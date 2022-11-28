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США ищут доступную страну для выдачи россиянам иммиграционных виз
США ищут доступную страну для выдачи россиянам иммиграционных виз - РИА Новости, 28.11.2022
США ищут доступную страну для выдачи россиянам иммиграционных виз
США пытаются определить более доступные, чем Польша, страны, в которых россияне могли бы получать американские визы, заявила в интервью РИА Новости временный... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T05:36
2022-11-28T05:36
2022-11-28T15:13
сша
польша
москва
владимир путин
джо байден
сергей лавров
россия
евросоюз
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. США пытаются определить более доступные, чем Польша, страны, в которых россияне могли бы получать американские визы, заявила в интервью РИА Новости временный поверенный в делах США в Москве Элизабет Руд.По словам Руд, США по-прежнему готовы принимать россиян, которые "хотят побывать в стране или приехать к нам учиться".В середине апреля 2021 года Вашингтон в очередной раз расширил антироссийские санкции и выслал десять дипломатов. Россия в ответ включила США в список недружественных стран, которым, в частности, запретила нанимать на работу в посольства россиян и граждан третьих стран. Американская дипмиссия заявила, что ей придется значительно сократить штат, поэтому она не сможет оказывать консульские услуги в полном объеме. С середины мая прошлого года посольство США перестало выдавать россиянам неиммиграционные визы.В июне 2021 года, после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, Москва и Вашингтон начали контакты по вопросу нормализации работы посольств, но, по словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, процесс "топтался на месте", так как США пытались выторговать себе односторонние преимущества. В октябре того же года Госдепартамент рекомендовал россиянам обращаться за американскими иммиграционными визами в Варшаву.После начала спецоперации на Украине контакты России и США по этому и другим вопросам резко сократились.С 12 сентября Евросоюз остановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. В результате Польша не только перестала выдавать россиянам туристические визы, но и вместе с Литвой, Латвией и Эстонией решила не не пропускать в Шенгенскую зону граждан России даже с визами, выданными другими странами.Читайте полный текст интервью Элизабет Руд >>
https://ria.ru/20221121/britaniya-1833117770.html
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Элизабет Руд об иммиграционных визах для граждан РФ
В связи с ограничениями Польши на въезд для россиян Вашингтон сейчас пытается определить "более доступные места" для получения гражданами России иммиграционных виз, заявила в интервью РИА Новости временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд.
2022-11-28T05:36
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сша, польша, москва, владимир путин, джо байден, сергей лавров, россия, евросоюз
США, Польша, Москва, Владимир Путин, Джо Байден, Сергей Лавров, Россия, Евросоюз
05:36 28.11.2022 (обновлено: 15:13 28.11.2022)
США ищут доступную страну для выдачи россиянам иммиграционных виз
Дипломат Руд: США ищут замену Польше для выдачи россиянам иммиграционных виз