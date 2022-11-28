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Запорожские власти рассказали, кто стоит за вбросом об уходе России с ЗАЭС

Запорожские власти рассказали, кто стоит за вбросом об уходе России с ЗАЭС - РИА Новости, 28.11.2022

Запорожские власти рассказали, кто стоит за вбросом об уходе России с ЗАЭС

За вбросом об якобы готовящемся уходе российских военных с Запорожской АЭС стоят украинские спецслужбы, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T17:09

2022-11-28T17:09

2022-11-28T17:09

специальная военная операция на украине

общество

владимир рогов

россия

запорожская область

запорожская аэс

росэнергоатом

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. За вбросом об якобы готовящемся уходе российских военных с Запорожской АЭС стоят украинские спецслужбы, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее СМИ сообщили, что президент украинского "Энергоатома" Петр Котин заявил, что российские военные якобы могут готовиться покинуть Запорожскую атомную электростанцию. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что существуют признаки намерения России оставить Энергодар и ЗАЭС, посоветовав не искать признаков там, где "где их нет и быть не может".По его словам, российские войска не оставят ни Запорожскую АЭС, ни Энергодар."Людям переживать на этот счет не стоит. Уход России с Запорожской АЭС смерти подобен - это приведёт к потере Запорожской области, поэтому такой вариант исключается", - заверил Рогов.По его словам, на сегодняшний день на Запорожской АЭС продолжаются активные восстановительно-ремонтные работы, трудовой коллектив получает российское гражданство и подписывает трудовые договора с "Росэнергоатомом" и управляющей компанией по обслуживанию атомной станции.

россия

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, владимир рогов, россия, запорожская область, запорожская аэс, росэнергоатом