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На Украине задержали заммэра Херсона - РИА Новости, 29.11.2022
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На Украине задержали заммэра Херсона
На Украине задержали заммэра Херсона - РИА Новости, 29.11.2022
На Украине задержали заммэра Херсона
Госбюро расследований (ГБР) Украины заявило во вторник о задержании заммэра Херсона, его подозревают в коллаборационизме. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T15:06
2022-11-29T15:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
государственное бюро расследований украины
херсон
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины заявило во вторник о задержании заммэра Херсона, его подозревают в коллаборационизме."Работники ГБР в тесном взаимодействии с органами прокуратуры задержали заместителя городского головы Херсона, который во время временной оккупации города работал на врага. Ему сообщено о подозрении в коллаборационизме", - говорится в сообщении госбюро расследований Украины в Telegram-канале.По информации ведомства, чиновник, фамилия которого не называется, на своей должности отвечал участвовал в организации работы предприятий жилищно-коммунальной сферы по российскому законодательству. "Также он готовил помещение для проведения фейкового референдума о статусе захваченных россиянами территорий. Работники ГБР задержали чиновника и сообщили ему о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 12 лет... Суд избрал задержанному меру пресечения - содержание под стражей", - добавили в ведомстве.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами регионов об их принятии в состав России. В начале октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.
https://ria.ru/20221114/kherson-1831280037.html
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в мире, украина, государственное бюро расследований украины, херсон, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Государственное бюро расследований Украины, Херсон, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:06 29.11.2022
 
На Украине задержали заммэра Херсона

Госбюро Украины сообщило о задержании неназванного заммэра Херсона за коллаборационизм

© РИА Новости / РИА Новости Крым / Перейти в медиабанкНабережная реки Днепр в Херсоне
Набережная реки Днепр в Херсоне - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / РИА Новости Крым
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Набережная реки Днепр в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины заявило во вторник о задержании заммэра Херсона, его подозревают в коллаборационизме.
"Работники ГБР в тесном взаимодействии с органами прокуратуры задержали заместителя городского головы Херсона, который во время временной оккупации города работал на врага. Ему сообщено о подозрении в коллаборационизме", - говорится в сообщении госбюро расследований Украины в Telegram-канале.
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По информации ведомства, чиновник, фамилия которого не называется, на своей должности отвечал участвовал в организации работы предприятий жилищно-коммунальной сферы по российскому законодательству. "Также он готовил помещение для проведения фейкового референдума о статусе захваченных россиянами территорий. Работники ГБР задержали чиновника и сообщили ему о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 12 лет... Суд избрал задержанному меру пресечения - содержание под стражей", - добавили в ведомстве.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами регионов об их принятии в состав России. В начале октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГосударственное бюро расследований УкраиныХерсонРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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