https://ria.ru/20221129/elektroseti-1835145766.html

США выделят средства на оборудование для системы энергоснабжения Украины

США выделят средства на оборудование для системы энергоснабжения Украины - РИА Новости, 29.11.2022

США выделят средства на оборудование для системы энергоснабжения Украины

США выделят 53 миллиона долларов на поставку оборудования для поддержки системы энергоснабжения Украины, сообщила журналистам на брифинге во вторник... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T22:37

2022-11-29T22:37

2022-11-29T22:38

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. США выделят 53 миллиона долларов на поставку оборудования для поддержки системы энергоснабжения Украины, сообщила журналистам на брифинге во вторник представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.Ранее госдеп сообщил, что США предоставят дополнительно 53 миллиона долларов на закупку оборудования, необходимого для поддержания работоспособности энергосистемы Украины.По ее словам, оборудование, в том числе трансформаторы и транспортные средства, будет в кратчайшие сроки доставлено на Украину.Представитель администрации США сообщила, что новый пакет помощи является дополнением к объявленному ранее пакету мер по поддержке энергетического сектора Украины на сумму 55 миллионов долларов."Мы с союзниками и партнерами будем определять дополнительные меры помощи, мы также помогаем разрабатывать долгосрочные решения по восстановлению и ремонту, а также оказанию помощи Украине по переходу ее энергетики и построению независимой от России энергетической системы", - добавила Жан-Пьер.

https://ria.ru/20221129/pvo-1835138222.html

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Евгения Нефедова

в мире, карин жан-пьер, украина, сша, россия