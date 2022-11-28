Рейтинг@Mail.ru
США и Россия планируют очередной раунд переговоров по визовым вопросам - РИА Новости, 28.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221128/vizy-1834726654.html
США и Россия планируют очередной раунд переговоров по визовым вопросам
США и Россия планируют очередной раунд переговоров по визовым вопросам - РИА Новости, 28.11.2022
США и Россия планируют очередной раунд переговоров по визовым вопросам
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Вашингтон и Москва планируют очередной раунд переговоров по визам, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T12:46
2022-11-28T13:12
москва
россия
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евгений иванов (дипломат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155148/60/1551486023_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f4089d8569ced512e4aadb1b55abf26c.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Вашингтон и Москва планируют очередной раунд переговоров по визам, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов."Идут контакты на уровне директоров профильных департаментов, диалог идет, но он далек от того, чтобы прийти к общим знаменателям. Но, тем не менее, планируется, наверное, и очередной какой-то раунд", - сказал Иванов журналистам.Он добавил, что контакты по вопросы обмена заключенными идут, но не по линии министерства иностранных дел.Ранее временная поверенная в делах США в РФ Элизабет Руд в интервью РИА Новости сообщила, что Вашингтон по спецканалам продолжает обсуждать с российскими властями вопрос освобождения Бриттни Грайнер и Пола Уилана. В конце июля Вашингтон, по данным СМИ, предложил Москве обменять российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в США тюремный срок за торговлю оружием, на осужденного в РФ за шпионаж Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер (в августе получила девять лет колонии за контрабанду наркотиков).
https://ria.ru/20221128/sanktsii-1834718420.html
москва
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155148/60/1551486023_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_47fcc20dba5d95f33fef9fe0c94ba79e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евгений иванов (дипломат)
Москва, Россия, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Евгений Иванов (дипломат)
12:46 28.11.2022 (обновлено: 13:12 28.11.2022)
 
США и Россия планируют очередной раунд переговоров по визовым вопросам

Замглавы МИД Иванов: США и Россия планируют очередной раунд переговоров по визам

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкДенежные купюры США и американская виза
Денежные купюры США и американская виза - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Денежные купюры США и американская виза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Вашингтон и Москва планируют очередной раунд переговоров по визам, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
"Идут контакты на уровне директоров профильных департаментов, диалог идет, но он далек от того, чтобы прийти к общим знаменателям. Но, тем не менее, планируется, наверное, и очередной какой-то раунд", - сказал Иванов журналистам.
Он добавил, что контакты по вопросы обмена заключенными идут, но не по линии министерства иностранных дел.
Ранее временная поверенная в делах США в РФ Элизабет Руд в интервью РИА Новости сообщила, что Вашингтон по спецканалам продолжает обсуждать с российскими властями вопрос освобождения Бриттни Грайнер и Пола Уилана. В конце июля Вашингтон, по данным СМИ, предложил Москве обменять российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в США тюремный срок за торговлю оружием, на осужденного в РФ за шпионаж Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер (в августе получила девять лет колонии за контрабанду наркотиков).
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Вчера, 12:16
В Москве выразили надежду на временные исключения из санкционных списков
 
МоскваРоссияСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Евгений Иванов (дипломат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала