https://ria.ru/20221129/assortiment-1834863422.html

Вячеслав Мамонтов: ассортимент российских пивоваров не уступает европейским

Вячеслав Мамонтов: ассортимент российских пивоваров не уступает европейским - РИА Новости, 29.11.2022

Вячеслав Мамонтов: ассортимент российских пивоваров не уступает европейским

Внешние и внутренние вызовы, с которыми пришлось справляться российским пивоварам в текущем году, привели к заметному росту издержек и, как следствие,... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T10:00

2022-11-29T10:00

2022-11-29T10:19

интервью

экономика

россия

китай

монголия

nielsen

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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Внешние и внутренние вызовы, с которыми пришлось справляться российским пивоварам в текущем году, привели к заметному росту издержек и, как следствие, подорожанию пива. Как будут вести себя цены в следующем году, какие главные проблемы еще предстоит решить отрасли, останется ли в России импортное пиво, и чем отечественные производители порадуют любителей напитка к Новому году, рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей пива Вячеслав Мамонтов. Беседовала Елена Орехова.– Совсем скоро наступят новогодние праздники, которые у россиян ассоциируются в первую очередь с шампанским. Есть ли и у пивоваров какие-то традиции, связанные с Новым годом и Рождеством?– Безусловно. Во многих странах есть исключительно рождественские сорта, которые варятся зимой – например, черное пиво. Такие сорта, как правило, крепче и насыщеннее привычного лагера, и отлично согревают. К "зимним" сортам можно отнести многие эли и боки. Также иногда пивовары добавляют в "рождественское" пиво специи – это так называемые "винтер-вормеры".В нашей стране тоже есть новогодние лимитированные сорта – не просто другие этикетки, а с особенным вкусом – ассортимент российских пивоваров не уступает европейским.– К тому же импортного пива, наверное, скоро станет меньше: в список продукции для параллельного импорта его решили не включать...– Дискуссия по параллельному импорту в отношении пива действительно велась. Мы благодарны, что регулятор учел позицию отрасли, и он не будет распространяться на пиво. Того объема, который производится в РФ, вполне достаточно, чтобы удовлетворить текущий спрос.На импортную продукцию приходится не более 1,5-2% реализуемого в стране пива, но она с полок российских магазинов не исчезла – ушли лишь некоторые бренды. По данным Nielsen, доля импортного пива в присутствующем на сегодня ассортименте сократилась с 15% в январе до 9% в сентябре, а доля в натуральных продажах – с 6% до 2,5%.Но вообще этот сегмент очень важен для формирования в России культуры потребления и расширения ассортимента для потребителя. Что касается размера импорта, то в 2020 году он составил 42,9 миллиона декалитров, в 2021 году – превысил 50 миллионов. А по результатам нынешнего года последует заметное снижение этих объемов.– А что вы можете сказать относительно экспорта российского пива? Пользуется ли оно популярностью за пределами нашей страны?– Например, в последние годы держится на высоком уровне экспорт российского пива в Китай и Монголию. По данным "Агроэкспорта", в прошлом году Китай закупил отечественного пива на 20 миллионов долларов, уступив по этому показателю лишь Белоруссии и Казахстану. На четвертом месте – Монголия: объем экспорта в эту страну составил около 4,5 миллионов долларов, что тоже является прекрасным показателем с учётом совсем небольшого, примерно 3,2 миллиона человек, населения в этой стране. Популярность российских производителей в Китае объясняется хорошим сочетанием "цена/качество", а также тем, что китайский потребитель зачастую выбирает именно импортное пиво. В Монголии же собственное производство пива практически отсутствует.– А в обратном направлении пиво поступает? Может ли азиатское пиво заменить сокращающиеся объемы поставок из Европы?– На нашем рынке азиатское пиво представлено в очень небольшом количестве, в основном в специализированных магазинах и ресторанах. Если даже увеличить поставки такого пива в несколько раз, в масштабах всего российского рынка это вряд ли будет заметно.– В текущем году пивоварам пришлось решать множество проблем: были трудности с этикетками, поставками хмеля. Все задачи оказались решаемы? Какие сейчас основные проблемы для отрасли вы видите?– Сказать, что все проблемы на сегодняшний день решены, было бы преувеличением, но мы наблюдаем постепенную стабилизацию ситуации. Товарные ниши, которые освободились весной, заполняются методом импортозамещения или поставками из "дружественных" стран. Например, по бумаге для этикеток идут переговоры с российскими ЦБК о производстве аналогов той продукции, что поставлялась из-за рубежа. Но в данном случае важно понимать, сопоставимы ли эти аналоги по качеству.Что касается хмеля, то российские пивовары ищут новые возможности для его поставок. Но крайне важно сформировать отечественный рынок хмеля, хотя в любом случае процесс развития целой сельскохозяйственной отрасли не будет быстрым, а инвестиции начнут возвращаться не раньше, чем через пять-семь лет.Нужно будет практически с нуля организовывать производство специализированной уникальной техники, плотно заниматься селекцией, районированием, увеличивать площадь хмельников. Для этого, разумеется, необходим существенный объем инвестиций в виде кредитов и субсидий. “Длинные” деньги в таком масштабе без поддержки государства найти трудно.– Ваша ассоциация – единственное крупное объединение пивоваров, которое поддержало проект внедрения маркировки пива, хотя раньше критиковало эту инициативу. Расскажите, в чем заключается сейчас ваша позиция?