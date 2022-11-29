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Доходы российского бюджета за январь-сентябрь выросли на десять процентов - РИА Новости, 29.11.2022
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Доходы российского бюджета за январь-сентябрь выросли на десять процентов
Доходы российского бюджета за январь-сентябрь выросли на десять процентов - РИА Новости, 29.11.2022
Доходы российского бюджета за январь-сентябрь выросли на десять процентов
Доходы федерального бюджета за три квартала 2022 года выросли на десять процентов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T16:50
2022-11-29T17:59
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Доходы федерального бюджета за три квартала 2022 года выросли на десять процентов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.Он уточнил, что рост расходов в том числе связан с увеличением социальных выплат, а предоставление материальной помощи, льгот и услуг стало более адресным.Мишустин обратил особое внимание на то, что объем внешнего госдолга за девять месяцев сократился более чем на четверть. Это снижает зависимость от иностранного капитала и обеспечивает сбалансированность бюджетной системы, подчеркнул премьер.Глава правительства констатировал, что, несмотря на санкции и другие вызовы, основные показатели бюджета сбалансированы, устойчивость финансовой системы не нарушилась.В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов отметил, что профицит бюджета за девять месяцев года составил 200 миллиардов рублей, или 0,2 процента ВВП.На минувшей неделе Госдума приняла бюджет на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов. Как отметил спикер Вячеслав Володин, этот проект стал самым сложным за последние годы из-за санкций и общей ситуации в мировой экономике. Несмотря на это, государство гарантирует исполнение всех социальных обязательств перед гражданами.Страны Запада усилили давление на Москву после начала специальной военной операции на Украине. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз "с максимальной скоростью" готовит уже девятый пакет санкций. В то же время многие введенные против Москвы ограничения привели к инфляции и ухудшению уровня жизни на Западе.
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экономика, михаил мишустин, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Россия
16:50 29.11.2022 (обновлено: 17:59 29.11.2022)
 
Доходы российского бюджета за январь-сентябрь выросли на десять процентов

Мишустин: доход бюджета за январь-сентябрь вырос на десять процентов в годовом выражении

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Доходы федерального бюджета за три квартала 2022 года выросли на десять процентов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
"Доходы бюджета за январь-сентябрь выше ожидаемых, они выросли на десять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и приблизились к 20 триллионам рублей. Расходы также увеличились — на 5,5 процента примерно, до 19,5 триллиона рублей", — сказал глава кабмина.
Он уточнил, что рост расходов в том числе связан с увеличением социальных выплат, а предоставление материальной помощи, льгот и услуг стало более адресным.
Мишустин обратил особое внимание на то, что объем внешнего госдолга за девять месяцев сократился более чем на четверть. Это снижает зависимость от иностранного капитала и обеспечивает сбалансированность бюджетной системы, подчеркнул премьер.
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Глава правительства констатировал, что, несмотря на санкции и другие вызовы, основные показатели бюджета сбалансированы, устойчивость финансовой системы не нарушилась.
В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов отметил, что профицит бюджета за девять месяцев года составил 200 миллиардов рублей, или 0,2 процента ВВП.
На минувшей неделе Госдума приняла бюджет на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов. Как отметил спикер Вячеслав Володин, этот проект стал самым сложным за последние годы из-за санкций и общей ситуации в мировой экономике. Несмотря на это, государство гарантирует исполнение всех социальных обязательств перед гражданами.
Страны Запада усилили давление на Москву после начала специальной военной операции на Украине. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз "с максимальной скоростью" готовит уже девятый пакет санкций. В то же время многие введенные против Москвы ограничения привели к инфляции и ухудшению уровня жизни на Западе.
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