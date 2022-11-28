https://ria.ru/20221128/tokaev-1834836583.html
Токаев: в отношениях России и Казахстана есть требующие переговоров вопросы
Токаев: в отношениях России и Казахстана есть требующие переговоров вопросы - РИА Новости, 28.11.2022
Токаев: в отношениях России и Казахстана есть требующие переговоров вопросы
В отношениях РФ и Казахстана есть вопросы, требующие переговоров, в частности, газовая сфера, но Астана не драматизирует ситуацию, заявил президент Казахстана... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T17:45
2022-11-28T17:45
2022-11-28T17:59
в мире
казахстан
россия
касым-жомарт токаев
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В отношениях РФ и Казахстана есть вопросы, требующие переговоров, в частности, газовая сфера, но Астана не драматизирует ситуацию, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев."Да, есть вопросы, которые требуют дополнительного согласования и даже переговоров. В частности, речь идет о газовой сфере. Но здесь мы не драматизируем", - сказал он на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.Токаев добавил, что он сказал об этом президенту России Владимиру Путину."Я только что сказал Владимиру Владимировичу, что такие вопросы имеются. Они требуют обсуждения, но абсолютно без какой-либо драматизации. Это рабочие вопросы. И я уверен, что мы достигнем соответствующих договоренностей", - сказал Токаев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, россия, касым-жомарт токаев, михаил мишустин, владимир путин
В мире, Казахстан, Россия, Касым-Жомарт Токаев, Михаил Мишустин, Владимир Путин
17:45 28.11.2022 (обновлено: 17:59 28.11.2022)
Токаев: в отношениях России и Казахстана есть требующие переговоров вопросы
Токаев заявил, что в отношениях России и Казахстана есть вопросы, требующие переговоров