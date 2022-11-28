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Будапешт закупит у Киева десять тысяч тонн зерна - РИА Новости, 28.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221128/zerno-1834893527.html
Будапешт закупит у Киева десять тысяч тонн зерна
Будапешт закупит у Киева десять тысяч тонн зерна - РИА Новости, 28.11.2022
Будапешт закупит у Киева десять тысяч тонн зерна
Венгрия в рамках предложенной Киевом инициативы Grain From Ukraine ("Зерно с Украины") закупит 10 тысяч тонн зерна на 3,5 миллиона долларов для передачи в... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T22:24
2022-11-28T22:24
специальная военная операция на украине
цены на нефть
каталин новак
владимир зеленский
владимир путин
россия
украина
киев
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БУДАПЕШТ, 28 ноя - РИА Новости. Венгрия в рамках предложенной Киевом инициативы Grain From Ukraine ("Зерно с Украины") закупит 10 тысяч тонн зерна на 3,5 миллиона долларов для передачи в бедные страны, заявила президент страны Каталин Новак."Сегодня я с гордостью объявляю, что Венгрия взяла на себя обязательство (закупить у Украины - ред.) 10 тысяч тонн зерна на 3,5 миллиона долларов в рамках объявленной программы", - сказала Новак на встрече с Владимиром Зеленским и главами правительств Бельгии, Литвы и Польши в Киеве. Видеозапись выступления Новак разместила в соцсетях.Ранее Новак сообщила, что посетила Киев по приглашению Владимира Зеленского. Со стороны Венгрии это визит самого высокого уровня на Украину после начала российской спецоперации. Из Киева венгерский президент отправилась в Закарпатье.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Он заявлял также, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки.На Международном саммите по продовольственной безопасности Владимир Зеленский объявил, что Украина в рамках программы Grain From Ukraine планирует к концу следующей весны отправить из портов минимум 60 судов, не менее десяти в месяц, в страны, которые находятся под угрозой голода и засухи - Эфиопию, Судан, Южный Судан, Сомали, Йемен, Конго, Кению, Нигерию. Таким образом он намерен перехватить инициативу у руководства РФ, хотя по практике предыдущих отправок известно, что беднейшие страны получили всего лишь 3% всего зерна, отправленного с Украины.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. Накануне в МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
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цены на нефть, каталин новак, владимир зеленский, владимир путин, россия, украина, киев, оон, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Цены на нефть, Каталин Новак, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия, Украина, Киев, ООН, Ситуация в ДНР и ЛНР
22:24 28.11.2022
 
Будапешт закупит у Киева десять тысяч тонн зерна

Венгрия закупит зерно на 3,5 миллиона долларов в рамках программы Grain From Ukraine

© РИА Новости / Дмитрий СтепановУборка пшеницы в Ставропольском крае
Уборка пшеницы в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
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БУДАПЕШТ, 28 ноя - РИА Новости. Венгрия в рамках предложенной Киевом инициативы Grain From Ukraine ("Зерно с Украины") закупит 10 тысяч тонн зерна на 3,5 миллиона долларов для передачи в бедные страны, заявила президент страны Каталин Новак.
"Сегодня я с гордостью объявляю, что Венгрия взяла на себя обязательство (закупить у Украины - ред.) 10 тысяч тонн зерна на 3,5 миллиона долларов в рамках объявленной программы", - сказала Новак на встрече с Владимиром Зеленским и главами правительств Бельгии, Литвы и Польши в Киеве. Видеозапись выступления Новак разместила в соцсетях.
Пшеница в Киевской области - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Вчера, 21:53Специальная военная операция на Украине
Италия выделила средства на поддержку инициативы "Зерно с Украины"
Ранее Новак сообщила, что посетила Киев по приглашению Владимира Зеленского. Со стороны Венгрии это визит самого высокого уровня на Украину после начала российской спецоперации. Из Киева венгерский президент отправилась в Закарпатье.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Он заявлял также, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки.
На Международном саммите по продовольственной безопасности Владимир Зеленский объявил, что Украина в рамках программы Grain From Ukraine планирует к концу следующей весны отправить из портов минимум 60 судов, не менее десяти в месяц, в страны, которые находятся под угрозой голода и засухи - Эфиопию, Судан, Южный Судан, Сомали, Йемен, Конго, Кению, Нигерию. Таким образом он намерен перехватить инициативу у руководства РФ, хотя по практике предыдущих отправок известно, что беднейшие страны получили всего лишь 3% всего зерна, отправленного с Украины.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.
Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. Накануне в МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Судно Med Island с зерном из Украины перед проверкой официальными лицами ООН на стоянке в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 23:58
США выделят средства на отправку зерна с Украины нуждающимся странам
 
Специальная военная операция на УкраинеЦены на нефтьКаталин НовакВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаКиевООНСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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