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В массовых беспорядках в Иране погибли 300 человек, сообщил генерал КСИР - РИА Новости, 29.11.2022
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В массовых беспорядках в Иране погибли 300 человек, сообщил генерал КСИР
В массовых беспорядках в Иране погибли 300 человек, сообщил генерал КСИР - РИА Новости, 29.11.2022
В массовых беспорядках в Иране погибли 300 человек, сообщил генерал КСИР
Как минимум 300 человек погибли в последних беспорядках в Иране, заявил во вторник командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T09:42
2022-11-29T09:52
в мире
иран
тегеран (город)
белуджистан
корпус стражей исламской революции
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Как минимум 300 человек погибли в последних беспорядках в Иране, заявил во вторник командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде."В недавних беспорядках погибли более 300 человек из-за того, что мы не смогли отличить врагов от тех, кто стоял на нашей стороне", - приводит агентство Mehr слова Хаджизаде.В Иране с середины сентября продолжаются массовые беспорядки и протесты в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Уличные беспорядки проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности – полиции, КСИР, а также членов одной из крупных военных структур – Басидж.В начале ноября участились случаи нападения на духовных лиц, настоятелей иранских мечетей в периферийных провинциях страны. Правоохранительные органы проводят массовые задержания лиц, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля и Саудовской Аравией, а также практически ежедневно изымают крупные партии оружия на границах страны, поставляющихся для участников беспорядков.Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок "русари", который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.
https://ria.ru/20221129/protesty-1834871416.html
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в мире, иран, тегеран (город), белуджистан, корпус стражей исламской революции
В мире, Иран, Тегеран (город), Белуджистан, Корпус стражей исламской революции
09:42 29.11.2022 (обновлено: 09:52 29.11.2022)
 
В массовых беспорядках в Иране погибли 300 человек, сообщил генерал КСИР

Генерал КСИР Хаджизаде: в массовых беспорядках в Иране погибли более 300 человек

© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Как минимум 300 человек погибли в последних беспорядках в Иране, заявил во вторник командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде.
"В недавних беспорядках погибли более 300 человек из-за того, что мы не смогли отличить врагов от тех, кто стоял на нашей стороне", - приводит агентство Mehr слова Хаджизаде.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 08:00
Протесты в Иране и Китае: Запад пускает в ход старый козырь
В Иране с середины сентября продолжаются массовые беспорядки и протесты в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Уличные беспорядки проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности – полиции, КСИР, а также членов одной из крупных военных структур – Басидж.
В начале ноября участились случаи нападения на духовных лиц, настоятелей иранских мечетей в периферийных провинциях страны. Правоохранительные органы проводят массовые задержания лиц, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля и Саудовской Аравией, а также практически ежедневно изымают крупные партии оружия на границах страны, поставляющихся для участников беспорядков.
Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок "русари", который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 13:55
Россия и Иран подписали меморандум об экспорте автомобилей
 
В миреИранТегеран (город)БелуджистанКорпус стражей исламской революции
 
 
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