– Наше участие в эксперименте по маркировке не означает ее поддержку. Принимая решение об участии в нем, мы исходили прежде всего из понимания неизбежности внедрения маркировки. И заодно учитывали риски, которые могут возникнуть, если по вопросу необходимости маркировки для отрасли так и не будет достигнуто взаимопонимание, а времени на подготовку к ней не останется.Добавлю, что продолжающиеся в настоящее время эксперименты призваны протестировать абсолютно все моменты, связанные с маркировкой, в том числе и возможность ее интеграции с существующими системами учета – в первую очередь с ЕГАИС.– В чем основная сложность для внедрения маркировки? Высокая скорость работы производственных линий?– Одна из главных задач тестов как раз и заключалась в том, чтобы отработать решения, которые бы позволили сохранить высокую скорость пивоваренного производства. В результате часть технологий были признаны удачными, другую часть отвергли, поскольку они сильно замедляют производственный процесс.Например, как недавно пояснил Минпромторг, маркировать кегу можно как угодно: наносить средство идентификации прямо на нее, на крышку, колпачок или на упаковку. Метод пьезонанесения марки на крышку для пластиковых и стеклянных бутылок тоже получил одобрение производителей, однако техническое решение для требуемых скоростей до сих пор не найдено.– Нужны ли, на ваш взгляд, какие-то меры господдержки? Например, как при маркировке молочной продукции, когда субсидировалось приобретение оборудования?– Мы ожидали, что ЦРПТ, как уполномоченная компания-оператор, сможет гарантировать своевременную поставку оборудования и обеспечить бесперебойность процесса. Однако этого пока не произошло, стороны по-прежнему ведут переговоры. Для нашего бизнеса важны не столько звучащие заверения, сколько гарантии их выполнения.– В целом с какими итогами пивоваренная отрасль подходит к концу текущего года?– В январе-сентябре российские пивоваренные компании произвели, по данным Росстата, 648,8 миллиона декалитров пива – это незначительно, всего на 2,9%, превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Итоговые объемы производства в 2022 году, как мы предполагаем, останутся примерно на уровне предыдущего года – тогда они составили 816 миллионов декалитров.Продажи за девять месяцев, по данным Nielsen IQ, остались примерно на том же уровне, что и в прошлом году, повысившись лишь на 0,8%, но в денежном выражении выросли на 14%. Спросу не дало сильно просесть жаркое лето, но в последние два-три месяца он в целом немного сократился.То же касается сокращения реализации в индустрии HoReCa – возможно, в связи с продолжающимся падением покупательской способности населения и желанием сократить траты вне дома. Также по итогам года ожидаем небольшого отставания продаж пива от прошлогодних показателей.– Можно ли связать рост продаж "в деньгах" с подорожанием пива?– Да, его можно объяснить подорожанием продукции. Основное повышение цен как в пивоваренной отрасли, так и на всем потребительском рынке пришлось на март и апрель, когда рушились логистические цепочки и наблюдался резкий рост инфляции.Но вообще рост цен на сырье и материалы начался еще в 2021 году в связи с логистическими сложностями в пандемию: дорожали стекло, пластик, алюминий, паллеты и картон. Результат – с января по октябрь этого года наша продукция, по данным Nielsen, дорожала на 13% быстрее, чем в аналогичном периоде прошлого года.По нашим прогнозам, к концу декабря рост цен на алюминий составит почти 60%, на пластик – 40%, а на бумагу для этикеток – 50%. И еще более чем на треть подорожает пивоваренный ячмень.– Означает ли все это, что пиво по итогам этого года и в следующем будет еще дороже?– В этом году полностью победить инфляционные процессы не получилось; впрочем, уже в мае ситуация стабилизировалась, и с тех пор стоимость пива в стране практически не менялась. Но дать точный прогноз по ценам на будущий год вперед довольно сложно, нужно следить за меняющейся ситуацией.Сейчас, с одной стороны, высокий сезон для пивоваренной продукции закончился, акцизная политика государства на следующий год выглядит взвешенной и потому внушает определенный оптимизм. Но с другой — российская экономика находится под санкциями, и они, безусловно, влияют и еще будут влиять на нее.Кроме того, рост себестоимости производства — это не единовременный скачок, а тенденция на довольно длительный временной отрезок, который еще отнюдь не завершился. Наконец, затраты производителей в 2023 году определенно вырастут из-за введения обязательной маркировки и расширенной ответственности производителя, что предполагает кратное увеличение расходов на обеспечение утилизации отходов упаковки.Несомненно, негативное влияние на отрасль окажет и введение акциза на сахаросодержащие напитки, так как в портфеле членов ассоциации есть продукция, подпадающая под эту новую подакцизную категорию: прежде всего – безалкогольное пиво.По оценкам экспертов рынка, нововведение приведет к сокращению его производства на 17,7% и повысит цены для конечного потребителя в среднем на 11%, что сделает развитие сегмента нецелесообразным для бизнеса. В совокупности с другими рисками все это создает существенное давление на отрасль.

https://ria.ru/20221108/alkogol-1829852413.html

https://rsport.ria.ru/20221104/pivo-1829258687.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220922/alkogol-1818637117.html

https://ria.ru/20221128/pivo-1834768569.html

https://ria.ru/20221118/vychet-1832411497.html

https://ria.ru/20221117/vodka-1832111307.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220904/pivo-1814335009.html

россия

китай

монголия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

интервью, экономика, россия, китай, монголия, nielsen, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)