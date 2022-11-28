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Будапешт закупит у Киева десять тысяч тонн зерна

Будапешт закупит у Киева десять тысяч тонн зерна - РИА Новости, 28.11.2022

Будапешт закупит у Киева десять тысяч тонн зерна

Венгрия в рамках предложенной Киевом инициативы Grain From Ukraine ("Зерно с Украины") закупит 10 тысяч тонн зерна на 3,5 миллиона долларов для передачи в... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T22:24

2022-11-28T22:24

2022-11-28T22:24

специальная военная операция на украине

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БУДАПЕШТ, 28 ноя - РИА Новости. Венгрия в рамках предложенной Киевом инициативы Grain From Ukraine ("Зерно с Украины") закупит 10 тысяч тонн зерна на 3,5 миллиона долларов для передачи в бедные страны, заявила президент страны Каталин Новак."Сегодня я с гордостью объявляю, что Венгрия взяла на себя обязательство (закупить у Украины - ред.) 10 тысяч тонн зерна на 3,5 миллиона долларов в рамках объявленной программы", - сказала Новак на встрече с Владимиром Зеленским и главами правительств Бельгии, Литвы и Польши в Киеве. Видеозапись выступления Новак разместила в соцсетях.Ранее Новак сообщила, что посетила Киев по приглашению Владимира Зеленского. Со стороны Венгрии это визит самого высокого уровня на Украину после начала российской спецоперации. Из Киева венгерский президент отправилась в Закарпатье.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Он заявлял также, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки.На Международном саммите по продовольственной безопасности Владимир Зеленский объявил, что Украина в рамках программы Grain From Ukraine планирует к концу следующей весны отправить из портов минимум 60 судов, не менее десяти в месяц, в страны, которые находятся под угрозой голода и засухи - Эфиопию, Судан, Южный Судан, Сомали, Йемен, Конго, Кению, Нигерию. Таким образом он намерен перехватить инициативу у руководства РФ, хотя по практике предыдущих отправок известно, что беднейшие страны получили всего лишь 3% всего зерна, отправленного с Украины.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. Накануне в МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.

https://ria.ru/20221128/podderzhka-1834888846.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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