https://ria.ru/20221128/zaes-1834687385.html

Два энергоблока ЗАЭС перевели в режим "горячего останова"

Два энергоблока ЗАЭС перевели в режим "горячего останова" - РИА Новости, 28.11.2022

Два энергоблока ЗАЭС перевели в режим "горячего останова"

Два энергоблока Запорожской АЭС перевели в режим "горячего останова", сообщил советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T10:53

2022-11-28T10:53

2022-11-28T12:53

специальная военная операция на украине

росэнергоатом

безопасность

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Два энергоблока Запорожской АЭС перевели в режим "горячего останова", сообщил советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".Это означает, что реакторы разогреты до состояния, которое позволяет генерировать тепловую энергию.Ранее пятый и шестой энергоблоки перевели в состояние "холодного останова" из-за проблем с электроснабжением после украинского обстрела. Еще четыре блока атомной станции по-прежнему остаются в аналогичном режиме.ЗАЭС получает электроэнергию по двум высоковольтным линиям с украинской стороны, которые регулярно и, как правило, одновременно отключаются. В "Росатоме" заявили, что создадут резервный источник для питания станции — за счет восстановления открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС. Ранее российская сторона уже пыталась это сделать, но ВСУ обстреляли теплоэлектростанцию.При этом на прошлой неделе под огонь украинской артиллерии попала и сама ЗАЭС — на ее территорию пришлось около 20 попаданий крупнокалиберных снарядов.В начале сентября ЗАЭС посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя МАГАТЭ.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.В середине ноября Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Россию покинуть Запорожскую АЭС. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев назвал этот документ неадекватным и недопустимым, он отметил, что Киев воспринял его как карт-бланш для обстрелов станции.

https://ria.ru/20221128/energodar-1834673274.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

росэнергоатом, безопасность, россия, запорожская аэс, запорожская область, энергодар, ситуация в днр и лнр