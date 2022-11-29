На Украине задержали заммэра Херсона
Госбюро Украины сообщило о задержании неназванного заммэра Херсона за коллаборационизм
Набережная реки Днепр в Херсоне. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины заявило во вторник о задержании заммэра Херсона, его подозревают в коллаборационизме.
"Работники ГБР в тесном взаимодействии с органами прокуратуры задержали заместителя городского головы Херсона, который во время временной оккупации города работал на врага. Ему сообщено о подозрении в коллаборационизме", - говорится в сообщении госбюро расследований Украины в Telegram-канале.
14 ноября, 10:44СМИ опубликовали фото из Херсона с привязанными к столбам людьми
По информации ведомства, чиновник, фамилия которого не называется, на своей должности отвечал участвовал в организации работы предприятий жилищно-коммунальной сферы по российскому законодательству. "Также он готовил помещение для проведения фейкового референдума о статусе захваченных россиянами территорий. Работники ГБР задержали чиновника и сообщили ему о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 12 лет... Суд избрал задержанному меру пресечения - содержание под стражей", - добавили в ведомстве.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами регионов об их принятии в состав России. В начале октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.