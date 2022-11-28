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Токаев: в отношениях России и Казахстана есть требующие переговоров вопросы - РИА Новости, 28.11.2022
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Токаев: в отношениях России и Казахстана есть требующие переговоров вопросы
Токаев: в отношениях России и Казахстана есть требующие переговоров вопросы - РИА Новости, 28.11.2022
Токаев: в отношениях России и Казахстана есть требующие переговоров вопросы
В отношениях РФ и Казахстана есть вопросы, требующие переговоров, в частности, газовая сфера, но Астана не драматизирует ситуацию, заявил президент Казахстана... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T17:45
2022-11-28T17:59
в мире
казахстан
россия
касым-жомарт токаев
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В отношениях РФ и Казахстана есть вопросы, требующие переговоров, в частности, газовая сфера, но Астана не драматизирует ситуацию, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев."Да, есть вопросы, которые требуют дополнительного согласования и даже переговоров. В частности, речь идет о газовой сфере. Но здесь мы не драматизируем", - сказал он на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.Токаев добавил, что он сказал об этом президенту России Владимиру Путину."Я только что сказал Владимиру Владимировичу, что такие вопросы имеются. Они требуют обсуждения, но абсолютно без какой-либо драматизации. Это рабочие вопросы. И я уверен, что мы достигнем соответствующих договоренностей", - сказал Токаев.
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в мире, казахстан, россия, касым-жомарт токаев, михаил мишустин, владимир путин
В мире, Казахстан, Россия, Касым-Жомарт Токаев, Михаил Мишустин, Владимир Путин
17:45 28.11.2022 (обновлено: 17:59 28.11.2022)
 
Токаев: в отношениях России и Казахстана есть требующие переговоров вопросы

Токаев заявил, что в отношениях России и Казахстана есть вопросы, требующие переговоров

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В отношениях РФ и Казахстана есть вопросы, требующие переговоров, в частности, газовая сфера, но Астана не драматизирует ситуацию, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Да, есть вопросы, которые требуют дополнительного согласования и даже переговоров. В частности, речь идет о газовой сфере. Но здесь мы не драматизируем", - сказал он на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Токаев добавил, что он сказал об этом президенту России Владимиру Путину.
"Я только что сказал Владимиру Владимировичу, что такие вопросы имеются. Они требуют обсуждения, но абсолютно без какой-либо драматизации. Это рабочие вопросы. И я уверен, что мы достигнем соответствующих договоренностей", - сказал Токаев.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Вчера, 14:57
России и Казахстану важно укрепить кооперацию на границах, заявил Токаев
 
В миреКазахстанРоссияКасым-Жомарт ТокаевМихаил МишустинВладимир Путин
 
 
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