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Путин еще раз поздравил Токаева с убедительной победой на выборах

Путин еще раз поздравил Токаева с убедительной победой на выборах - РИА Новости, 28.11.2022

Путин еще раз поздравил Токаева с убедительной победой на выборах

Президент России Владимир Путин еще раз поздравил главу Казахстана Касым-Жомарт Токаева с убедительной победой на выборах и пожелал успехов в осуществлении... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T13:42

2022-11-28T13:42

2022-11-28T13:42

касым-жомарт токаев

владимир путин

казахстан

россия

выборы президента казахстана — 2022

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин еще раз поздравил главу Казахстана Касым-Жомарт Токаева с убедительной победой на выборах и пожелал успехов в осуществлении намеченных планов масштабных преобразований в Казахстане."Прежде всего хотел бы сердечно поприветствовать Касым-Жомарт Кемелевича. Он находится в России с первым официальным визитом после переизбрания президентом Казахстана. Хочу еще раз поздравить его с убедительной победой на выборах и искренне пожелать успехов в осуществлении всех намеченных планов масштабных преобразований в политической, в социально-экономической жизни страны", - сказал Путин в обращении к участникам пленарного заседания XVIII форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.Токаев в субботу вступил в должность президента после победы на досрочных выборах 20 ноября.

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касым-жомарт токаев, владимир путин, казахстан, россия, выборы президента казахстана — 2022