https://ria.ru/20221129/gaz-1834974312.html
Песков прокомментировал идею "газового союза" с Казахстаном и Узбекистаном
Песков прокомментировал идею "газового союза" с Казахстаном и Узбекистаном - РИА Новости, 29.11.2022
Песков прокомментировал идею "газового союза" с Казахстаном и Узбекистаном
Идея создания "тройственного газового союза" РФ, Казахстана и Узбекистана еще будет оформляться, маршруты поставок энергоносителей в этом регионе чрезвычайно... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T12:21
2022-11-29T12:21
2022-11-29T12:41
экономика
россия
казахстан
узбекистан
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Идея создания "тройственного газового союза" РФ, Казахстана и Узбекистана еще будет оформляться, маршруты поставок энергоносителей в этом регионе чрезвычайно актуальны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безусловно, эта идея и инициатива будет оформляться каким-то образом. Я имею ввиду в плане формулирования четких контуров. Речь идет о том, что это огромная, обширная территория в очень важном регионе, и, конечно, маршруты, поставки энергоносителей, газа и так далее чрезвычайно актуальны для этой территории. Там очень разветвленная сеть и, конечно, координация действий - это то, что будет соответствовать интересам всех трех стран упомянутых", - сказал Песков журналистам.Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на встрече в Кремле в понедельник обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана, заявил ранее пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай.Токаев на встрече с главой правительства России Михаилом Мишустиным сообщил, что на завершившихся до этого переговорах российский президент говорил о необходимости создания трехстороннего союза с участием Узбекистана. Токаев добавил, что казахстанской стороне "нужно вникнуть в эту тему", чтобы "прийти к искомым результатам и соглашениям".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, казахстан, узбекистан, дмитрий песков
Экономика, Россия, Казахстан, Узбекистан, Дмитрий Песков
12:21 29.11.2022 (обновлено: 12:41 29.11.2022)
Песков прокомментировал идею "газового союза" с Казахстаном и Узбекистаном
Песков: идея газового союза России, Узбекистана и Казахстана отвечает интересам стран
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Идея создания "тройственного газового союза" РФ, Казахстана и Узбекистана еще будет оформляться, маршруты поставок энергоносителей в этом регионе чрезвычайно актуальны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, эта идея и инициатива будет оформляться каким-то образом. Я имею ввиду в плане формулирования четких контуров. Речь идет о том, что это огромная, обширная территория в очень важном регионе, и, конечно, маршруты, поставки энергоносителей, газа и так далее чрезвычайно актуальны для этой территории. Там очень разветвленная сеть и, конечно, координация действий - это то, что будет соответствовать интересам всех трех стран упомянутых", - сказал Песков журналистам.
Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев
и Владимир Путин
на встрече в Кремле в понедельник обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана, заявил ранее пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай.
Токаев на встрече с главой правительства России Михаилом Мишустиным
сообщил, что на завершившихся до этого переговорах российский президент говорил о необходимости создания трехстороннего союза с участием Узбекистана. Токаев добавил, что казахстанской стороне "нужно вникнуть в эту тему", чтобы "прийти к искомым результатам и соглашениям".