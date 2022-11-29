https://ria.ru/20221129/kitay-1834952233.html

Китай готов укреплять энергетическое партнерство с Россией

Китай готов укреплять энергетическое партнерство с Россией - РИА Новости, 29.11.2022

Китай готов укреплять энергетическое партнерство с Россией

Китайско-российское сотрудничество в области энергетики демонстрирует высокую прочность, китайская сторона готова углублять сотрудничество с Россией по этому... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T11:05

2022-11-29T11:05

2022-11-29T13:47

экономика

китай

россия

си цзиньпин

россия-китай: главное

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ПЕКИН, 29 ноя - РИА Новости. Китайско-российское сотрудничество в области энергетики демонстрирует высокую прочность, китайская сторона готова углублять сотрудничество с Россией по этому направлению, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме к участникам российско-китайского энергетического бизнес-форума, текст которой во вторник распространило Центральное телевидение Китая.Глава КНР отметил, что перед лицом внешних рисков и вызовов Китай и Россия укрепили взаимодействие и сотрудничество, продвигали крупные проекты сотрудничества, демонстрируя "высокую прочность" китайско-российского сотрудничества в области энергетики. По словам Си Цзиньпина, сегодня энергетическое сотрудничество является важным краеугольным камнем в деловом сотрудничестве России и Китая."Китай готов работать с Россией для налаживания более тесного энергетического партнерства, содействия развитию зеленой энергетики, совместного поддержания международной энергетической безопасности и стабильности цепочек производства и поставок, а также внесения нового вклада в долгосрочное здоровое и устойчивое развитие международного энергетического рынка", - говорится в тексте телеграммы.

https://ria.ru/20221129/kooperatsiya-1834945665.html

китай

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, китай, россия, си цзиньпин