвердила планы рассмотреть вопрос об отставке Кудрина 30 ноября
Сенатор подтвердила планы рассмотреть вопрос об отставке Кудрина 30 ноября - РИА Новости, 29.11.2022
Сенатор подтвердила планы рассмотреть вопрос об отставке Кудрина 30 ноября
Совфед на заседании 30 ноября рассмотрит вопрос об освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счётной палаты, заявила РИА Новости первый зампредседателя... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T10:05
2022-11-29T10:05
2022-11-29T10:53
политика
совет федерации рф
алексей кудрин
счетная палата рф
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Совфед на заседании 30 ноября рассмотрит вопрос об освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счётной палаты, заявила РИА Новости первый зампредседателя бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.Комитет рассмотрел этот вопрос во вторник."Рассмотрим 30-го", - сказала Перминова, отвечая на соответствующий вопрос агентства.Ранее глава бюджетного комитета СФ Анатолий Артамонов сообщил РИА Новости, что представление президента об освобождении Кудрина поступило в палату.
https://ria.ru/20220923/yandeks-1818968398.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, совет федерации рф, алексей кудрин, счетная палата рф
Политика, Совет Федерации РФ, Алексей Кудрин, Счетная палата РФ
10:05 29.11.2022 (обновлено: 10:53 29.11.2022)
Сенатор подтвердила планы рассмотреть вопрос об отставке Кудрина 30 ноября
Сенатор Перминова подтвердила, что Совфед рассмотрит вопрос об отставке Кудрина 30 ноября