https://ria.ru/20221129/gaz-1834987252.html

В Кремле рассказали об этапах создания "тройственного газового союза"

В Кремле рассказали об этапах создания "тройственного газового союза" - РИА Новости, 29.11.2022

В Кремле рассказали об этапах создания "тройственного газового союза"

Идея "тройственного газового союза" РФ, Казахстана и Узбекистана на первом этапе предусматривает возможность создания координационного механизма, возможно, с... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T12:47

2022-11-29T12:47

2022-11-29T12:47

экономика

дмитрий песков

россия

казахстан

узбекистан

евразийский экономический союз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576866018_0:59:2987:1739_1920x0_80_0_0_261b746142992fd4e57d49074f1c9897.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Идея "тройственного газового союза" РФ, Казахстана и Узбекистана на первом этапе предусматривает возможность создания координационного механизма, возможно, с неким юридическим лицом, но такие вопросы еще необходимо обсуждать, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."То, что имеет в виду президент (Владимир) Путин, это создание на первом этапе координационного механизма. Может быть, конечно, это все еще предстоит обсуждать, с неким юридическим лицом. И для сотрудничества между этими тремя странами, и для развития инфраструктуры потом для внешних рынков", - сказал Песков.Он отметил, что реализация проекта требует слаженных действий, обсуждений и координации между РФ, Казахстаном и Узбекистаном."И у Казахстана, и у Узбекистана достаточно быстро развивается экономика, и у них растут внутренние потребности в газе, и кроме того, обе страны также торгуют на внешних рынках. Торгует на внешних рынках, естественно, и РФ. И, конечно, это требует определенной синхронизации. Тем более что есть еще один важный элемент. Россия с Казахстаном в качестве партнерства по ЕАЭС тоже имеют определенные планы по развитию этой отрасли. И в перспективе - планы по созданию общих энергетических рынков. Узбекистан, как известно, тоже присматривается к ЕАЭС, является наблюдателем, поэтому здесь тоже очень важно координироваться и синхронизироваться", - сказал Песков.Другим важным элементом Песков назвал тот факт, что потребности северного Казахстана традиционно обеспечиваются газом из России. У Казахстана есть вариант брать газ из России и обеспечивать потребности своей территории, либо тратить десятки миллиардов долларов на создание новой трубопроводной системы, пояснил пресс-секретарь президента РФ. "А мы в свою очередь развиваем новую провинцию у себя в восточной Сибири. Это и на экспорт, и для своих регионов", - подчеркнул Песков.Токаев на встрече с главой правительства России Михаилом Мишустиным 28 ноября сообщил, что на завершившихся до этого переговорах российский президент Владимир Путин говорил о необходимости создания трехстороннего союза с участием Узбекистана. Токаев добавил, что казахстанской стороне "нужно вникнуть в эту тему", чтобы "прийти к искомым результатам и соглашениям".

https://ria.ru/20221129/gaz-1834970117.html

https://ria.ru/20221128/politika-1834831150.html

россия

казахстан

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, дмитрий песков, россия, казахстан, узбекистан, евразийский экономический союз