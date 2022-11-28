https://ria.ru/20221128/zdravookhranenie-1834880418.html
Матвиенко предложила проанализировать состояние здравоохранения в Крыму
Матвиенко предложила проанализировать состояние здравоохранения в Крыму - РИА Новости, 28.11.2022
Матвиенко предложила проанализировать состояние здравоохранения в Крыму
Правительству, в первую очередь Минздраву, необходимо провести анализ состояния здравоохранения в Крыму для решения ряда проблем, заявила спикер Совета... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T20:51
2022-11-28T20:51
2022-11-28T20:51
общество
валентина матвиенко
совет федерации рф
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Правительству, в первую очередь Минздраву, необходимо провести анализ состояния здравоохранения в Крыму для решения ряда проблем, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.По словам спикера, одной из основных проблем является лицензирование медицинской деятельности: сроки перехода от уведомительного к обязательному лицензированию медучреждений республики продлевались уже пять раз."Минздрав и Росздравнадзор должны оказать Крыму помощь, чтобы в следующем году решить это вопрос", - сказала Матвиенко.Также, подчеркнула она, федеральные власти должны проанализировать состояние объектов здравоохранения в Крыму, многие из которых находятся в неудовлетворительном состоянии."Региональная сеть включает 94 медицинские организации. И среди них ещё есть объекты, находящиеся в неудовлетворительном состоянии. По предварительным оценкам, здания 41 медицинской организации требуют капитального ремонта", - сообщила Матвиенко.Она предложила включить в программу социально-экономического развития Крыма мероприятия по приведению медицинских организаций Крыма в соответствие с общероссийскими стандартами за счёт федерального бюджета.
https://ria.ru/20221128/krym-1834694126.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, валентина матвиенко, совет федерации рф, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество
Общество, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Здоровье - Общество
Матвиенко предложила проанализировать состояние здравоохранения в Крыму
Матвиенко предложила Минздраву проанализировать состояние здравоохранения в Крыму
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Правительству, в первую очередь Минздраву, необходимо провести анализ состояния здравоохранения в Крыму для решения ряда проблем, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Поэтому, первое, что необходимо сделать правительству и, прежде всего, минздраву - провести четкий анализ состояния здравоохранения в регионе. В том числе в каждом муниципальном образовании. И на этой основе подготовить конкретный план мероприятий по решению имеющихся проблем", - сказала она на заседании Совета по региональному здравоохранению.
По словам спикера, одной из основных проблем является лицензирование медицинской деятельности: сроки перехода от уведомительного к обязательному лицензированию медучреждений республики продлевались уже пять раз.
"Минздрав и Росздравнадзор
должны оказать Крыму помощь, чтобы в следующем году решить это вопрос", - сказала Матвиенко.
Также, подчеркнула она, федеральные власти должны проанализировать состояние объектов здравоохранения в Крыму, многие из которых находятся в неудовлетворительном состоянии.
"Региональная сеть включает 94 медицинские организации. И среди них ещё есть объекты, находящиеся в неудовлетворительном состоянии. По предварительным оценкам, здания 41 медицинской организации требуют капитального ремонта", - сообщила Матвиенко.
Она предложила включить в программу социально-экономического развития Крыма мероприятия по приведению медицинских организаций Крыма в соответствие с общероссийскими стандартами за счёт федерального бюджета.