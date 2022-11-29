https://ria.ru/20221129/kudrin-1834929963.html
СФ получил представление о снятии Кудрина с поста главы Счетной палаты
СФ получил представление о снятии Кудрина с поста главы Счетной палаты - РИА Новости, 29.11.2022
СФ получил представление о снятии Кудрина с поста главы Счетной палаты
В Совет Федерации поступило представление президента об освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты, сообщил РИА Новости председатель бюджетного... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T09:19
2022-11-29T09:19
2022-11-29T10:02
политика
совет федерации рф
счетная палата рф
алексей кудрин
анатолий артамонов
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Совет Федерации поступило представление президента об освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты, сообщил РИА Новости председатель бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов.Источник агентства в СФ уточнил, что рассмотреть этот вопрос планируется на заседании 30 ноября.В соответствии с новой редакцией конституции, назначение и освобождение от должности председателя Счетной палаты, а также половины аудиторов относится к ведению Совета Федерации. Ранее это были полномочия Госдумы. Однако в базовом законе "О Счетной палате" сохранилась норма о том, что решение о назначении главы органа принимают депутаты. Таким образом, возникла правовая коллизия. Как разъяснил РИА Новости первый замглавы бюджетного комитета СФ Сергей Иванов, конституция — это основной закон прямого действия, поэтому назначение руководителя Счетной палаты возможно в соответствии с ней. А необходимые поправки в законодательство можно доработать позднее.По информации источника РИА Новости, Кудрин собирается перейти на работу в "Яндекс".
https://ria.ru/20221125/kudrin-1834231077.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, совет федерации рф, счетная палата рф, алексей кудрин, анатолий артамонов
Политика, Совет Федерации РФ, Счетная палата РФ, Алексей Кудрин, Анатолий Артамонов
09:19 29.11.2022 (обновлено: 10:02 29.11.2022)
СФ получил представление о снятии Кудрина с поста главы Счетной палаты
В Совфед поступило представление об освобождении Кудрина с поста главы Счетной палаты
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Совет Федерации поступило представление президента об освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты, сообщил РИА Новости председатель бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов.
Источник агентства в СФ уточнил, что рассмотреть этот вопрос планируется на заседании 30 ноября.
В соответствии с новой редакцией конституции, назначение и освобождение от должности председателя Счетной палаты, а также половины аудиторов относится к ведению Совета Федерации. Ранее это были полномочия Госдумы. Однако в базовом законе "О Счетной палате" сохранилась норма о том, что решение о назначении главы органа принимают депутаты. Таким образом, возникла правовая коллизия. Как разъяснил РИА Новости первый замглавы бюджетного комитета СФ Сергей Иванов, конституция — это основной закон прямого действия, поэтому назначение руководителя Счетной палаты возможно в соответствии с ней. А необходимые поправки в законодательство можно доработать позднее.
По информации источника РИА Новости, Кудрин собирается перейти на работу в "Яндекс
".