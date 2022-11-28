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США ищут доступную страну для выдачи россиянам иммиграционных виз

США ищут доступную страну для выдачи россиянам иммиграционных виз - РИА Новости, 28.11.2022

США ищут доступную страну для выдачи россиянам иммиграционных виз

США пытаются определить более доступные, чем Польша, страны, в которых россияне могли бы получать американские визы, заявила в интервью РИА Новости временный... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T05:36

2022-11-28T05:36

2022-11-28T15:13

сша

польша

москва

владимир путин

джо байден

сергей лавров

россия

евросоюз

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. США пытаются определить более доступные, чем Польша, страны, в которых россияне могли бы получать американские визы, заявила в интервью РИА Новости временный поверенный в делах США в Москве Элизабет Руд.По словам Руд, США по-прежнему готовы принимать россиян, которые "хотят побывать в стране или приехать к нам учиться".В середине апреля 2021 года Вашингтон в очередной раз расширил антироссийские санкции и выслал десять дипломатов. Россия в ответ включила США в список недружественных стран, которым, в частности, запретила нанимать на работу в посольства россиян и граждан третьих стран. Американская дипмиссия заявила, что ей придется значительно сократить штат, поэтому она не сможет оказывать консульские услуги в полном объеме. С середины мая прошлого года посольство США перестало выдавать россиянам неиммиграционные визы.В июне 2021 года, после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, Москва и Вашингтон начали контакты по вопросу нормализации работы посольств, но, по словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, процесс "топтался на месте", так как США пытались выторговать себе односторонние преимущества. В октябре того же года Госдепартамент рекомендовал россиянам обращаться за американскими иммиграционными визами в Варшаву.После начала спецоперации на Украине контакты России и США по этому и другим вопросам резко сократились.С 12 сентября Евросоюз остановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. В результате Польша не только перестала выдавать россиянам туристические визы, но и вместе с Литвой, Латвией и Эстонией решила не не пропускать в Шенгенскую зону граждан России даже с визами, выданными другими странами.Читайте полный текст интервью Элизабет Руд >>

https://ria.ru/20221121/britaniya-1833117770.html

https://ria.ru/20221108/klimat-1829988101.html

https://ria.ru/20221124/vizy-1833969317.html

сша

польша

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Элизабет Руд об иммиграционных визах для граждан РФ В связи с ограничениями Польши на въезд для россиян Вашингтон сейчас пытается определить "более доступные места" для получения гражданами России иммиграционных виз, заявила в интервью РИА Новости временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд. 2022-11-28T05:36 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, польша, москва, владимир путин, джо байден, сергей лавров, россия, евросоюз