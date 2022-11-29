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Глава российских буддистов назвал слова папы римского о бурятах недобрыми - РИА Новости, 29.11.2022
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Религия
https://ria.ru/20221129/buddist-1834920913.html
Глава российских буддистов назвал слова папы римского о бурятах недобрыми
Глава российских буддистов назвал слова папы римского о бурятах недобрыми - РИА Новости, 29.11.2022
Глава российских буддистов назвал слова папы римского о бурятах недобрыми
Глава Буддийской традиционной Сангхи России XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев в своем Telegram-канале назвал слова папы римского, высказавшегося о... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T07:46
2022-11-29T15:38
франциск (хорхе марио бергольо)
алексей цыденов
мария захарова
украина
россия
дальний восток
религия
буддизм
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КРАСНОЯРСК, 29 ноя — РИА Новости. Глава Буддийской традиционной Сангхи России XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев в своем Telegram-канале назвал слова папы римского, высказавшегося о "жестокости" бурят и чеченцев, недобрыми."Нежданно и негаданно глава католиков мира был вынужден высказаться про наш народ недобрыми словами. Думаю, европейским латинцам непонятно, что жизнь в холодной Сибири и на Дальнем Востоке делает людей более стойкими, терпеливыми и выносливыми к различным невзгодам. Потому наши люди не жестокие, они просто вынуждены повторно и достойно защищать свою Родину от фашизма, как наши деды и прадеды", — говорится в сообщении.Папа Франциск в интервью журналу Amerika, который издает орден иезуитов, заявил, что самую большую жестокость в ходе спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции. В качестве примера он назвал бурят и чеченцев.Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал это высказывание как минимум странным. Официальный представитель МИД России Мария Захарова расценила слова папы римского как "извращение".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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франциск (хорхе марио бергольо), алексей цыденов, мария захарова, украина, россия, дальний восток, буддизм, римско-католическая церковь
Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Алексей Цыденов, Мария Захарова, Украина, Россия, Дальний Восток, Религия, Буддизм, Римско-католическая церковь
07:46 29.11.2022 (обновлено: 15:38 29.11.2022)
 
Глава российских буддистов назвал слова папы римского о бурятах недобрыми

Глава буддистов России Аюшеев назвал недобрыми слова понтифика о жестокости бурят в СВО

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкГлава Буддийской традиционной Сангхи России XXIV Пандито Хамбо-лама
Глава Буддийской традиционной Сангхи России XXIV Пандито Хамбо-лама - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Глава Буддийской традиционной Сангхи России XXIV Пандито Хамбо-лама. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 29 ноя — РИА Новости. Глава Буддийской традиционной Сангхи России XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев в своем Telegram-канале назвал слова папы римского, высказавшегося о "жестокости" бурят и чеченцев, недобрыми.
"Нежданно и негаданно глава католиков мира был вынужден высказаться про наш народ недобрыми словами. Думаю, европейским латинцам непонятно, что жизнь в холодной Сибири и на Дальнем Востоке делает людей более стойкими, терпеливыми и выносливыми к различным невзгодам. Потому наши люди не жестокие, они просто вынуждены повторно и достойно защищать свою Родину от фашизма, как наши деды и прадеды", — говорится в сообщении.
Папа Франциск в интервью журналу Amerika, который издает орден иезуитов, заявил, что самую большую жестокость в ходе спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции. В качестве примера он назвал бурят и чеченцев.
Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал это высказывание как минимум странным. Официальный представитель МИД России Мария Захарова расценила слова папы римского как "извращение".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 21:40Религия
В Чечне прокомментировали слова папы римского о бурятах и чеченцах
 
РелигияФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Алексей ЦыденовМария ЗахароваУкраинаРоссияДальний ВостокБуддизмРимско-католическая церковь
 
 
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