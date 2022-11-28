https://ria.ru/20221128/torgovlya-1834749571.html
Путин рассказал об экономических связях российских регионов с Казахстаном
Путин рассказал об экономических связях российских регионов с Казахстаном - РИА Новости, 28.11.2022
Путин рассказал об экономических связях российских регионов с Казахстаном
Большинство российских регионов - 76 из 89 субъектов РФ - установили прямые торгово-экономические связи с казахстанскими партнерами, сообщил президент России... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T13:53
2022-11-28T13:53
2022-11-28T13:53
экономика
владимир путин
россия
казахстан
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Большинство российских регионов - 76 из 89 субъектов РФ - установили прямые торгово-экономические связи с казахстанскими партнерами, сообщил президент России Владимир Путин."Межрегиональные контакты продолжают углубляться. На данный момент 76 из 89 субъектов Российской Федерации установили прямые торгово-экономические связи с казахстанскими партнерами. Совместно и весьма успешно работают города-побратимы", - сказал Путин, обращаясь к участникам пленарного заседания XVIII форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в Оренбурге.Президент России отметил, что российско-казахстанские межрегиональные форумы традиционно проходят с высокой отдачей, на деле способствуют расширению сети партнерских контактов между субъектами РФ и областями Казахстана."Тем самым внося заметный вклад в развитие всего комплекса многопланового и взаимовыгодного взаимодействия наших государств", - добавил Путин.
https://ria.ru/20221128/diplomatiya-1834224238.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия, казахстан
Экономика, Владимир Путин, Россия, Казахстан
Путин рассказал об экономических связях российских регионов с Казахстаном
Путин: 76 российских регионов установили прямые торгово-экономические связи с Казахстаном
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Большинство российских регионов - 76 из 89 субъектов РФ - установили прямые торгово-экономические связи с казахстанскими партнерами, сообщил президент России Владимир Путин.
"Межрегиональные контакты продолжают углубляться. На данный момент 76 из 89 субъектов Российской Федерации установили прямые торгово-экономические связи с казахстанскими партнерами. Совместно и весьма успешно работают города-побратимы", - сказал Путин, обращаясь к участникам пленарного заседания XVIII форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в Оренбурге
.
Президент России отметил, что российско-казахстанские межрегиональные форумы традиционно проходят с высокой отдачей, на деле способствуют расширению сети партнерских контактов между субъектами РФ и областями Казахстана.
"Тем самым внося заметный вклад в развитие всего комплекса многопланового и взаимовыгодного взаимодействия наших государств", - добавил Путин.