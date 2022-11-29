https://ria.ru/20221129/kitay-1834976107.html

Песков заявил, что Россия заинтересована в диалоге по энергетике с Китаем

Песков заявил, что Россия заинтересована в диалоге по энергетике с Китаем - РИА Новости, 29.11.2022

Песков заявил, что Россия заинтересована в диалоге по энергетике с Китаем

Россия открыта к диалогу по энергетике с Китаем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T12:24

2022-11-29T12:24

2022-11-29T12:25

экономика

россия

китай

дмитрий песков

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Россия открыта к диалогу по энергетике с Китаем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме к участникам российско-китайского энергетического бизнес-форума заявил, что сотрудничество Китая и России в области энергетики демонстрирует высокую прочность, китайская сторона готова углублять сотрудничество с РФ по этому направлению."Мы имеем весьма развитый диалог с китайскими партнерами по теме энергетики, она охватывает самые различные области. Российская сторона открыта для такого сотрудничества и заинтересована", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20221129/gaz-1834947242.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, китай, дмитрий песков