09:42 29.11.2022 (обновлено: 09:52 29.11.2022)
В массовых беспорядках в Иране погибли 300 человек, сообщил генерал КСИР
Генерал КСИР Хаджизаде: в массовых беспорядках в Иране погибли более 300 человек
© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Как минимум 300 человек погибли в последних беспорядках в Иране, заявил во вторник командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде.
"В недавних беспорядках погибли более 300 человек из-за того, что мы не смогли отличить врагов от тех, кто стоял на нашей стороне", - приводит агентство Mehr слова Хаджизаде.
В Иране с середины сентября продолжаются массовые беспорядки и протесты в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Уличные беспорядки проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности – полиции, КСИР, а также членов одной из крупных военных структур – Басидж.
В начале ноября участились случаи нападения на духовных лиц, настоятелей иранских мечетей в периферийных провинциях страны. Правоохранительные органы проводят массовые задержания лиц, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля и Саудовской Аравией, а также практически ежедневно изымают крупные партии оружия на границах страны, поставляющихся для участников беспорядков.
Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок "русари", который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.
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