https://ria.ru/20221129/antarktida-1835036133.html

Ученые рассказали, зачем Россия построила аэродром в Антарктиде

Ученые рассказали, зачем Россия построила аэродром в Антарктиде - РИА Новости, 29.11.2022

Ученые рассказали, зачем Россия построила аэродром в Антарктиде

Новый аэродром на станции “Прогресс” облегчит операции с грузами для российской экспедиции в Антарктиде и значительно увеличит время сезонных работ на... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T14:46

2022-11-29T14:46

2022-11-29T14:46

наука

ил-76

антарктида

россия

земля

полярники

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Новый аэродром на станции “Прогресс” облегчит операции с грузами для российской экспедиции в Антарктиде и значительно увеличит время сезонных работ на континенте, рассказал РИА Новости директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.К началу новой, 68-й антарктической экспедиции (РАЭ), которая официально стартовала 15 ноября, Россия построила аэродром рядом с прибрежной базовой станцией "Прогресс". В начале ноября снежно-ледовая полоса приняла первый рейс транспортного самолет Ил-76.Ранее подобный аэродром существовал у станции "Новолазаревская". Однако новые инфраструктурные проекты на самом южном континенте, прежде всего строительство корпуса для внутриконтинентальной станции "Восток", потребовали усовершенствовать российскую логистическую систему в Антарктиде."Континентальную станцию "Восток" с береговыми станциями связывает единственная трасса для санно-гусеничных походов — "Прогресс" — "Восток", — говорит Макаров. — Расстояние между станциями "Новолазаревская" — "Восток" значительно больше, и такой путь значительно опаснее, так как в леднике по пути следования могут встречаться трещины. Кроме того, станция "Новолазаревская" расположена в оазисе Ширмахера в 100 км от берега океана, что значительно осложняет операции по доставке грузов при помощи судов".По словам директора института, новый аэродром на станции позволил раньше доставлять в Антарктику сотрудников экспедиции — строителей, механиков и водителей — по сравнению с доставкой кораблем. Таким образом, время сезонных работ в Антарктиде, в том числе для строительства нового зимовочного комплекса "Восток", значительно увеличилось."Из-за сложной ледовой обстановки экспедиционные суда зачастую испытывают трудности с преодолением тяжелых припайных льдов при подходе к береговой линии Антарктиды. Из-за этого доставка грузов может задерживаться. Например, планируемый первый заход НЭС "Академик Федоров" на станцию "Прогресс" в рамках по плану 67-й РАЭ пришлось отложить на два месяца в связи с крайне сложными ледовыми условиями и во избежание больших затрат топлива при форсировании ледовых массивов. Доставка персонала и остро необходимых грузов на станцию были выполнены с дистанции вертолетного подлета", — объясняет Макаров.С вводом в эксплуатацию аэродрома уже более 160 участников 68-й РАЭ прибыли в Антарктиду. А к середине ноября состоялось три санно-гусеничных похода на станцию "Восток", куда были доставлены грузы и специалисты компании "Запсибгазпром", обеспечивающие строительство нового зимовочного комплекса."Строительство аэродрома на глубоком снегу на поверхности ледника — довольно сложный процесс, — отмечает Макаров. — Для этого была разработана технология послойного уплотнения снега до прочности, которая необходима, чтобы выдержать тяжелый самолет ИЛ-76, и созданы специальные уплотняющие устройства. Минимально допустимая толщина снежной плиты покрытия аэродрома с прочностью порядка 1МПа на поверхности составляет не менее одного метра".По словам директора ААНИИ, несмотря на то, что строительство аэродрома потребовало дополнительных ресурсов, экономически это решение "абсолютно оправдано".Напомним, новую взлетно-посадочную полосу решено было назвать в честь санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит".

https://ria.ru/20221112/antarktida-1830804409.html

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Посадка Ил-76 на аэродроме у станции "Прогресс" Посадка самолета Ил-76 Российской антарктической экспедиции на новый снежно-ледовый аэродром рядом со станцией "Прогресс". 2022-11-29T14:46 true PT4M25S

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ил-76, антарктида, россия, земля, полярники