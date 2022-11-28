https://ria.ru/20221128/torgovlya-1834742844.html
Путин заявил о кризисе международной торговли
Путин заявил о кризисе международной торговли - РИА Новости, 28.11.2022
Путин заявил о кризисе международной торговли
Международная торговля находится в кризисе, Россия переориентирует экономику на новые рынки, заявил Владимир Путин, обращаясь к участникам XVIII Форума... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T13:34
2022-11-28T13:34
2022-11-28T15:00
россия
экономика
владимир путин
казахстан
торговля
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Международная торговля находится в кризисе, Россия переориентирует экономику на новые рынки, заявил Владимир Путин, обращаясь к участникам XVIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.Российский лидер подчеркнул, что у двух стран широкие перспективы для совместной работы в разных отраслях, в том числе высокотехнологичных.Он напомнил также, что Россия была и остается одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана: общий объем капиталовложений оценивается почти в 17 миллиардов долларов. Осуществляются более 30 крупных инвестиционных проектов во всех без исключения ключевых отраслях экономики, подчеркнул Путин.Президент также отметил, что его коллега из Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил первый визит после переизбрания именно в Россию. Путин назвал эту поездку особенной: по его словам, она подчеркивает характер отношений двух стран. Токаев также назвал свой визит символичным и обратил внимание на его политическое значение.В этом году форум проходит в Оренбурге и посвящен вопросам снятия инфраструктурных ограничений в международной торговле. В дискуссиях участвуют представители власти, деловых и экспертных кругов. Президенты двух стран обратились к участникам форума по видеосвязи.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин: Россия переориентирует экономику на новые рынки
Путин: Россия переориентирует экономику на новые рынки
2022-11-28T13:34
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PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин, казахстан, торговля
Россия, Экономика, Владимир Путин, Казахстан, Торговля
13:34 28.11.2022 (обновлено: 15:00 28.11.2022)
Путин заявил о кризисе международной торговли
Путин заявил о кризисе международной торговли и о переориентации России на новые рынки
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Международная торговля находится в кризисе, Россия переориентирует экономику на новые рынки, заявил Владимир Путин, обращаясь к участникам XVIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
"Международная торговля находится в кризисе. С учетом этого в России реализуются масштабные меры по переориентации своих экспортно-импортных операций на новые рынки, ведется работа по обустройству и повышению эффективности новых магистральных международных коридоров: Восток — Запад и Север — Юг".
Российский лидер подчеркнул, что у двух стран широкие перспективы для совместной работы в разных отраслях, в том числе высокотехнологичных.
Он напомнил также, что Россия была и остается одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана: общий объем капиталовложений оценивается почти в 17 миллиардов долларов. Осуществляются более 30 крупных инвестиционных проектов во всех без исключения ключевых отраслях экономики, подчеркнул Путин.
Президент также отметил, что его коллега из Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил первый визит после переизбрания именно в Россию. Путин назвал эту поездку особенной: по его словам, она подчеркивает характер отношений двух стран. Токаев также назвал свой визит символичным и обратил внимание на его политическое значение.
В этом году форум проходит в Оренбурге
и посвящен вопросам снятия инфраструктурных ограничений в международной торговле. В дискуссиях участвуют представители власти, деловых и экспертных кругов. Президенты двух стран обратились к участникам форума по видеосвязи.