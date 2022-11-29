https://ria.ru/20221129/immunitet-1834904631.html

Врач объяснил, почему иммунитет не нужно "поднимать"

Врач объяснил, почему иммунитет не нужно "поднимать" - РИА Новости, 29.11.2022

Врач объяснил, почему иммунитет не нужно "поднимать"

В осенней-зимний сезон многие пытаются повысить иммунитет. Почему этого делать не стоит и как помочь иммунной системе, объяснил в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T02:15

2022-11-29T02:15

2022-11-29T02:15

общество

россия

алексей водовозов

иммунитет

здоровье

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В осенней-зимний сезон многие пытаются повысить иммунитет. Почему этого делать не стоит и как помочь иммунной системе, объяснил в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов.Прием лекарственных средств и витаминных препаратов с целью "поднять" иммунитет не имеет смысла, уверен врач."Лучше всего эту систему не трогать. К счастью, она на наши поползновения обычно не реагирует. Мы можем пить все что угодно, но на иммунитет это не повлияет", — сказал Водовозов.По его словам, если бы желание добиться "мощного иммунного ответа" можно было осуществить, это привело бы к крайне негативным последствиям."Нам не нужен мощный иммунный ответ. Аутоиммунная патология, например, — это и есть более мощный иммунный ответ. Или гипериммунная реакция, о ней уже многие слышали, цитокиновый шторм, который во время COVID-19 убивал людей, — это тоже повышенный иммунитет", — отметил Водовозов.Иммунная система будет адекватно реагировать на угрозы, если вести здоровый образ жизни, считает врач.Для решения этой задачи не нужно заниматься изнуряющими физическими упражнениями, добавил он."Достаточно обычной повседневной деятельности, например, выходите на одну остановку общественного транспорта раньше по пути на работу или домой. Этого будет достаточно, чтобы нормально работали все органы и системы, включая иммунную", — посоветовал Водовозов

https://rsport.ria.ru/20221120/immunitet-1832937170.html

https://ria.ru/20221113/prostuda-1831112965.html

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общество, россия, алексей водовозов, иммунитет, здоровье