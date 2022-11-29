https://ria.ru/20221129/gektar-1834944991.html

В Приамурье дополнительный "дальневосточный гектар" получили 37 человек

В Приамурье дополнительный "дальневосточный гектар" получили 37 человек - РИА Новости, 29.11.2022

В Приамурье дополнительный "дальневосточный гектар" получили 37 человек

Почти 40 человек за полгода получили дополнительный "дальневосточный гектар" в Амурской области, освоив первый, сообщил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T10:32

2022-11-29T10:32

2022-11-29T10:32

амурская область

экономика

жилье

василий орлов (губернатор)

амурская область

россия

дальний восток

михаил мишустин

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 ноя - РИА Новости. Почти 40 человек за полгода получили дополнительный "дальневосточный гектар" в Амурской области, освоив первый, сообщил губернатор Василий Орлов."За полгода 37 человек получили дополнительный "дальневосточный гектар" в Амурской области. Почти половину из них – 19 - в Ивановском муниципальном округе. 17 - для сельхознужд или личное подсобное хозяйство, еще 2 под производственную деятельность. Для того, чтобы получить второй бесплатный гектар, нужно оформить в собственность первый и активно его использовать", - приводит слова губернатора правительство региона.Орлов отметил, что в Приамурье землю чаще всего используют для ведения сельского хозяйства – около 66%, еще 28% развивают на этих участках спорт, туризм или другой бизнес, около 6% строят на "дальневосточных гектарах" дома.С начала действия программы в Амурской области выдано свыше 9,2 тысячи участков. По словам министра имущественных отношений Сергея Олиферова, с каждым годом требования к тем, кто желает оформить "дальневосточный гектар", упрощаются. С 2020 года оформлять участки в собственность можно досрочно. Это позволяет потенциальному заемщику предоставить землю в залог при оформлении ипотеки на строительство дома на этом участке.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил продлить до 1 марта 2023 года право получить земли по программам арктического и дальневосточного гектара в собственность или долгосрочную аренду. Участок на Дальнем Востоке получили более 108 тысяч жителей за более чем шесть лет.

https://ria.ru/20220609/trutnev-1794429401.html

https://ria.ru/20221123/ostanki-1833526087.html

амурская область

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дальний восток

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экономика, жилье, василий орлов (губернатор), амурская область, россия, дальний восток, михаил мишустин