https://ria.ru/20221129/fondy-1834939834.html

Минцифры ожидает появления нескольких крупных венчурных фондов в 2023 году

Минцифры ожидает появления нескольких крупных венчурных фондов в 2023 году - РИА Новости, 29.11.2022

Минцифры ожидает появления нескольких крупных венчурных фондов в 2023 году

Минцифры ожидает, что в 2023 году в России появится несколько крупных венчурных фондов, созданных промышленными компаниями, а также вместе с ЦБ работает над... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T10:09

2022-11-29T10:09

2022-11-29T10:09

экономика

максут шадаев

россия

центральный банк рф (цб рф)

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Минцифры ожидает, что в 2023 году в России появится несколько крупных венчурных фондов, созданных промышленными компаниями, а также вместе с ЦБ работает над упрощением размещения IT-компаний на бирже, заявил глава ведомства Максут Шадаев."Наиболее актуальные для нас задачи сейчас - это все, что касается венчурных инвестиций и публичного размещения. Я вижу положительный тренд, многие заказчики проявляют интерес и думают, куда вкладывать деньги. Я ожидаю, что в следующем году мы увидим несколько венчурных фондов, частных, созданных крупными промышленными компаниями, причем мне кажется, это будет в кооперации, по крайней мере я знаю о нескольких таких проектах. …Фонды будут достаточно большими, насколько я понимаю", - сказал Шадаев, выступая на конференции "TAdviser SummIT 2022".По его словам, Минцифры выполняет коллаборативную функцию и пока не планирует участвовать в этих фондах."Что касается публичного размещения, то здесь ситуация другая. …Мы вместе с ЦБ работаем над механизмом упрощения размещения. Есть некоторые сложности, наша задача - сделать так, чтобы это было максимально просто", - отметил Шадаев.

https://ria.ru/20221128/biometriya-1834780995.html

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экономика, максут шадаев, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)