https://ria.ru/20221128/zaes-1834687385.html
Два энергоблока ЗАЭС перевели в режим "горячего останова"
Два энергоблока ЗАЭС перевели в режим "горячего останова" - РИА Новости, 28.11.2022
Два энергоблока ЗАЭС перевели в режим "горячего останова"
Два энергоблока Запорожской АЭС перевели в режим "горячего останова", сообщил советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T10:53
2022-11-28T10:53
2022-11-28T12:53
специальная военная операция на украине
росэнергоатом
безопасность
россия
запорожская аэс
запорожская область
энергодар
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Два энергоблока Запорожской АЭС перевели в режим "горячего останова", сообщил советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".Это означает, что реакторы разогреты до состояния, которое позволяет генерировать тепловую энергию.Ранее пятый и шестой энергоблоки перевели в состояние "холодного останова" из-за проблем с электроснабжением после украинского обстрела. Еще четыре блока атомной станции по-прежнему остаются в аналогичном режиме.ЗАЭС получает электроэнергию по двум высоковольтным линиям с украинской стороны, которые регулярно и, как правило, одновременно отключаются. В "Росатоме" заявили, что создадут резервный источник для питания станции — за счет восстановления открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС. Ранее российская сторона уже пыталась это сделать, но ВСУ обстреляли теплоэлектростанцию.При этом на прошлой неделе под огонь украинской артиллерии попала и сама ЗАЭС — на ее территорию пришлось около 20 попаданий крупнокалиберных снарядов.В начале сентября ЗАЭС посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя МАГАТЭ.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.В середине ноября Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Россию покинуть Запорожскую АЭС. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев назвал этот документ неадекватным и недопустимым, он отметил, что Киев воспринял его как карт-бланш для обстрелов станции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
росэнергоатом, безопасность, россия, запорожская аэс, запорожская область, энергодар, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Росэнергоатом, Безопасность, Россия, Запорожская АЭС, Запорожская область, Энергодар, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:53 28.11.2022 (обновлено: 12:53 28.11.2022)
Два энергоблока ЗАЭС перевели в режим "горячего останова"
Два энергоблока ЗАЭС перевели в режим "горячего останова", в Энергодар тепло подается
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости.
Два энергоблока Запорожской АЭС перевели в режим "горячего останова", сообщил советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24"
.
Это означает, что реакторы разогреты до состояния, которое позволяет генерировать тепловую энергию.
"Идет теплоотдача, тепло поступает в систему теплообеспечения города. Конечно, температура оставляет желать лучшего. Все что могут, атомщики делают в этих условиях", — сказал Карчаа.
Ранее пятый и шестой энергоблоки перевели в состояние "холодного останова" из-за проблем с электроснабжением после украинского обстрела. Еще четыре блока атомной станции по-прежнему остаются в аналогичном режиме.
ЗАЭС получает электроэнергию по двум высоковольтным линиям с украинской стороны, которые регулярно и, как правило, одновременно отключаются. В "Росатоме" заявили, что создадут резервный источник для питания станции — за счет восстановления открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС. Ранее российская сторона уже пыталась это сделать, но ВСУ обстреляли теплоэлектростанцию.
При этом на прошлой неделе под огонь украинской артиллерии попала и сама ЗАЭС — на ее территорию пришлось около 20 попаданий крупнокалиберных снарядов.
В начале сентября ЗАЭС посетила миссия МАГАТЭ
во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси
. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя МАГАТЭ.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ
регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.
В середине ноября Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Россию покинуть Запорожскую АЭС. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев назвал этот документ неадекватным и недопустимым, он отметил, что Киев воспринял его как карт-бланш для обстрелов станции.