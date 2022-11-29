https://ria.ru/20221129/gaz-1834970117.html
Новак прокомментировал идею "тройственного газового союза"
Новак прокомментировал идею "тройственного газового союза" - РИА Новости, 29.11.2022
Новак прокомментировал идею "тройственного газового союза"
"Тройственный газовый союз" России, Казахстана и Узбекистана содержит в себе большой потенциал, в том числе по экспорту газа, сообщил вице-премьер РФ Александр... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T12:14
2022-11-29T12:14
2022-11-29T12:14
экономика
александр новак
касым-жомарт токаев
владимир путин
россия
узбекистан
казахстан
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. "Тройственный газовый союз" России, Казахстана и Узбекистана содержит в себе большой потенциал, в том числе по экспорту газа, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."И Россия, и Казахстан, и Узбекистан, еще с советских времен у нас фактически единая газотранспортная система. У нас есть большой потенциал взаимного сотрудничества в этой части, в том числе и по поставкам газа, его переработке, что в принципе уже делается, по поставкам на другие экспортные направления", - сказал Новак журналистам, комментируя идею "тройственного газового союза".В частности, речь идет об экспорте газа на китайский рынок. "Все нужно рассматривать как дополнительное сотрудничество", - заметил вице-премьер.Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на встрече в Кремле в понедельник обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана, заявил ранее пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай.Токаев на встрече с главой правительства России Михаилом Мишустиным сообщил, что на завершившихся до этого переговорах российский президент говорил о необходимости создания трехстороннего союза с участием Узбекистана. Токаев добавил, что казахстанской стороне "нужно вникнуть в эту тему", чтобы "прийти к искомым результатам и соглашениям".
https://ria.ru/20221128/politika-1834831150.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, александр новак, касым-жомарт токаев, владимир путин, россия, узбекистан, казахстан
Экономика, Александр Новак, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, Россия, Узбекистан, Казахстан
Новак прокомментировал идею "тройственного газового союза"
Новак: газовый союз с Казахстаном и Узбекистаном позволит расширить экспортный потенциал
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. "Тройственный газовый союз" России, Казахстана и Узбекистана содержит в себе большой потенциал, в том числе по экспорту газа, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"И Россия, и Казахстан, и Узбекистан, еще с советских времен у нас фактически единая газотранспортная система. У нас есть большой потенциал взаимного сотрудничества в этой части, в том числе и по поставкам газа, его переработке, что в принципе уже делается, по поставкам на другие экспортные направления", - сказал Новак журналистам, комментируя идею "тройственного газового союза".
В частности, речь идет об экспорте газа на китайский рынок. "Все нужно рассматривать как дополнительное сотрудничество", - заметил вице-премьер.
Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев
и Владимир Путин
на встрече в Кремле в понедельник обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана, заявил ранее пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай.
Токаев на встрече с главой правительства России Михаилом Мишустиным
сообщил, что на завершившихся до этого переговорах российский президент говорил о необходимости создания трехстороннего союза с участием Узбекистана. Токаев добавил, что казахстанской стороне "нужно вникнуть в эту тему", чтобы "прийти к искомым результатам и соглашениям".