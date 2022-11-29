Рейтинг@Mail.ru
Сенатор подтвердила планы рассмотреть вопрос об отставке Кудрина 30 ноября - РИА Новости, 29.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221129/kudrin-1834939208.html
Сенатор подтвердила планы рассмотреть вопрос об отставке Кудрина 30 ноября
Сенатор подтвердила планы рассмотреть вопрос об отставке Кудрина 30 ноября - РИА Новости, 29.11.2022
Сенатор подтвердила планы рассмотреть вопрос об отставке Кудрина 30 ноября
Совфед на заседании 30 ноября рассмотрит вопрос об освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счётной палаты, заявила РИА Новости первый зампредседателя... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T10:05
2022-11-29T10:53
политика
совет федерации рф
алексей кудрин
счетная палата рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735603482_0:222:3245:2047_1920x0_80_0_0_ca30d63bb23018f3d0208340e5aed0cd.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Совфед на заседании 30 ноября рассмотрит вопрос об освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счётной палаты, заявила РИА Новости первый зампредседателя бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.Комитет рассмотрел этот вопрос во вторник."Рассмотрим 30-го", - сказала Перминова, отвечая на соответствующий вопрос агентства.Ранее глава бюджетного комитета СФ Анатолий Артамонов сообщил РИА Новости, что представление президента об освобождении Кудрина поступило в палату.
https://ria.ru/20220923/yandeks-1818968398.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735603482_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_0930b5851d40e55f128ec5ad60de70ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, совет федерации рф, алексей кудрин, счетная палата рф
Политика, Совет Федерации РФ, Алексей Кудрин, Счетная палата РФ
10:05 29.11.2022 (обновлено: 10:53 29.11.2022)
 
Сенатор подтвердила планы рассмотреть вопрос об отставке Кудрина 30 ноября

Сенатор Перминова подтвердила, что Совфед рассмотрит вопрос об отставке Кудрина 30 ноября

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Совфед на заседании 30 ноября рассмотрит вопрос об освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счётной палаты, заявила РИА Новости первый зампредседателя бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.
Комитет рассмотрел этот вопрос во вторник.
"Рассмотрим 30-го", - сказала Перминова, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
Ранее глава бюджетного комитета СФ Анатолий Артамонов сообщил РИА Новости, что представление президента об освобождении Кудрина поступило в палату.
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 15:48
Волож предложил Кудрину пять процентов акций "Яндекса", сообщили СМИ
 
ПолитикаСовет Федерации РФАлексей КудринСчетная палата РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала