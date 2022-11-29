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Минцифры ожидает появления нескольких крупных венчурных фондов в 2023 году - РИА Новости, 29.11.2022
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Минцифры ожидает появления нескольких крупных венчурных фондов в 2023 году
Минцифры ожидает появления нескольких крупных венчурных фондов в 2023 году - РИА Новости, 29.11.2022
Минцифры ожидает появления нескольких крупных венчурных фондов в 2023 году
Минцифры ожидает, что в 2023 году в России появится несколько крупных венчурных фондов, созданных промышленными компаниями, а также вместе с ЦБ работает над... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T10:09
2022-11-29T10:09
экономика
максут шадаев
россия
центральный банк рф (цб рф)
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Минцифры ожидает, что в 2023 году в России появится несколько крупных венчурных фондов, созданных промышленными компаниями, а также вместе с ЦБ работает над упрощением размещения IT-компаний на бирже, заявил глава ведомства Максут Шадаев."Наиболее актуальные для нас задачи сейчас - это все, что касается венчурных инвестиций и публичного размещения. Я вижу положительный тренд, многие заказчики проявляют интерес и думают, куда вкладывать деньги. Я ожидаю, что в следующем году мы увидим несколько венчурных фондов, частных, созданных крупными промышленными компаниями, причем мне кажется, это будет в кооперации, по крайней мере я знаю о нескольких таких проектах. …Фонды будут достаточно большими, насколько я понимаю", - сказал Шадаев, выступая на конференции "TAdviser SummIT 2022".По его словам, Минцифры выполняет коллаборативную функцию и пока не планирует участвовать в этих фондах."Что касается публичного размещения, то здесь ситуация другая. …Мы вместе с ЦБ работаем над механизмом упрощения размещения. Есть некоторые сложности, наша задача - сделать так, чтобы это было максимально просто", - отметил Шадаев.
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экономика, максут шадаев, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Экономика, Максут Шадаев, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
10:09 29.11.2022
 
Минцифры ожидает появления нескольких крупных венчурных фондов в 2023 году

Шадаев: Минцифры ожидает появления нескольких крупных венчурных фондов в 2023 году

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Минцифры ожидает, что в 2023 году в России появится несколько крупных венчурных фондов, созданных промышленными компаниями, а также вместе с ЦБ работает над упрощением размещения IT-компаний на бирже, заявил глава ведомства Максут Шадаев.
"Наиболее актуальные для нас задачи сейчас - это все, что касается венчурных инвестиций и публичного размещения. Я вижу положительный тренд, многие заказчики проявляют интерес и думают, куда вкладывать деньги. Я ожидаю, что в следующем году мы увидим несколько венчурных фондов, частных, созданных крупными промышленными компаниями, причем мне кажется, это будет в кооперации, по крайней мере я знаю о нескольких таких проектах. …Фонды будут достаточно большими, насколько я понимаю", - сказал Шадаев, выступая на конференции "TAdviser SummIT 2022".
По его словам, Минцифры выполняет коллаборативную функцию и пока не планирует участвовать в этих фондах.
"Что касается публичного размещения, то здесь ситуация другая. …Мы вместе с ЦБ работаем над механизмом упрощения размещения. Есть некоторые сложности, наша задача - сделать так, чтобы это было максимально просто", - отметил Шадаев.
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ЭкономикаМаксут ШадаевРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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