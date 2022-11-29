https://ria.ru/20221129/frantsisk-1835069166.html
Миронов призвал папу Франциска извиниться за "расизм"
Миронов призвал папу Франциска извиниться за "расизм" - РИА Новости, 29.11.2022
Миронов призвал папу Франциска извиниться за "расизм"
Руководитель думской фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов назвал высказывания папы Римского Франциска в адрес чеченцев и бурятов нацеленными РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T16:30
2022-11-29T16:30
2022-11-29T16:30
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сергей миронов
госдума рф
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Руководитель думской фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов назвал высказывания папы Римского Франциска в адрес чеченцев и бурятов нацеленными на раскол российского общества и "расизмом", он должен извиниться за свои слова.Ранее папа Римский в интервью иезуитскому журналу "Америка" заявил, что наибольшую жестокость при проведении спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции, назвав в качестве примера бурятов и чеченцев. Эти высказывания глава Бурятии Алексей Цыденов назвал как минимум странными. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла слова папы Римского "извращением"."Это расизм и национализм в чистом виде, так что глава римской церкви должен как минимум извиниться перед чеченцами и бурятами за свои слова. Что касается попыток вбить клин и рассорить наш многонациональный народ, то, несмотря на все ухищрения, они обречены на провал", - сказал Миронов журналистам.По словам парламентария, Запад "тревожит" сплоченность не только многонационального общества России, но и российской армии. "Франциск – выходец из ордена иезуитов и следует "лучшим традициям" этой организации – там принято действовать не напрямую, а окольными путями. Запад крайне тревожит сплоченность нашего многонационального общества, и прежде всего сплоченность российской армии. Все эти лицемерные комплименты в адрес одних и огульные обвинения в адрес других имеют конечной целью посеять недоверие и раздор между народами России, между православными, мусульманами и буддистами", – приводит его слова пресс-служба фракции.Миронов добавил, что понтифик никогда не осуждал преступления батальона "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация - ред.), но активно способствовал их освобождению из мариупольского котла, приводятся слова депутата в сообщении пресс-службы.Глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер ранее заявил, что святой престол готов предоставить место для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. В конце октября информированный источник в Ватикане сообщал РИА Новости, что Святой престол готов сделать все возможное для достижения мира. Он указал, что "если бы обе стороны попросили его о посредничестве, Святой престол, конечно, не отступился бы". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого указал, что Россия открыта для контактов, однако это Украина "кодифицировала непродолжение переговоров".* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20221129/papa-1834967276.html
https://ria.ru/20221129/buddist-1834920913.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сергей миронов, госдума рф, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Сергей Миронов, Госдума РФ, Ватикан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Ситуация в ДНР и ЛНР
Миронов призвал папу Франциска извиниться за "расизм"
Лидер эсеров Миронов назвал высказывания папы Франциска расистскими и призвал извиниться
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Руководитель думской фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов назвал высказывания папы Римского Франциска в адрес чеченцев и бурятов нацеленными на раскол российского общества и "расизмом", он должен извиниться за свои слова.
Ранее папа Римский в интервью иезуитскому журналу "Америка" заявил, что наибольшую жестокость при проведении спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции, назвав в качестве примера бурятов и чеченцев. Эти высказывания глава Бурятии Алексей Цыденов
назвал как минимум странными. Официальный представитель МИД России Мария Захарова
сочла слова папы Римского "извращением".
"Это расизм и национализм в чистом виде, так что глава римской церкви должен как минимум извиниться перед чеченцами и бурятами за свои слова. Что касается попыток вбить клин и рассорить наш многонациональный народ, то, несмотря на все ухищрения, они обречены на провал", - сказал Миронов журналистам.
По словам парламентария, Запад "тревожит" сплоченность не только многонационального общества России, но и российской армии. "Франциск – выходец из ордена иезуитов и следует "лучшим традициям" этой организации – там принято действовать не напрямую, а окольными путями. Запад крайне тревожит сплоченность нашего многонационального общества, и прежде всего сплоченность российской армии. Все эти лицемерные комплименты в адрес одних и огульные обвинения в адрес других имеют конечной целью посеять недоверие и раздор между народами России, между православными, мусульманами и буддистами", – приводит его слова пресс-служба фракции.
Миронов добавил, что понтифик никогда не осуждал преступления батальона "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация - ред.), но активно способствовал их освобождению из мариупольского котла, приводятся слова депутата в сообщении пресс-службы.
Глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер ранее заявил, что святой престол готов предоставить место для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. В конце октября информированный источник в Ватикане сообщал РИА Новости, что Святой престол готов сделать все возможное для достижения мира. Он указал, что "если бы обе стороны попросили его о посредничестве, Святой престол, конечно, не отступился бы". Пресс-секретарь президента РФ
Дмитрий Песков после этого указал, что Россия открыта для контактов, однако это Украина
"кодифицировала непродолжение переговоров".
* Запрещенная в России террористическая организация