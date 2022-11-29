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Комитет Совфеда поддержал законопроект об ограничениях для иноагентов - РИА Новости, 29.11.2022
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Комитет Совфеда поддержал законопроект об ограничениях для иноагентов
Комитет Совфеда поддержал законопроект об ограничениях для иноагентов - РИА Новости, 29.11.2022
Комитет Совфеда поддержал законопроект об ограничениях для иноагентов
Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал во вторник закон о введении ряда ограничений для иноагентов и рекомендовал... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T12:14
2022-11-29T12:24
совет федерации рф
иноагенты
политика
госдума рф
василий пискарев
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал во вторник закон о введении ряда ограничений для иноагентов и рекомендовал палате одобрить его в среду на заседании.Согласно закону, иноагенты не смогут заниматься образованием и просвещением несовершеннолетних, а также производить любую информационную продукцию для детей. Лица, которым был присвоен статус иноагента, не смогут занимать должности на госслужбе. Как сообщил ранее председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, сотрудники органов внутренних дел, получившие такой статус, также не смогут продолжать госслужбу. Кроме того, закон устанавливает перечень мест, где нельзя проводить митинги и шествия.По словам Пискарева, с 1 декабря начнет действовать закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Рассматриваемый Совфедом закон призван обеспечить вступление его в силу.
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совет федерации рф, иноагенты, политика, госдума рф, василий пискарев
Совет Федерации РФ, иноагенты, Политика, Госдума РФ, Василий Пискарев
12:14 29.11.2022 (обновлено: 12:24 29.11.2022)
 
Комитет Совфеда поддержал законопроект об ограничениях для иноагентов

Комитет Совфеда поддержал законопроект, вводящий ограничения для иностранных агентов

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал во вторник закон о введении ряда ограничений для иноагентов и рекомендовал палате одобрить его в среду на заседании.
Согласно закону, иноагенты не смогут заниматься образованием и просвещением несовершеннолетних, а также производить любую информационную продукцию для детей. Лица, которым был присвоен статус иноагента, не смогут занимать должности на госслужбе. Как сообщил ранее председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, сотрудники органов внутренних дел, получившие такой статус, также не смогут продолжать госслужбу. Кроме того, закон устанавливает перечень мест, где нельзя проводить митинги и шествия.
По словам Пискарева, с 1 декабря начнет действовать закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Рассматриваемый Совфедом закон призван обеспечить вступление его в силу.
Здание Министерства юстиции России - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
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Минюст включил Ройзмана* и адвоката Новикова* в реестр физлиц-иноагентов
 
Совет Федерации РФиноагентыПолитикаГосдума РФВасилий Пискарев
 
 
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