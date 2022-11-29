https://ria.ru/20221129/gaz-1834974312.html

Песков прокомментировал идею "газового союза" с Казахстаном и Узбекистаном

Песков прокомментировал идею "газового союза" с Казахстаном и Узбекистаном - РИА Новости, 29.11.2022

Песков прокомментировал идею "газового союза" с Казахстаном и Узбекистаном

Идея создания "тройственного газового союза" РФ, Казахстана и Узбекистана еще будет оформляться, маршруты поставок энергоносителей в этом регионе чрезвычайно... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T12:21

2022-11-29T12:21

2022-11-29T12:41

экономика

россия

казахстан

узбекистан

дмитрий песков

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Идея создания "тройственного газового союза" РФ, Казахстана и Узбекистана еще будет оформляться, маршруты поставок энергоносителей в этом регионе чрезвычайно актуальны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безусловно, эта идея и инициатива будет оформляться каким-то образом. Я имею ввиду в плане формулирования четких контуров. Речь идет о том, что это огромная, обширная территория в очень важном регионе, и, конечно, маршруты, поставки энергоносителей, газа и так далее чрезвычайно актуальны для этой территории. Там очень разветвленная сеть и, конечно, координация действий - это то, что будет соответствовать интересам всех трех стран упомянутых", - сказал Песков журналистам.Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на встрече в Кремле в понедельник обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана, заявил ранее пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай.Токаев на встрече с главой правительства России Михаилом Мишустиным сообщил, что на завершившихся до этого переговорах российский президент говорил о необходимости создания трехстороннего союза с участием Узбекистана. Токаев добавил, что казахстанской стороне "нужно вникнуть в эту тему", чтобы "прийти к искомым результатам и соглашениям".

https://ria.ru/20221129/gaz-1834970117.html

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, казахстан, узбекистан, дмитрий песков