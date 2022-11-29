https://ria.ru/20221129/gaz-1834970117.html

Новак прокомментировал идею "тройственного газового союза"

Новак прокомментировал идею "тройственного газового союза" - РИА Новости, 29.11.2022

Новак прокомментировал идею "тройственного газового союза"

"Тройственный газовый союз" России, Казахстана и Узбекистана содержит в себе большой потенциал, в том числе по экспорту газа, сообщил вице-премьер РФ Александр... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T12:14

2022-11-29T12:14

2022-11-29T12:14

экономика

александр новак

касым-жомарт токаев

владимир путин

россия

узбекистан

казахстан

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. "Тройственный газовый союз" России, Казахстана и Узбекистана содержит в себе большой потенциал, в том числе по экспорту газа, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."И Россия, и Казахстан, и Узбекистан, еще с советских времен у нас фактически единая газотранспортная система. У нас есть большой потенциал взаимного сотрудничества в этой части, в том числе и по поставкам газа, его переработке, что в принципе уже делается, по поставкам на другие экспортные направления", - сказал Новак журналистам, комментируя идею "тройственного газового союза".В частности, речь идет об экспорте газа на китайский рынок. "Все нужно рассматривать как дополнительное сотрудничество", - заметил вице-премьер.Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на встрече в Кремле в понедельник обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана, заявил ранее пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай.Токаев на встрече с главой правительства России Михаилом Мишустиным сообщил, что на завершившихся до этого переговорах российский президент говорил о необходимости создания трехстороннего союза с участием Узбекистана. Токаев добавил, что казахстанской стороне "нужно вникнуть в эту тему", чтобы "прийти к искомым результатам и соглашениям".

https://ria.ru/20221128/politika-1834831150.html

https://ria.ru/20221122/kazakhstan-1833136443.html

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узбекистан

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Ольга Фомченкова

экономика, александр новак, касым-жомарт токаев, владимир путин, россия, узбекистан, казахстан