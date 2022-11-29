https://ria.ru/20221129/antarktida-1835036133.html
Ученые рассказали, зачем Россия построила аэродром в Антарктиде
Ученые рассказали, зачем Россия построила аэродром в Антарктиде - РИА Новости, 29.11.2022
Ученые рассказали, зачем Россия построила аэродром в Антарктиде
Новый аэродром на станции “Прогресс” облегчит операции с грузами для российской экспедиции в Антарктиде и значительно увеличит время сезонных работ на... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T14:46
2022-11-29T14:46
2022-11-29T14:46
наука
ил-76
антарктида
россия
земля
полярники
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Новый аэродром на станции “Прогресс” облегчит операции с грузами для российской экспедиции в Антарктиде и значительно увеличит время сезонных работ на континенте, рассказал РИА Новости директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.К началу новой, 68-й антарктической экспедиции (РАЭ), которая официально стартовала 15 ноября, Россия построила аэродром рядом с прибрежной базовой станцией "Прогресс". В начале ноября снежно-ледовая полоса приняла первый рейс транспортного самолет Ил-76.Ранее подобный аэродром существовал у станции "Новолазаревская". Однако новые инфраструктурные проекты на самом южном континенте, прежде всего строительство корпуса для внутриконтинентальной станции "Восток", потребовали усовершенствовать российскую логистическую систему в Антарктиде."Континентальную станцию "Восток" с береговыми станциями связывает единственная трасса для санно-гусеничных походов — "Прогресс" — "Восток", — говорит Макаров. — Расстояние между станциями "Новолазаревская" — "Восток" значительно больше, и такой путь значительно опаснее, так как в леднике по пути следования могут встречаться трещины. Кроме того, станция "Новолазаревская" расположена в оазисе Ширмахера в 100 км от берега океана, что значительно осложняет операции по доставке грузов при помощи судов".По словам директора института, новый аэродром на станции позволил раньше доставлять в Антарктику сотрудников экспедиции — строителей, механиков и водителей — по сравнению с доставкой кораблем. Таким образом, время сезонных работ в Антарктиде, в том числе для строительства нового зимовочного комплекса "Восток", значительно увеличилось."Из-за сложной ледовой обстановки экспедиционные суда зачастую испытывают трудности с преодолением тяжелых припайных льдов при подходе к береговой линии Антарктиды. Из-за этого доставка грузов может задерживаться. Например, планируемый первый заход НЭС "Академик Федоров" на станцию "Прогресс" в рамках по плану 67-й РАЭ пришлось отложить на два месяца в связи с крайне сложными ледовыми условиями и во избежание больших затрат топлива при форсировании ледовых массивов. Доставка персонала и остро необходимых грузов на станцию были выполнены с дистанции вертолетного подлета", — объясняет Макаров.С вводом в эксплуатацию аэродрома уже более 160 участников 68-й РАЭ прибыли в Антарктиду. А к середине ноября состоялось три санно-гусеничных похода на станцию "Восток", куда были доставлены грузы и специалисты компании "Запсибгазпром", обеспечивающие строительство нового зимовочного комплекса."Строительство аэродрома на глубоком снегу на поверхности ледника — довольно сложный процесс, — отмечает Макаров. — Для этого была разработана технология послойного уплотнения снега до прочности, которая необходима, чтобы выдержать тяжелый самолет ИЛ-76, и созданы специальные уплотняющие устройства. Минимально допустимая толщина снежной плиты покрытия аэродрома с прочностью порядка 1МПа на поверхности составляет не менее одного метра".По словам директора ААНИИ, несмотря на то, что строительство аэродрома потребовало дополнительных ресурсов, экономически это решение "абсолютно оправдано".Напомним, новую взлетно-посадочную полосу решено было назвать в честь санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит".
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Посадка Ил-76 на аэродроме у станции "Прогресс"
Посадка самолета Ил-76 Российской антарктической экспедиции на новый снежно-ледовый аэродром рядом со станцией "Прогресс".
2022-11-29T14:46
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ил-76, антарктида, россия, земля, полярники
Наука, Ил-76, Антарктида, Россия, Земля, полярники
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Новый аэродром на станции “Прогресс” облегчит операции с грузами для российской экспедиции в Антарктиде и значительно увеличит время сезонных работ на континенте, рассказал РИА Новости директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.
К началу новой, 68-й антарктической экспедиции (РАЭ), которая официально стартовала
15 ноября, Россия построила аэродром рядом с прибрежной базовой станцией "Прогресс". В начале ноября снежно-ледовая полоса приняла первый рейс транспортного самолет Ил-76
.
Ранее подобный аэродром существовал у станции "Новолазаревская". Однако новые инфраструктурные проекты на самом южном континенте, прежде всего строительство корпуса для внутриконтинентальной станции "Восток", потребовали усовершенствовать российскую логистическую систему в Антарктиде.
"Континентальную станцию "Восток" с береговыми станциями связывает единственная трасса для санно-гусеничных походов — "Прогресс" — "Восток", — говорит Макаров. — Расстояние между станциями "Новолазаревская" — "Восток" значительно больше, и такой путь значительно опаснее, так как в леднике по пути следования могут встречаться трещины. Кроме того, станция "Новолазаревская" расположена в оазисе Ширмахера в 100 км от берега океана, что значительно осложняет операции по доставке грузов при помощи судов".
По словам директора института, новый аэродром на станции позволил раньше доставлять в Антарктику сотрудников экспедиции — строителей, механиков и водителей — по сравнению с доставкой кораблем. Таким образом, время сезонных работ в Антарктиде, в том числе для строительства нового зимовочного комплекса "Восток", значительно увеличилось.
"Из-за сложной ледовой обстановки экспедиционные суда зачастую испытывают трудности с преодолением тяжелых припайных льдов при подходе к береговой линии Антарктиды. Из-за этого доставка грузов может задерживаться. Например, планируемый первый заход НЭС "Академик Федоров" на станцию "Прогресс" в рамках по плану 67-й РАЭ пришлось отложить на два месяца в связи с крайне сложными ледовыми условиями и во избежание больших затрат топлива при форсировании ледовых массивов. Доставка персонала и остро необходимых грузов на станцию были выполнены с дистанции вертолетного подлета", — объясняет Макаров.
С вводом в эксплуатацию аэродрома уже более 160 участников 68-й РАЭ прибыли в Антарктиду. А к середине ноября состоялось три санно-гусеничных похода на станцию "Восток", куда были доставлены грузы и специалисты компании "Запсибгазпром", обеспечивающие строительство нового зимовочного комплекса.
"Строительство аэродрома на глубоком снегу на поверхности ледника — довольно сложный процесс, — отмечает Макаров. — Для этого была разработана технология послойного уплотнения снега до прочности, которая необходима, чтобы выдержать тяжелый самолет ИЛ-76, и созданы специальные уплотняющие устройства. Минимально допустимая толщина снежной плиты покрытия аэродрома с прочностью порядка 1МПа на поверхности составляет не менее одного метра".
По словам директора ААНИИ, несмотря на то, что строительство аэродрома потребовало дополнительных ресурсов, экономически это решение "абсолютно оправдано".
Напомним, новую взлетно-посадочную полосу решено было назвать в честь санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит".