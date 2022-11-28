https://ria.ru/20221128/zdravookhranenie-1834880418.html

Матвиенко предложила проанализировать состояние здравоохранения в Крыму

Матвиенко предложила проанализировать состояние здравоохранения в Крыму - РИА Новости, 28.11.2022

Матвиенко предложила проанализировать состояние здравоохранения в Крыму

Правительству, в первую очередь Минздраву, необходимо провести анализ состояния здравоохранения в Крыму для решения ряда проблем, заявила спикер Совета... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T20:51

2022-11-28T20:51

2022-11-28T20:51

общество

валентина матвиенко

совет федерации рф

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

здоровье - общество

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Правительству, в первую очередь Минздраву, необходимо провести анализ состояния здравоохранения в Крыму для решения ряда проблем, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.По словам спикера, одной из основных проблем является лицензирование медицинской деятельности: сроки перехода от уведомительного к обязательному лицензированию медучреждений республики продлевались уже пять раз."Минздрав и Росздравнадзор должны оказать Крыму помощь, чтобы в следующем году решить это вопрос", - сказала Матвиенко.Также, подчеркнула она, федеральные власти должны проанализировать состояние объектов здравоохранения в Крыму, многие из которых находятся в неудовлетворительном состоянии."Региональная сеть включает 94 медицинские организации. И среди них ещё есть объекты, находящиеся в неудовлетворительном состоянии. По предварительным оценкам, здания 41 медицинской организации требуют капитального ремонта", - сообщила Матвиенко.Она предложила включить в программу социально-экономического развития Крыма мероприятия по приведению медицинских организаций Крыма в соответствие с общероссийскими стандартами за счёт федерального бюджета.

https://ria.ru/20221128/krym-1834694126.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, валентина матвиенко, совет федерации рф, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество