Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о кризисе международной торговли - РИА Новости, 28.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221128/torgovlya-1834742844.html
Путин заявил о кризисе международной торговли
Путин заявил о кризисе международной торговли - РИА Новости, 28.11.2022
Путин заявил о кризисе международной торговли
Международная торговля находится в кризисе, Россия переориентирует экономику на новые рынки, заявил Владимир Путин, обращаясь к участникам XVIII Форума... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T13:34
2022-11-28T15:00
россия
экономика
владимир путин
казахстан
торговля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834772158_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6e07ec4e6cbf07cdf8e9276da409924a.jpg
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Международная торговля находится в кризисе, Россия переориентирует экономику на новые рынки, заявил Владимир Путин, обращаясь к участникам XVIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.Российский лидер подчеркнул, что у двух стран широкие перспективы для совместной работы в разных отраслях, в том числе высокотехнологичных.Он напомнил также, что Россия была и остается одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана: общий объем капиталовложений оценивается почти в 17 миллиардов долларов. Осуществляются более 30 крупных инвестиционных проектов во всех без исключения ключевых отраслях экономики, подчеркнул Путин.Президент также отметил, что его коллега из Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил первый визит после переизбрания именно в Россию. Путин назвал эту поездку особенной: по его словам, она подчеркивает характер отношений двух стран. Токаев также назвал свой визит символичным и обратил внимание на его политическое значение.В этом году форум проходит в Оренбурге и посвящен вопросам снятия инфраструктурных ограничений в международной торговле. В дискуссиях участвуют представители власти, деловых и экспертных кругов. Президенты двух стран обратились к участникам форума по видеосвязи.
https://ria.ru/20221128/diplomatiya-1834224238.html
россия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин: Россия переориентирует экономику на новые рынки
Путин: Россия переориентирует экономику на новые рынки
2022-11-28T13:34
true
PT0M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834772158_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9c7364777fe35c66e88dab5e65df98a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, владимир путин, казахстан, торговля
Россия, Экономика, Владимир Путин, Казахстан, Торговля
13:34 28.11.2022 (обновлено: 15:00 28.11.2022)
 
Путин заявил о кризисе международной торговли

Путин заявил о кризисе международной торговли и о переориентации России на новые рынки

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Международная торговля находится в кризисе, Россия переориентирует экономику на новые рынки, заявил Владимир Путин, обращаясь к участникам XVIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

"Международная торговля находится в кризисе. С учетом этого в России реализуются масштабные меры по переориентации своих экспортно-импортных операций на новые рынки, ведется работа по обустройству и повышению эффективности новых магистральных международных коридоров: Восток — Запад и Север — Юг".

Президент РФ В. Путин принял участие в мероприятиях, посвященных 15-летию корпорации Ростех
Владимир Путин
Российский лидер подчеркнул, что у двух стран широкие перспективы для совместной работы в разных отраслях, в том числе высокотехнологичных.
Он напомнил также, что Россия была и остается одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана: общий объем капиталовложений оценивается почти в 17 миллиардов долларов. Осуществляются более 30 крупных инвестиционных проектов во всех без исключения ключевых отраслях экономики, подчеркнул Путин.
Президент также отметил, что его коллега из Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил первый визит после переизбрания именно в Россию. Путин назвал эту поездку особенной: по его словам, она подчеркивает характер отношений двух стран. Токаев также назвал свой визит символичным и обратил внимание на его политическое значение.
В этом году форум проходит в Оренбурге и посвящен вопросам снятия инфраструктурных ограничений в международной торговле. В дискуссиях участвуют представители власти, деловых и экспертных кругов. Президенты двух стран обратились к участникам форума по видеосвязи.
Государственные флаги РФ и Казахстана - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Вчера, 01:07
Межгосударственные отношения России и Казахстана
 
РоссияЭкономикаВладимир ПутинКазахстанТорговля
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала