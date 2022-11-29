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Миронов призвал папу Франциска извиниться за "расизм"

Миронов призвал папу Франциска извиниться за "расизм" - РИА Новости, 29.11.2022

Миронов призвал папу Франциска извиниться за "расизм"

Руководитель думской фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов назвал высказывания папы Римского Франциска в адрес чеченцев и бурятов нацеленными РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T16:30

2022-11-29T16:30

2022-11-29T16:30

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сергей миронов

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франциск (хорхе марио бергольо)

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Руководитель думской фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов назвал высказывания папы Римского Франциска в адрес чеченцев и бурятов нацеленными на раскол российского общества и "расизмом", он должен извиниться за свои слова.Ранее папа Римский в интервью иезуитскому журналу "Америка" заявил, что наибольшую жестокость при проведении спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции, назвав в качестве примера бурятов и чеченцев. Эти высказывания глава Бурятии Алексей Цыденов назвал как минимум странными. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла слова папы Римского "извращением"."Это расизм и национализм в чистом виде, так что глава римской церкви должен как минимум извиниться перед чеченцами и бурятами за свои слова. Что касается попыток вбить клин и рассорить наш многонациональный народ, то, несмотря на все ухищрения, они обречены на провал", - сказал Миронов журналистам.По словам парламентария, Запад "тревожит" сплоченность не только многонационального общества России, но и российской армии. "Франциск – выходец из ордена иезуитов и следует "лучшим традициям" этой организации – там принято действовать не напрямую, а окольными путями. Запад крайне тревожит сплоченность нашего многонационального общества, и прежде всего сплоченность российской армии. Все эти лицемерные комплименты в адрес одних и огульные обвинения в адрес других имеют конечной целью посеять недоверие и раздор между народами России, между православными, мусульманами и буддистами", – приводит его слова пресс-служба фракции.Миронов добавил, что понтифик никогда не осуждал преступления батальона "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация - ред.), но активно способствовал их освобождению из мариупольского котла, приводятся слова депутата в сообщении пресс-службы.Глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер ранее заявил, что святой престол готов предоставить место для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. В конце октября информированный источник в Ватикане сообщал РИА Новости, что Святой престол готов сделать все возможное для достижения мира. Он указал, что "если бы обе стороны попросили его о посредничестве, Святой престол, конечно, не отступился бы". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого указал, что Россия открыта для контактов, однако это Украина "кодифицировала непродолжение переговоров".* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20221129/papa-1834967276.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, сергей миронов, госдума рф, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), ситуация в днр и лнр