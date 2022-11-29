https://ria.ru/20221129/kitay-1834952233.html
Китай готов укреплять энергетическое партнерство с Россией
Китай готов укреплять энергетическое партнерство с Россией - РИА Новости, 29.11.2022
Китай готов укреплять энергетическое партнерство с Россией
Китайско-российское сотрудничество в области энергетики демонстрирует высокую прочность, китайская сторона готова углублять сотрудничество с Россией по этому... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T11:05
2022-11-29T11:05
2022-11-29T13:47
экономика
китай
россия
си цзиньпин
россия-китай: главное
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ПЕКИН, 29 ноя - РИА Новости. Китайско-российское сотрудничество в области энергетики демонстрирует высокую прочность, китайская сторона готова углублять сотрудничество с Россией по этому направлению, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме к участникам российско-китайского энергетического бизнес-форума, текст которой во вторник распространило Центральное телевидение Китая.Глава КНР отметил, что перед лицом внешних рисков и вызовов Китай и Россия укрепили взаимодействие и сотрудничество, продвигали крупные проекты сотрудничества, демонстрируя "высокую прочность" китайско-российского сотрудничества в области энергетики. По словам Си Цзиньпина, сегодня энергетическое сотрудничество является важным краеугольным камнем в деловом сотрудничестве России и Китая."Китай готов работать с Россией для налаживания более тесного энергетического партнерства, содействия развитию зеленой энергетики, совместного поддержания международной энергетической безопасности и стабильности цепочек производства и поставок, а также внесения нового вклада в долгосрочное здоровое и устойчивое развитие международного энергетического рынка", - говорится в тексте телеграммы.
https://ria.ru/20221129/kooperatsiya-1834945665.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, россия, си цзиньпин
Экономика, Китай, Россия, Си Цзиньпин, Россия-Китай: Главное
11:05 29.11.2022 (обновлено: 13:47 29.11.2022)
Китай готов укреплять энергетическое партнерство с Россией
Си Цзиньпин заявил о готовности Китая укреплять энергетическое партнерство с Россией
ПЕКИН, 29 ноя - РИА Новости. Китайско-российское сотрудничество в области энергетики демонстрирует высокую прочность, китайская сторона готова углублять сотрудничество с Россией по этому направлению, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме к участникам российско-китайского энергетического бизнес-форума, текст которой во вторник распространило Центральное телевидение Китая.
Глава КНР отметил, что перед лицом внешних рисков и вызовов Китай и Россия укрепили взаимодействие и сотрудничество, продвигали крупные проекты сотрудничества, демонстрируя "высокую прочность" китайско-российского сотрудничества в области энергетики. По словам Си Цзиньпина, сегодня энергетическое сотрудничество является важным краеугольным камнем в деловом сотрудничестве России и Китая.
"Китай готов работать с Россией для налаживания более тесного энергетического партнерства, содействия развитию зеленой энергетики, совместного поддержания международной энергетической безопасности и стабильности цепочек производства и поставок, а также внесения нового вклада в долгосрочное здоровое и устойчивое развитие международного энергетического рынка", - говорится в тексте телеграммы.