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В Кремле рассказали об этапах создания "тройственного газового союза" - РИА Новости, 29.11.2022
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В Кремле рассказали об этапах создания "тройственного газового союза"
В Кремле рассказали об этапах создания "тройственного газового союза" - РИА Новости, 29.11.2022
В Кремле рассказали об этапах создания "тройственного газового союза"
Идея "тройственного газового союза" РФ, Казахстана и Узбекистана на первом этапе предусматривает возможность создания координационного механизма, возможно, с... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T12:47
2022-11-29T12:47
экономика
дмитрий песков
россия
казахстан
узбекистан
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Идея "тройственного газового союза" РФ, Казахстана и Узбекистана на первом этапе предусматривает возможность создания координационного механизма, возможно, с неким юридическим лицом, но такие вопросы еще необходимо обсуждать, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."То, что имеет в виду президент (Владимир) Путин, это создание на первом этапе координационного механизма. Может быть, конечно, это все еще предстоит обсуждать, с неким юридическим лицом. И для сотрудничества между этими тремя странами, и для развития инфраструктуры потом для внешних рынков", - сказал Песков.Он отметил, что реализация проекта требует слаженных действий, обсуждений и координации между РФ, Казахстаном и Узбекистаном."И у Казахстана, и у Узбекистана достаточно быстро развивается экономика, и у них растут внутренние потребности в газе, и кроме того, обе страны также торгуют на внешних рынках. Торгует на внешних рынках, естественно, и РФ. И, конечно, это требует определенной синхронизации. Тем более что есть еще один важный элемент. Россия с Казахстаном в качестве партнерства по ЕАЭС тоже имеют определенные планы по развитию этой отрасли. И в перспективе - планы по созданию общих энергетических рынков. Узбекистан, как известно, тоже присматривается к ЕАЭС, является наблюдателем, поэтому здесь тоже очень важно координироваться и синхронизироваться", - сказал Песков.Другим важным элементом Песков назвал тот факт, что потребности северного Казахстана традиционно обеспечиваются газом из России. У Казахстана есть вариант брать газ из России и обеспечивать потребности своей территории, либо тратить десятки миллиардов долларов на создание новой трубопроводной системы, пояснил пресс-секретарь президента РФ. "А мы в свою очередь развиваем новую провинцию у себя в восточной Сибири. Это и на экспорт, и для своих регионов", - подчеркнул Песков.Токаев на встрече с главой правительства России Михаилом Мишустиным 28 ноября сообщил, что на завершившихся до этого переговорах российский президент Владимир Путин говорил о необходимости создания трехстороннего союза с участием Узбекистана. Токаев добавил, что казахстанской стороне "нужно вникнуть в эту тему", чтобы "прийти к искомым результатам и соглашениям".
https://ria.ru/20221129/gaz-1834970117.html
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экономика, дмитрий песков, россия, казахстан, узбекистан, евразийский экономический союз
Экономика, Дмитрий Песков, Россия, Казахстан, Узбекистан, Евразийский экономический союз
12:47 29.11.2022
 
В Кремле рассказали об этапах создания "тройственного газового союза"

Песков: идея "газового союза" предусматривает создание координационного механизма

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкГазопровод высокого давления
Газопровод высокого давления - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Газопровод высокого давления. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Идея "тройственного газового союза" РФ, Казахстана и Узбекистана на первом этапе предусматривает возможность создания координационного механизма, возможно, с неким юридическим лицом, но такие вопросы еще необходимо обсуждать, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"То, что имеет в виду президент (Владимир) Путин, это создание на первом этапе координационного механизма. Может быть, конечно, это все еще предстоит обсуждать, с неким юридическим лицом. И для сотрудничества между этими тремя странами, и для развития инфраструктуры потом для внешних рынков", - сказал Песков.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
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Новак прокомментировал идею "тройственного газового союза"
Он отметил, что реализация проекта требует слаженных действий, обсуждений и координации между РФ, Казахстаном и Узбекистаном.
"И у Казахстана, и у Узбекистана достаточно быстро развивается экономика, и у них растут внутренние потребности в газе, и кроме того, обе страны также торгуют на внешних рынках. Торгует на внешних рынках, естественно, и РФ. И, конечно, это требует определенной синхронизации. Тем более что есть еще один важный элемент. Россия с Казахстаном в качестве партнерства по ЕАЭС тоже имеют определенные планы по развитию этой отрасли. И в перспективе - планы по созданию общих энергетических рынков. Узбекистан, как известно, тоже присматривается к ЕАЭС, является наблюдателем, поэтому здесь тоже очень важно координироваться и синхронизироваться", - сказал Песков.
Другим важным элементом Песков назвал тот факт, что потребности северного Казахстана традиционно обеспечиваются газом из России. У Казахстана есть вариант брать газ из России и обеспечивать потребности своей территории, либо тратить десятки миллиардов долларов на создание новой трубопроводной системы, пояснил пресс-секретарь президента РФ. "А мы в свою очередь развиваем новую провинцию у себя в восточной Сибири. Это и на экспорт, и для своих регионов", - подчеркнул Песков.
Токаев на встрече с главой правительства России Михаилом Мишустиным 28 ноября сообщил, что на завершившихся до этого переговорах российский президент Владимир Путин говорил о необходимости создания трехстороннего союза с участием Узбекистана. Токаев добавил, что казахстанской стороне "нужно вникнуть в эту тему", чтобы "прийти к искомым результатам и соглашениям".
Президент Росии Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на церемонии подписания ряда двусторонних документов, в том числе Декларации между Российской Федерацией и Республикой Казахстан по случаю 30-летия установления дипломатических отношений - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
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ЭкономикаДмитрий ПесковРоссияКазахстанУзбекистанЕвразийский экономический союз
 
 
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