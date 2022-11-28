https://ria.ru/20221128/twitter-1834886440.html

Маск заявил, что Apple перестала размещать рекламу в Twitter

Маск заявил, что Apple перестала размещать рекламу в Twitter - РИА Новости, 28.11.2022

Маск заявил, что Apple перестала размещать рекламу в Twitter

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что компания Apple перестала размещать рекламу в приобретенной им социальной сети Twitter. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T21:34

2022-11-28T21:34

2022-11-28T21:34

технологии

илон маск

америка

twitter

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск заявил, что компания Apple перестала размещать рекламу в приобретенной им социальной сети Twitter."Apple практически перестала давать рекламу в Twitter. Они ненавидят свободу слова в Америке?", - написал Маск в Twitter.На прошлой неделе газета Financial Times сообщила, что ряд крупных брендов снизили траты на рекламу в Twitter из-за политики владельца соцсети Илона Маска. Издание сообщило со ссылкой на источники в отрасли, что после нескольких волн сокращений и уходов команда Twitter по рекламе сократилась настолько, что многие агентства больше не имеют контактов в компании и в последние недели практически не получали сообщений.Кроме того, несколько крупных компаний ранее объявили о приостановке размещения рекламы в Twitter после того, как соцсеть перешла под контроль Маска. Среди них оказались немецкий автопроизводитель Audi, американский фармацевтический гигант Pfizer, производитель продуктов питания General Mills и один из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий Mondelez International, французский производитель косметики L'Oréal и другие.

https://ria.ru/20221127/mask-1834620815.html

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технологии, илон маск, америка, twitter, apple, mondelez international