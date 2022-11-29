https://ria.ru/20221129/konflikty-1835092041.html

Красный Крест насчитал в мире более ста вооруженных конфликтов

Красный Крест насчитал в мире более ста вооруженных конфликтов - РИА Новости, 29.11.2022

Красный Крест насчитал в мире более ста вооруженных конфликтов

В настоящее время в мире насчитывается более 100 вооруженных конфликтов, Международный Комитет Красного Креста (МККК) запрашивает 2,94 миллиарда долларов на... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T17:41

2022-11-29T17:41

2022-11-29T17:41

в мире

россия

украина

африка

международный комитет красного креста (мккк)

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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ЖЕНЕВА, 29 ноя - РИА Новости. В настоящее время в мире насчитывается более 100 вооруженных конфликтов, Международный Комитет Красного Креста (МККК) запрашивает 2,94 миллиарда долларов на оказание помощи населению в 2023 году, говорится в пресс-релизе организации."Сегодня в мире насчитывается более 100 вооруженных конфликтов. Страдания гражданского населения, вызванные этими конфликтами, в сочетании с ухудшением климатической ситуации и ростом цен на продовольствие и энергоносители сделают 2023 год годом огромных гуманитарных потребностей. Мировое сообщество должно обеспечить, чтобы ни один конфликт не остался позади, иначе мы рискуем, что многие кризисы канут в лету с большими потерями для человеческой жизни", - приводятся в релизе слова президента МККК Мирьяны Сполярич.МККК просит выделить 2,8 миллиарда швейцарских франков (2,94 миллиарда долларов) на финансирование его работы в 2023 году."Международный вооруженный конфликт между Россией и Украиной нанес ущерб мировым ценам на продовольствие и энергоносители. Нигде последствия роста цен на продовольствие и энергоносители не ощущаются сильнее, чем в общинах, пострадавших от вооруженных конфликтов и насилия. Например, в 2022 году мониторинг рыночных цен МККК показал, что основные продукты питания подорожали на 45% в Эфиопии и Йемене и более чем на 30% в Мали, Афганистане и Сомали", - добавляет Комитет.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Он заявлял также, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки.

https://ria.ru/20221026/svo-1826798603.html

https://ria.ru/20221112/informatsiya-1831096952.html

россия

украина

африка

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, африка, международный комитет красного креста (мккк), владимир путин, реджеп тайип эрдоган