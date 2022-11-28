https://ria.ru/20221128/torgovlya-1834742844.html

Путин заявил о кризисе международной торговли

Путин заявил о кризисе международной торговли - РИА Новости, 28.11.2022

Путин заявил о кризисе международной торговли

Международная торговля находится в кризисе, Россия переориентирует экономику на новые рынки, заявил Владимир Путин, обращаясь к участникам XVIII Форума... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T13:34

2022-11-28T13:34

2022-11-28T15:00

россия

экономика

владимир путин

казахстан

торговля

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Международная торговля находится в кризисе, Россия переориентирует экономику на новые рынки, заявил Владимир Путин, обращаясь к участникам XVIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.Российский лидер подчеркнул, что у двух стран широкие перспективы для совместной работы в разных отраслях, в том числе высокотехнологичных.Он напомнил также, что Россия была и остается одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана: общий объем капиталовложений оценивается почти в 17 миллиардов долларов. Осуществляются более 30 крупных инвестиционных проектов во всех без исключения ключевых отраслях экономики, подчеркнул Путин.Президент также отметил, что его коллега из Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил первый визит после переизбрания именно в Россию. Путин назвал эту поездку особенной: по его словам, она подчеркивает характер отношений двух стран. Токаев также назвал свой визит символичным и обратил внимание на его политическое значение.В этом году форум проходит в Оренбурге и посвящен вопросам снятия инфраструктурных ограничений в международной торговле. В дискуссиях участвуют представители власти, деловых и экспертных кругов. Президенты двух стран обратились к участникам форума по видеосвязи.

https://ria.ru/20221128/diplomatiya-1834224238.html

россия

казахстан

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Путин: Россия переориентирует экономику на новые рынки Путин: Россия переориентирует экономику на новые рынки 2022-11-28T13:34 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, экономика, владимир путин, казахстан, торговля