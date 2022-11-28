https://ria.ru/20221128/vkusno-1834716189.html
"Вкусно — и точка" на вокзалах Москвы и Петербурга начнут работу 1 декабря
"Вкусно — и точка" на вокзалах Москвы и Петербурга начнут работу 1 декабря - РИА Новости, 28.11.2022
"Вкусно — и точка" на вокзалах Москвы и Петербурга начнут работу 1 декабря
Бывшие рестораны McDonald's, расположенные в аэропортах и вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга, с 1 декабря начнут работать под брендом "Вкусно - и точка",... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T12:08
2022-11-28T12:08
2022-11-28T12:45
москва
санкт-петербург
экономика
россия
mcdonald's corporation
росинтер
"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Бывшие рестораны McDonald's, расположенные в аэропортах и вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга, с 1 декабря начнут работать под брендом "Вкусно - и точка", говорится в сообщении управляющей этими "точками" дочерней компании ресторанного холдинга "Росинтер". Таким образом, под российский бренд теперь переведены все рестораны в РФ, которые ранее принадлежали этой американской сети фастфуда и трем франчайзи."Вкусно - и точка" подписала договор коммерческой концессии с ООО "Развитие РОСТ" - бывшей компанией-франчайзи McDonald's. C 1 декабря предприятия ООО "Развитие РОСТ" (дочерняя компания ресторанного холдинга "Росинтер Ресторантс") продолжат свою работу в России под брендом "Вкусно – и точка", - сообщила компания. Она уточнила, что на данный момент под управлением "Развитие РОСТ" в России находятся девять бывших ресторанов McDonald's - они расположены на вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга. Процесс перехода пройдет по тем же правилам и процедурам, по которым был реализован и с другими франчайзи."С 1 декабря 2022 года откроются шесть предприятий, еще два начнут работу под новым брендом после обновления декора, и еще одно – после открытия терминала Д аэропорта "Шереметьево". Все новые точки будут открыты в соответствии с требованиями по соблюдению мер безопасности, принятыми на транспортных узлах", - отметил гендиректор "Развитие РОСТ" Михаил Полиновский."На данный момент мы подписали соглашения со всеми нашими партнерами-франчайзи и планируем и далее эффективно взаимодействовать с ними, расширяя наш бизнес и предоставляя еще большему количеству гостей вкусные и качественные продукты по доступным ценам", – сказала старший вице-президент по развитию и франчайзингу "Вкусно – и точка" Карина Погосова.Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка".
https://ria.ru/20221122/mcdonalds-1833263882.html
https://ria.ru/20221116/mcdonalds-1832046431.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, санкт-петербург, экономика, россия, mcdonald's corporation, росинтер , "вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
Москва, Санкт-Петербург, Экономика, Россия, McDonald's Corporation, Росинтер , "Вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
12:08 28.11.2022 (обновлено: 12:45 28.11.2022)
"Вкусно — и точка" на вокзалах Москвы и Петербурга начнут работу 1 декабря
"Вкусно — и точка" на вокзалах и в аэропортах Москвы и Петербурга начнут работу 1 декабря
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Бывшие рестораны McDonald's, расположенные в аэропортах и вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга, с 1 декабря начнут работать под брендом "Вкусно - и точка", говорится в сообщении управляющей этими "точками" дочерней компании ресторанного холдинга "Росинтер". Таким образом, под российский бренд теперь переведены все рестораны в РФ, которые ранее принадлежали этой американской сети фастфуда и трем франчайзи.
"Вкусно - и точка" подписала договор коммерческой концессии с ООО "Развитие РОСТ" - бывшей компанией-франчайзи McDonald's. C 1 декабря предприятия ООО "Развитие РОСТ" (дочерняя компания ресторанного холдинга "Росинтер Ресторантс") продолжат свою работу в России под брендом "Вкусно – и точка", - сообщила компания. Она уточнила, что на данный момент под управлением "Развитие РОСТ" в России находятся девять бывших ресторанов McDonald's - они расположены на вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга. Процесс перехода пройдет по тем же правилам и процедурам, по которым был реализован и с другими франчайзи.
"С 1 декабря 2022 года откроются шесть предприятий, еще два начнут работу под новым брендом после обновления декора, и еще одно – после открытия терминала Д аэропорта "Шереметьево
". Все новые точки будут открыты в соответствии с требованиями по соблюдению мер безопасности, принятыми на транспортных узлах", - отметил гендиректор "Развитие РОСТ" Михаил Полиновский.
"На данный момент мы подписали соглашения со всеми нашими партнерами-франчайзи и планируем и далее эффективно взаимодействовать с ними, расширяя наш бизнес и предоставляя еще большему количеству гостей вкусные и качественные продукты по доступным ценам", – сказала старший вице-президент по развитию и франчайзингу "Вкусно – и точка" Карина Погосова.
Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка".