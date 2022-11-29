https://ria.ru/20221129/immunitet-1834904631.html
Врач объяснил, почему иммунитет не нужно "поднимать"
Врач объяснил, почему иммунитет не нужно "поднимать" - РИА Новости, 29.11.2022
Врач объяснил, почему иммунитет не нужно "поднимать"
В осенней-зимний сезон многие пытаются повысить иммунитет. Почему этого делать не стоит и как помочь иммунной системе, объяснил в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T02:15
2022-11-29T02:15
2022-11-29T02:15
общество
россия
алексей водовозов
иммунитет
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В осенней-зимний сезон многие пытаются повысить иммунитет. Почему этого делать не стоит и как помочь иммунной системе, объяснил в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов.Прием лекарственных средств и витаминных препаратов с целью "поднять" иммунитет не имеет смысла, уверен врач."Лучше всего эту систему не трогать. К счастью, она на наши поползновения обычно не реагирует. Мы можем пить все что угодно, но на иммунитет это не повлияет", — сказал Водовозов.По его словам, если бы желание добиться "мощного иммунного ответа" можно было осуществить, это привело бы к крайне негативным последствиям."Нам не нужен мощный иммунный ответ. Аутоиммунная патология, например, — это и есть более мощный иммунный ответ. Или гипериммунная реакция, о ней уже многие слышали, цитокиновый шторм, который во время COVID-19 убивал людей, — это тоже повышенный иммунитет", — отметил Водовозов.Иммунная система будет адекватно реагировать на угрозы, если вести здоровый образ жизни, считает врач.Для решения этой задачи не нужно заниматься изнуряющими физическими упражнениями, добавил он."Достаточно обычной повседневной деятельности, например, выходите на одну остановку общественного транспорта раньше по пути на работу или домой. Этого будет достаточно, чтобы нормально работали все органы и системы, включая иммунную", — посоветовал Водовозов
https://rsport.ria.ru/20221120/immunitet-1832937170.html
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общество, россия, алексей водовозов, иммунитет, здоровье
Общество, Россия, Алексей Водовозов, Иммунитет, Здоровье
Врач объяснил, почему иммунитет не нужно "поднимать"
Врач Водовозов предупредил о риске цитокинового шторма из-за усиленного иммунитета
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости.
В осенней-зимний сезон многие пытаются повысить иммунитет. Почему этого делать не стоит и как помочь иммунной системе, объяснил в интервью
радио Sputnik врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов.
Прием лекарственных средств и витаминных препаратов с целью "поднять" иммунитет не имеет смысла, уверен врач.
"Лучше всего эту систему не трогать. К счастью, она на наши поползновения обычно не реагирует. Мы можем пить все что угодно, но на иммунитет это не повлияет", — сказал Водовозов
.
По его словам, если бы желание добиться "мощного иммунного ответа" можно было осуществить, это привело бы к крайне негативным последствиям.
"Нам не нужен мощный иммунный ответ. Аутоиммунная патология, например, — это и есть более мощный иммунный ответ. Или гипериммунная реакция, о ней уже многие слышали, цитокиновый шторм, который во время COVID-19 убивал людей, — это тоже повышенный иммунитет", — отметил Водовозов.
Иммунная система будет адекватно реагировать на угрозы, если вести здоровый образ жизни, считает врач.
"Переедание, гиподинамия, чрезмерные стрессы, недосыпание — это все бьет по иммунитету. Поэтому, условно, мы можем ему помочь, устранив эти факторы. То есть нормально питаясь, не переедая, не доводя себя до ожирения, стараясь двигаться", — уточнил Водовозов.
Для решения этой задачи не нужно заниматься изнуряющими физическими упражнениями, добавил он.
"Достаточно обычной повседневной деятельности, например, выходите на одну остановку общественного транспорта раньше по пути на работу или домой. Этого будет достаточно, чтобы нормально работали все органы и системы, включая иммунную", — посоветовал Водовозов