https://ria.ru/20221128/torgovlya-1834749571.html

Путин рассказал об экономических связях российских регионов с Казахстаном

Путин рассказал об экономических связях российских регионов с Казахстаном - РИА Новости, 28.11.2022

Путин рассказал об экономических связях российских регионов с Казахстаном

Большинство российских регионов - 76 из 89 субъектов РФ - установили прямые торгово-экономические связи с казахстанскими партнерами, сообщил президент России... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T13:53

2022-11-28T13:53

2022-11-28T13:53

экономика

владимир путин

россия

казахстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822778150_0:0:2827:1590_1920x0_80_0_0_5a907b9ccc96b0891a726473e6c59214.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Большинство российских регионов - 76 из 89 субъектов РФ - установили прямые торгово-экономические связи с казахстанскими партнерами, сообщил президент России Владимир Путин."Межрегиональные контакты продолжают углубляться. На данный момент 76 из 89 субъектов Российской Федерации установили прямые торгово-экономические связи с казахстанскими партнерами. Совместно и весьма успешно работают города-побратимы", - сказал Путин, обращаясь к участникам пленарного заседания XVIII форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в Оренбурге.Президент России отметил, что российско-казахстанские межрегиональные форумы традиционно проходят с высокой отдачей, на деле способствуют расширению сети партнерских контактов между субъектами РФ и областями Казахстана."Тем самым внося заметный вклад в развитие всего комплекса многопланового и взаимовыгодного взаимодействия наших государств", - добавил Путин.

https://ria.ru/20221128/diplomatiya-1834224238.html

россия

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, владимир путин, россия, казахстан