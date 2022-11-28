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США и Россия планируют очередной раунд переговоров по визовым вопросам

США и Россия планируют очередной раунд переговоров по визовым вопросам - РИА Новости, 28.11.2022

США и Россия планируют очередной раунд переговоров по визовым вопросам

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Вашингтон и Москва планируют очередной раунд переговоров по визам, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T12:46

2022-11-28T12:46

2022-11-28T13:12

москва

россия

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

евгений иванов (дипломат)

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Вашингтон и Москва планируют очередной раунд переговоров по визам, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов."Идут контакты на уровне директоров профильных департаментов, диалог идет, но он далек от того, чтобы прийти к общим знаменателям. Но, тем не менее, планируется, наверное, и очередной какой-то раунд", - сказал Иванов журналистам.Он добавил, что контакты по вопросы обмена заключенными идут, но не по линии министерства иностранных дел.Ранее временная поверенная в делах США в РФ Элизабет Руд в интервью РИА Новости сообщила, что Вашингтон по спецканалам продолжает обсуждать с российскими властями вопрос освобождения Бриттни Грайнер и Пола Уилана. В конце июля Вашингтон, по данным СМИ, предложил Москве обменять российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в США тюремный срок за торговлю оружием, на осужденного в РФ за шпионаж Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер (в августе получила девять лет колонии за контрабанду наркотиков).

https://ria.ru/20221128/sanktsii-1834718420.html

москва

россия

сша

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москва, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евгений иванов (дипломат)