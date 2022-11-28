https://ria.ru/20221128/zaripova-1834762171.html

Зарипова: поддержка семей с детьми в Татарстане составила 16,5 млрд рублей

Зарипова: поддержка семей с детьми в Татарстане составила 16,5 млрд рублей - РИА Новости, 28.11.2022

Зарипова: поддержка семей с детьми в Татарстане составила 16,5 млрд рублей

Поддержка семей с детьми в последнее время стала одним из главных направлений деятельности органов соцзащиты как на федеральном, так и на региональном уровнях... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T14:28

2022-11-28T14:28

2022-11-28T14:40

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Поддержка семей с детьми в последнее время стала одним из главных направлений деятельности органов соцзащиты как на федеральном, так и на региональном уровнях. В Татарстане в 2022 году общий объем затрат на меры поддержки семей с детьми только по линии министерства труда, занятости и соцзащиты составил 16,5 миллиардов рублей, в сравнении с 2021 годом он увеличился на треть. О том, какую помощь получают семьи с детьми в Татарстане в рамках национального проекта "Демография" рассказала министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.- Последние годы для российской экономики, в том числе и экономики Татарстана – не самые лучшие, однако вопросам поддержки населения, особенно семей с детьми уделяется повышенное внимание. С чем это связано?- Дети – это наше будущее, поэтому вопросам демографии, роста населения в Татарстане, как и в целом в РФ уделяется большое внимание. С 2007 года как на федеральном, так и на республиканском уровне введен ряд значительных выплат, преференций, которые были направлены именно на решение вопроса увеличения рождаемости. Это и материнский капитал, и ипотечное кредитование молодых семей, и другие меры.В Татарстане в эти годы наблюдалось значительное сокращение убыли населения, с 2011 года мы констатировали, что в республике обеспечен естественный прирост, который в 2015 году достиг 10 тысяч человек.С 2017 года в республике, как и практически во всех субъектах РФ, рождаемость находится под влиянием негативных факторов. Уменьшение количества женщин (провал 1990-х), увеличение возраста женщин при рождении детей, желание построить карьеру – все это привело к тому, что сегодня мы вынуждены констатировать: численность населения в Татарстане, к сожалению, имеет отрицательную тенденцию.Например, за январь-август в Татарстане родилось почти 24,1 тысячи человек, а умерли –30,2 тысячи человек, то есть, естественная убыль населения составила более 6,1 тысячи человек. В то же время, нельзя не констатировать тот факт, что за аналогичный период пришлого года убыль у нас была почти 9 тысяч человек (в немалой степени из-за ковида), так что, в этом году этот показатель ниже аналогичного периода прошлого года более, чем на 30%. И мы планируем в ближайшие годы все-таки выйти на положительные цифры.- Что для этого делается?- На сегодняшний день каждый второй рубль, который идет по линии нашего министерства, направлен именно на меры социальной поддержки семей с детьми. Так, например, в 2022 году общий объем затрат на меры семьям с детьми только по нашей линии составил 16,5 миллиардов рублей, причем средства федерального бюджета составили 7,9 миллиарда рублей, республика вложила в копилку решения проблем материнства и детства в части мер соцподдержки 8,6 миллиарда рублей. По сравнению с 2021 годом рост составил 32%.Наверное, самая значимая из мер, которые мы предоставляем, это выплата на первого ребенка, которая была введена в 2018 году. В республике этой мерой пользуются почти 33 тысячи детей, что составляет порядка 25-27% от первенцев, по сути, каждая четвертая семья. Мера предоставляется семьям с доходами менее двух прожиточных минимумов трудоспособного населения при рождении первого ребенка. Эта услуга в республике полностью автоматизирована: семье достаточно подать заявление на портале госуслуг, предоставление других документов не требуется, органы соцзащиты самостоятельно производят расчет и выплату пособия.В рамках планируемого перехода РФ на универсальное пособие с нового года это пособие войдет в состав универсального и будет предоставляться уже по линии Пенсионного фонда.- В республике действуют и региональные меры поддержки. Какие?- Во-первых, это сельская выплата. Татарстан выплачивает единовременную сумму при рождении первого ребенка маме в возрасте до 25 лет (если она до этого не менее трех лет прожила в сельской местности) и при рождении третьего ребенка – мамам до 29 лет. Выплаты составляют, соответственно. 50 и 100 тысяч рублей.В республике 23% населения – не городские жители, и поддержка именно сельского населения, традиционно большой сельской семьи, дала свои результаты: снижение коэффициента рождаемости в сельских поселениях оказалось значительно ниже, чем в городах.С 2018 года данную выплату в Татарстане получили более 10,5 тысяч женщин. Доля численности родившихся в сельской местности от общей численности родившихся в республике выросла с 17,5% в 2018 году до 19,3% в 2021 году. Плюс к этому наблюдается увеличение количества многодетных семей, за 10 лет их число выросло на 69%: если на 1 января 2012 года у нас было 24,8 тысячи семей с тремя и более детьми, то на 1 ноября 2022 года таких семей в республике уже почти 42 тысячи.Республика решает вопросы демографии не только материальными мерами социальной поддержки, но и мерами морального стимулирования. В Татарстане учреждена государственная награда для многодетных матерей "Ана даны – Материнская слава", которая является знаком высшей степени материнского отличия и вручается за рождение и воспитание пятерых и более детей. К ней производится выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. С 2010 года медалью награждены 1,5 тысячи матерей.В этом году введена новая награда – медаль "Родительская доблесть", которой награждаются уже оба родителя при рождении и воспитании семерых и более детей. Единовременное денежное вознаграждение при вручении этой награды составляет 100 тысяч рублей. Награждены уже пять семей.В период пандемии в республике также были введены дополнительные меры поддержки семей с детьми – выплаты на приобретение лекарственных средств для детей. И эти меры сохраняются, несмотря на то, что пандемия отступает. Данная выплата была введена в 2020 году на детей в возрасте до 3 лет из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, это 10 тысяч рублей в год (выплачивается два раза в год по 5 тысяч рублей). Затраты только в этом году на эту выплату составили 176 миллионов рублей, выплаты за 9 месяцев получили 20,4 тысячи детей.Далее у нас были введены подарочные комплекты детских принадлежностей семьям с доходами ниже прожиточного минимума, достаточно популярная у населения мера, в этом году ее получили более 2,2 тысячи семей. Компенсация за детский сад для многодетных семей с доходами ниже прожиточного минимума была увеличена до 100%. За 9 месяцев 2022 года такие выплаты произведены более, чем 5,5 тысячам граждан. Средний размер выплаты по детскому саду составил чуть более одной тысячи рублей.Все последние выплаты, которые вводились в Татарстане, были нацелены не только на решение вопросов демографии, но и на решение вопросов борьбы с бедностью. Как правило, все меры вводились при условии, что это будет поддержка для малообеспеченных семей – семей с доходами ниже прожиточного минимума.- Что изменится с введением универсального пособия?- С нового года кардинально меняется порядок предоставления значимых для населения выплат, которые до сих пор осуществляли органы соцзащиты регионов – выплата на детей до 3 лет и на первенцев передаются Пенсионному фонду и будут входить в состав универсального пособия.Мы считаем, что введение универсального пособия – это очень значимая мера, можно будет сказать, что все нуждающиеся семьи с детьми до 17 лет будут обеспечены хотя бы минимальным размером выплат, которые позволят поддержать семью и, в том числе, решать проблемы демографии, обеспечивая некую подушку стабильности. Каждая семья, имеющая несовершеннолетнего ребенка и оказавшаяся ниже черты бедности, получит помощь от государства.- Отдельная категория получателей социальной поддержки – дети мобилизованных...- Да, в октябре решением правительства Татарстана установлены единовременные выплаты по 20 тысяч рублей для несовершеннолетних детей мобилизованных жителей республики. Совсем недавно по предложению президента Татарстана эта мера поддержки расширена на детей всех участников спецоперации – добровольцев, сотрудников МВД, ФСБ, Росгвардии, выполняющих задачи в рамках СВО.В данном случае заявление на выплату подает мама в органы соцзащиты по месту своего жительства (если она не зарегистрирована в республике, то заявление подается по месту регистрации самого мобилизованного). При этом стоит отметить, что нахождение родителей в браке для получения выплаты необязательно, главное – установленный факт отцовства.Основанием для выплаты является список военкомата, по мере поступления таких списков, их досылки в органы соцзащиты осуществляются выплаты. Работа по назначению этой выплаты с учетом последнего постановления правительства республики завершается, все выплаты будут произведены в ближайшее время. Данные выплаты являются субъектовыми, средства на них выделены из резервного фонда правительства Татарстана.

https://ria.ru/20221116/podderzhka-1831866441.html

https://ria.ru/20221031/natsproekt-1828203018.html

https://ria.ru/20221120/elki-1832877709.html

https://ria.ru/20221117/deti-1832320571.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), республика татарстан (татарстан), частичная мобилизация в россии, демография, нацпроекты