https://ria.ru/20221128/twitter-1834886440.html
Маск заявил, что Apple перестала размещать рекламу в Twitter
Маск заявил, что Apple перестала размещать рекламу в Twitter - РИА Новости, 28.11.2022
Маск заявил, что Apple перестала размещать рекламу в Twitter
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что компания Apple перестала размещать рекламу в приобретенной им социальной сети Twitter. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T21:34
2022-11-28T21:34
2022-11-28T21:34
технологии
илон маск
америка
twitter
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск заявил, что компания Apple перестала размещать рекламу в приобретенной им социальной сети Twitter."Apple практически перестала давать рекламу в Twitter. Они ненавидят свободу слова в Америке?", - написал Маск в Twitter.На прошлой неделе газета Financial Times сообщила, что ряд крупных брендов снизили траты на рекламу в Twitter из-за политики владельца соцсети Илона Маска. Издание сообщило со ссылкой на источники в отрасли, что после нескольких волн сокращений и уходов команда Twitter по рекламе сократилась настолько, что многие агентства больше не имеют контактов в компании и в последние недели практически не получали сообщений.Кроме того, несколько крупных компаний ранее объявили о приостановке размещения рекламы в Twitter после того, как соцсеть перешла под контроль Маска. Среди них оказались немецкий автопроизводитель Audi, американский фармацевтический гигант Pfizer, производитель продуктов питания General Mills и один из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий Mondelez International, французский производитель косметики L'Oréal и другие.
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технологии, илон маск, америка, twitter, apple, mondelez international
Технологии, Илон Маск, Америка, Twitter, Apple, Mondelez International
Маск заявил, что Apple перестала размещать рекламу в Twitter
Миллиардер Илон Маск заявил, что компания Apple перестала размещать рекламу в Twitter