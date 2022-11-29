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Комитет Совфеда поддержал законопроект об ограничениях для иноагентов

Комитет Совфеда поддержал законопроект об ограничениях для иноагентов - РИА Новости, 29.11.2022

Комитет Совфеда поддержал законопроект об ограничениях для иноагентов

Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал во вторник закон о введении ряда ограничений для иноагентов и рекомендовал... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T12:14

2022-11-29T12:14

2022-11-29T12:24

совет федерации рф

иноагенты

политика

госдума рф

василий пискарев

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал во вторник закон о введении ряда ограничений для иноагентов и рекомендовал палате одобрить его в среду на заседании.Согласно закону, иноагенты не смогут заниматься образованием и просвещением несовершеннолетних, а также производить любую информационную продукцию для детей. Лица, которым был присвоен статус иноагента, не смогут занимать должности на госслужбе. Как сообщил ранее председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, сотрудники органов внутренних дел, получившие такой статус, также не смогут продолжать госслужбу. Кроме того, закон устанавливает перечень мест, где нельзя проводить митинги и шествия.По словам Пискарева, с 1 декабря начнет действовать закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Рассматриваемый Совфедом закон призван обеспечить вступление его в силу.

https://ria.ru/20221125/fizlitsa-inoagenty-1834364193.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

совет федерации рф, иноагенты, политика, госдума рф, василий пискарев