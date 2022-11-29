https://ria.ru/20221129/kudrin-1834929963.html

СФ получил представление о снятии Кудрина с поста главы Счетной палаты

СФ получил представление о снятии Кудрина с поста главы Счетной палаты - РИА Новости, 29.11.2022

СФ получил представление о снятии Кудрина с поста главы Счетной палаты

В Совет Федерации поступило представление президента об освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты, сообщил РИА Новости председатель бюджетного... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T09:19

2022-11-29T09:19

2022-11-29T10:02

политика

совет федерации рф

счетная палата рф

алексей кудрин

анатолий артамонов

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Совет Федерации поступило представление президента об освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты, сообщил РИА Новости председатель бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов.Источник агентства в СФ уточнил, что рассмотреть этот вопрос планируется на заседании 30 ноября.В соответствии с новой редакцией конституции, назначение и освобождение от должности председателя Счетной палаты, а также половины аудиторов относится к ведению Совета Федерации. Ранее это были полномочия Госдумы. Однако в базовом законе "О Счетной палате" сохранилась норма о том, что решение о назначении главы органа принимают депутаты. Таким образом, возникла правовая коллизия. Как разъяснил РИА Новости первый замглавы бюджетного комитета СФ Сергей Иванов, конституция — это основной закон прямого действия, поэтому назначение руководителя Счетной палаты возможно в соответствии с ней. А необходимые поправки в законодательство можно доработать позднее.По информации источника РИА Новости, Кудрин собирается перейти на работу в "Яндекс".

https://ria.ru/20221125/kudrin-1834231077.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

политика, совет федерации рф, счетная палата рф, алексей кудрин, анатолий артамонов