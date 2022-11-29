https://ria.ru/20221129/kherson-1835043099.html

На Украине задержали заммэра Херсона

На Украине задержали заммэра Херсона - РИА Новости, 29.11.2022

На Украине задержали заммэра Херсона

Госбюро расследований (ГБР) Украины заявило во вторник о задержании заммэра Херсона, его подозревают в коллаборационизме. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T15:06

2022-11-29T15:06

2022-11-29T15:06

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины заявило во вторник о задержании заммэра Херсона, его подозревают в коллаборационизме."Работники ГБР в тесном взаимодействии с органами прокуратуры задержали заместителя городского головы Херсона, который во время временной оккупации города работал на врага. Ему сообщено о подозрении в коллаборационизме", - говорится в сообщении госбюро расследований Украины в Telegram-канале.По информации ведомства, чиновник, фамилия которого не называется, на своей должности отвечал участвовал в организации работы предприятий жилищно-коммунальной сферы по российскому законодательству. "Также он готовил помещение для проведения фейкового референдума о статусе захваченных россиянами территорий. Работники ГБР задержали чиновника и сообщили ему о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 12 лет... Суд избрал задержанному меру пресечения - содержание под стражей", - добавили в ведомстве.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами регионов об их принятии в состав России. В начале октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.

https://ria.ru/20221114/kherson-1831280037.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, государственное бюро расследований украины, херсон, россия, ситуация в днр и лнр