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Песков заявил, что Россия заинтересована в диалоге по энергетике с Китаем - РИА Новости, 29.11.2022
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Песков заявил, что Россия заинтересована в диалоге по энергетике с Китаем
Песков заявил, что Россия заинтересована в диалоге по энергетике с Китаем - РИА Новости, 29.11.2022
Песков заявил, что Россия заинтересована в диалоге по энергетике с Китаем
Россия открыта к диалогу по энергетике с Китаем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T12:24
2022-11-29T12:25
экономика
россия
китай
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Россия открыта к диалогу по энергетике с Китаем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме к участникам российско-китайского энергетического бизнес-форума заявил, что сотрудничество Китая и России в области энергетики демонстрирует высокую прочность, китайская сторона готова углублять сотрудничество с РФ по этому направлению."Мы имеем весьма развитый диалог с китайскими партнерами по теме энергетики, она охватывает самые различные области. Российская сторона открыта для такого сотрудничества и заинтересована", - сказал Песков журналистам.
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экономика, россия, китай, дмитрий песков
Экономика, Россия, Китай, Дмитрий Песков
12:24 29.11.2022 (обновлено: 12:25 29.11.2022)
 
Песков заявил, что Россия заинтересована в диалоге по энергетике с Китаем

Песков: Россия открыта и заинтересована в диалоге по энергетике с Китаем

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкКомплекс транспортировки экспортного газа
Комплекс транспортировки экспортного газа - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Комплекс транспортировки экспортного газа . Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Россия открыта к диалогу по энергетике с Китаем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме к участникам российско-китайского энергетического бизнес-форума заявил, что сотрудничество Китая и России в области энергетики демонстрирует высокую прочность, китайская сторона готова углублять сотрудничество с РФ по этому направлению.
"Мы имеем весьма развитый диалог с китайскими партнерами по теме энергетики, она охватывает самые различные области. Российская сторона открыта для такого сотрудничества и заинтересована", - сказал Песков журналистам.
Резервуары для хранения сжиженного природного газа (СПГ) в порту Цзянсу Жудун в КНР - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 10:42
Сечин рассказал о перспективах поставки российского газа в Китай
 
ЭкономикаРоссияКитайДмитрий Песков
 
 
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