https://ria.ru/20221128/tokaev-1834836583.html

Токаев: в отношениях России и Казахстана есть требующие переговоров вопросы

Токаев: в отношениях России и Казахстана есть требующие переговоров вопросы - РИА Новости, 28.11.2022

Токаев: в отношениях России и Казахстана есть требующие переговоров вопросы

В отношениях РФ и Казахстана есть вопросы, требующие переговоров, в частности, газовая сфера, но Астана не драматизирует ситуацию, заявил президент Казахстана... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T17:45

2022-11-28T17:45

2022-11-28T17:59

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касым-жомарт токаев

михаил мишустин

владимир путин

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В отношениях РФ и Казахстана есть вопросы, требующие переговоров, в частности, газовая сфера, но Астана не драматизирует ситуацию, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев."Да, есть вопросы, которые требуют дополнительного согласования и даже переговоров. В частности, речь идет о газовой сфере. Но здесь мы не драматизируем", - сказал он на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.Токаев добавил, что он сказал об этом президенту России Владимиру Путину."Я только что сказал Владимиру Владимировичу, что такие вопросы имеются. Они требуют обсуждения, но абсолютно без какой-либо драматизации. Это рабочие вопросы. И я уверен, что мы достигнем соответствующих договоренностей", - сказал Токаев.

https://ria.ru/20221128/granitsa-1834772906.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, казахстан, россия, касым-жомарт токаев, михаил мишустин, владимир путин