https://ria.ru/20221129/kitay-1834976107.html
Песков заявил, что Россия заинтересована в диалоге по энергетике с Китаем
Песков заявил, что Россия заинтересована в диалоге по энергетике с Китаем - РИА Новости, 29.11.2022
Песков заявил, что Россия заинтересована в диалоге по энергетике с Китаем
Россия открыта к диалогу по энергетике с Китаем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T12:24
2022-11-29T12:24
2022-11-29T12:25
экономика
россия
китай
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Россия открыта к диалогу по энергетике с Китаем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме к участникам российско-китайского энергетического бизнес-форума заявил, что сотрудничество Китая и России в области энергетики демонстрирует высокую прочность, китайская сторона готова углублять сотрудничество с РФ по этому направлению."Мы имеем весьма развитый диалог с китайскими партнерами по теме энергетики, она охватывает самые различные области. Российская сторона открыта для такого сотрудничества и заинтересована", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20221129/gaz-1834947242.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, китай, дмитрий песков
Экономика, Россия, Китай, Дмитрий Песков
12:24 29.11.2022 (обновлено: 12:25 29.11.2022)
Песков заявил, что Россия заинтересована в диалоге по энергетике с Китаем
Песков: Россия открыта и заинтересована в диалоге по энергетике с Китаем